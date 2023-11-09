https://ria.ru/20231109/opk-1908436098.html

Медведев заявил о выходе российского ОПК на невиданный уровень

Медведев заявил о выходе российского ОПК на невиданный уровень - РИА Новости, 09.11.2023

Медведев заявил о выходе российского ОПК на невиданный уровень

Возможности российского оборонно-промышленного комплекса вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень, заявил зампред Совбеза РФ... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T15:51

2023-11-09T15:51

2023-11-09T16:07

дмитрий медведев

россия

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

безопасность

алабино

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Возможности российского оборонно-промышленного комплекса вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Что касается вооружений… мы будем наращивать. Возможности нашего оборонно-промышленного комплекса вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень. Надо признаться, скажем прямо, даже быстрее, чем я это предполагал", - сказал он во время посещение полигона Алабино и встречи с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

https://ria.ru/20231109/voennye-1908409344.html

россия

алабино

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Наталья Макарова

дмитрий медведев, россия, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), безопасность, алабино