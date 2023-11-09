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США заявили о стремлении к здоровым экономическим отношениям с КНР
США заявили о стремлении к здоровым экономическим отношениям с КНР - РИА Новости, 09.11.2023
США заявили о стремлении к здоровым экономическим отношениям с КНР
США стремятся к здоровым экономическим отношениям с Китаем, которые приносят пользу обоим государствам, и не желают разрыва связей с КНР, заявила министр... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T22:20
2023-11-09T22:20
2023-11-09T22:20
цены на нефть
китай
джанет йеллен
сша
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. США стремятся к здоровым экономическим отношениям с Китаем, которые приносят пользу обоим государствам, и не желают разрыва связей с КНР, заявила министр финансов США Джанет Йеллен перед двусторонней встречей с вице-премьером КНР Хэ Лифэном. "Мы стремимся к здоровым экономическим отношениям с Китаем, которые приносят пользу обеим странам", - говорится в заявлении Йеллен перед встречей с представителем КНР. Йеллен добавила, что у Соединенных Штатов нет желания отделяться от Китая, поскольку это станет "экономической катастрофой для обоих государств и мира". Глава минфина отметила, что Вашингтон намерен прямо доносить до Пекина свое беспокойство относительно отдельных экономических практик, если видит в них угрозу конкуренции для американских компаний и работников.
https://ria.ru/20231028/knr-1905790317.html
китай
сша
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цены на нефть, китай, джанет йеллен, сша, вашингтон (штат)
Цены на нефть, Китай, Джанет Йеллен, США, Вашингтон (штат)
США заявили о стремлении к здоровым экономическим отношениям с КНР
Минфин США: страна стремится к здоровым экономическим отношениям с КНР