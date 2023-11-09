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Евкуров вручил российской группировке войск в Сирии орден Суворова
Евкуров вручил российской группировке войск в Сирии орден Суворова - РИА Новости, 09.11.2023
Евкуров вручил российской группировке войск в Сирии орден Суворова
Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров на авиабазе Хмеймим вручил российской группировке войск в Сирии орден Суворова, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T08:11
2023-11-09T08:11
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров на авиабазе Хмеймим вручил российской группировке войск в Сирии орден Суворова, сообщает Минобороны России. Отмечается, что президент России Владимир Путин наградил российскую группировку войск в Сирии орденом Суворова за заслуги в обеспечении безопасности государства, героизм, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе проведения операции по поддержанию международного мира. "Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил группировке войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике орден Суворова. Мероприятие состоялось на территории российской авиабазы Хмеймим", - говорится в сообщении. Евкуров во время церемонии подчеркнул, что весь личный состав группировки является образцом служения Отечеству и с полной самоотдачей выполняет все поставленные Верховным главнокомандующим ВС РФ задачи. Отмечается, что военные РФ в Сирии продолжают выполнять задачи по обнаружению и уничтожению террористов, стратегическому сдерживанию в небе Сирии на земле и море, обеспечивают безопасность и мониторинг за соблюдением режима прекращения боевых действий в ряде сирийских районов. "В ходе рабочей поездки в российскую группировку войск в Сирии заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов передал помощнику командующего группировкой по работе с верующими военнослужащими протоирею Игорю Любченко икону "Спас Нерукотворный", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20231102/spetsoperatsiya-1906906118.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, россия, хмеймим, юнус-бек евкуров, владимир путин, тимур иванов, безопасность
Сирия, Россия, Хмеймим, Юнус-Бек Евкуров, Владимир Путин, Тимур Иванов, Безопасность
Евкуров вручил российской группировке войск в Сирии орден Суворова
Евкуров на базе Хмеймим вручил группировке войск в Сирии орден Суворова
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров на авиабазе Хмеймим вручил российской группировке войск в Сирии орден Суворова, сообщает Минобороны России.
Отмечается, что президент России Владимир Путин
наградил российскую группировку войск в Сирии орденом Суворова за заслуги в обеспечении безопасности государства, героизм, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе проведения операции по поддержанию международного мира.
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"Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил группировке войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике орден Суворова. Мероприятие состоялось на территории российской авиабазы Хмеймим", - говорится в сообщении.
Евкуров во время церемонии подчеркнул, что весь личный состав группировки является образцом служения Отечеству и с полной самоотдачей выполняет все поставленные Верховным главнокомандующим ВС РФ задачи.
Отмечается, что военные РФ в Сирии продолжают выполнять задачи по обнаружению и уничтожению террористов, стратегическому сдерживанию в небе Сирии на земле и море, обеспечивают безопасность и мониторинг за соблюдением режима прекращения боевых действий в ряде сирийских районов.
"В ходе рабочей поездки в российскую группировку войск в Сирии заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов
передал помощнику командующего группировкой по работе с верующими военнослужащими протоирею Игорю Любченко икону "Спас Нерукотворный", - добавляется в сообщении.
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