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Медведев заявил, что никакого оттока на контрактной службе не наблюдается - РИА Новости, 09.11.2023
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16:08 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/ottok-1908443839.html
Медведев заявил, что никакого оттока на контрактной службе не наблюдается
Медведев заявил, что никакого оттока на контрактной службе не наблюдается - РИА Новости, 09.11.2023
Медведев заявил, что никакого оттока на контрактной службе не наблюдается
Российские власти наблюдают увеличение числа россиян, желающих защищать свою родину, никакого оттока нет, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев,... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T16:08
2023-11-09T16:08
россия
алабино
дмитрий медведев
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российские власти наблюдают увеличение числа россиян, желающих защищать свою родину, никакого оттока нет, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя ход работы по привлечению граждан к контрактной службе в ВС РФ. "Мы не наблюдаем никакого оттока. Наоборот, наблюдаем, скорее, увеличение числа тех, кто готов защищать свою родину, нашу с вами страну. Поэтому все меры поддержки будут использованы", - сказал Медведев во время посещения полигона Алабино, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте". Также Медведев рассказал, что с начала года около 410 тысяч человек было принято на контрактную службу в ВС РФ.
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россия, алабино, дмитрий медведев
Россия, Алабино, Дмитрий Медведев
Медведев заявил, что никакого оттока на контрактной службе не наблюдается

Медведев: РФ наблюдает рост числа россиян, готовых защищать родину, оттока нет

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона "Алабино" в Московской области
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона Алабино в Московской области - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона "Алабино" в Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российские власти наблюдают увеличение числа россиян, желающих защищать свою родину, никакого оттока нет, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя ход работы по привлечению граждан к контрактной службе в ВС РФ.
«
"Мы не наблюдаем никакого оттока. Наоборот, наблюдаем, скорее, увеличение числа тех, кто готов защищать свою родину, нашу с вами страну. Поэтому все меры поддержки будут использованы", - сказал Медведев во время посещения полигона Алабино, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте".
Также Медведев рассказал, что с начала года около 410 тысяч человек было принято на контрактную службу в ВС РФ.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона Алабино в Московской области - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
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