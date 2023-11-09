https://ria.ru/20231109/orenburzhe-1908332898.html

Власти опровергли информацию о словах министра образования Оренбуржья

Власти опровергли информацию о словах министра образования Оренбуржья - РИА Новости, 09.11.2023

Власти опровергли информацию о словах министра образования Оренбуржья

Власти Оренбургской области опровергли информацию, появившуюся в ряде СМИ, согласно которой региональный министр образования и науки Алексей Пахомов якобы... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T10:34

2023-11-09T10:34

2023-11-09T10:34

общество

оренбургская область

москва

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УФА, 9 ноя - РИА Новости. Власти Оренбургской области опровергли информацию, появившуюся в ряде СМИ, согласно которой региональный министр образования и науки Алексей Пахомов якобы заявил, что педагогам не нужно поднимать зарплаты, сообщили РИА Новости в областном правительстве. В региональном минобразовании агентству пояснили, что в отдельных изданиях появились публикации о том, что министр ведомства якобы призывал "ни в коем случае не повышать зарплату учителям". "Данная информация не соответствует действительности. В настоящее время министерством готовится требование об опровержении средствами массовой информации сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь, достоинство и деловую репутацию", - отметили в министерстве. В областном правительстве РИА Новости рассказали, что слова чиновника были вырваны из контекста. "Он пояснял, что в Оренбургской области четко выполняются майские указы президента, по которым зарплата бюджетников жестко привязана к зарплате средней. И он говорил, что в Оренбургской области средняя зарплата не равна зарплате в той же Москве, и что если мы сейчас оторвем эту зарплату от региональной экономики может наступить резкий социальный откос и может отразиться на качестве школьного образования", - сказали агентству в правительстве области. Областные власти пояснили, что в Оренбургской области с 2019 года по настоящее время средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций увеличилась на 27%. В сентябре 2023 года правительством Оренбургской области принято решение о направлении дополнительных средств регионального бюджета в размере миллиарда рублей на повышение заработной платы педагогов, благодаря чему средняя заработная плата педагогических работников организаций общего образования в регионе по итогам 2023 года составит 41,800 рублей в месяц.

https://ria.ru/20230925/zarplaty-1898392734.html

https://ria.ru/20230825/zarplata-1892309189.html

оренбургская область

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, оренбургская область, москва