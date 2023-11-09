https://ria.ru/20231109/opk-1908436098.html
Медведев заявил о выходе российского ОПК на невиданный уровень
Медведев заявил о выходе российского ОПК на невиданный уровень - РИА Новости, 09.11.2023
Медведев заявил о выходе российского ОПК на невиданный уровень
Возможности российского оборонно-промышленного комплекса вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень, заявил зампред Совбеза РФ... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:51
2023-11-09T15:51
2023-11-09T16:07
дмитрий медведев
россия
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
безопасность
алабино
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Возможности российского оборонно-промышленного комплекса вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Что касается вооружений… мы будем наращивать. Возможности нашего оборонно-промышленного комплекса вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень. Надо признаться, скажем прямо, даже быстрее, чем я это предполагал", - сказал он во время посещение полигона Алабино и встречи с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.
https://ria.ru/20231109/voennye-1908409344.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, россия, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), безопасность, алабино
Дмитрий Медведев, Россия, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК), Безопасность, Алабино
Медведев заявил о выходе российского ОПК на невиданный уровень
Медведев: возможности ОПК вышли на невиданный уровень быстрее, чем предполагали