https://ria.ru/20231109/orden-1908308152.html

Евкуров вручил российской группировке войск в Сирии орден Суворова

Евкуров вручил российской группировке войск в Сирии орден Суворова - РИА Новости, 09.11.2023

Евкуров вручил российской группировке войск в Сирии орден Суворова

Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров на авиабазе Хмеймим вручил российской группировке войск в Сирии орден Суворова, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T08:11

2023-11-09T08:11

2023-11-09T08:12

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров на авиабазе Хмеймим вручил российской группировке войск в Сирии орден Суворова, сообщает Минобороны России. Отмечается, что президент России Владимир Путин наградил российскую группировку войск в Сирии орденом Суворова за заслуги в обеспечении безопасности государства, героизм, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе проведения операции по поддержанию международного мира. "Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил группировке войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике орден Суворова. Мероприятие состоялось на территории российской авиабазы Хмеймим", - говорится в сообщении. Евкуров во время церемонии подчеркнул, что весь личный состав группировки является образцом служения Отечеству и с полной самоотдачей выполняет все поставленные Верховным главнокомандующим ВС РФ задачи. Отмечается, что военные РФ в Сирии продолжают выполнять задачи по обнаружению и уничтожению террористов, стратегическому сдерживанию в небе Сирии на земле и море, обеспечивают безопасность и мониторинг за соблюдением режима прекращения боевых действий в ряде сирийских районов. "В ходе рабочей поездки в российскую группировку войск в Сирии заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов передал помощнику командующего группировкой по работе с верующими военнослужащими протоирею Игорю Любченко икону "Спас Нерукотворный", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20231102/spetsoperatsiya-1906906118.html

https://ria.ru/20231104/donbass-1907375969.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сирия, россия, хмеймим, юнус-бек евкуров, владимир путин, тимур иванов, безопасность