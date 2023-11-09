Рейтинг@Mail.ru
Медведев заявил о выходе российского ОПК на невиданный уровень - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 09.11.2023 (обновлено: 16:07 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/opk-1908436098.html
Медведев заявил о выходе российского ОПК на невиданный уровень
Медведев заявил о выходе российского ОПК на невиданный уровень - РИА Новости, 09.11.2023
Медведев заявил о выходе российского ОПК на невиданный уровень
Возможности российского оборонно-промышленного комплекса вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень, заявил зампред Совбеза РФ... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:51
2023-11-09T16:07
дмитрий медведев
россия
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
безопасность
алабино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908439981_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f93fb480ab78ce8770abd7b873eaf844.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Возможности российского оборонно-промышленного комплекса вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Что касается вооружений… мы будем наращивать. Возможности нашего оборонно-промышленного комплекса вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень. Надо признаться, скажем прямо, даже быстрее, чем я это предполагал", - сказал он во время посещение полигона Алабино и встречи с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.
https://ria.ru/20231109/voennye-1908409344.html
россия
алабино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908439981_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_784db3fc174a65e144a667c5ad016b25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий медведев, россия, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), безопасность, алабино
Дмитрий Медведев, Россия, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК), Безопасность, Алабино
Медведев заявил о выходе российского ОПК на невиданный уровень

Медведев: возможности ОПК вышли на невиданный уровень быстрее, чем предполагали

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона "Алабино" в Московской области
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона Алабино в Московской области - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона "Алабино" в Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Возможности российского оборонно-промышленного комплекса вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«
"Что касается вооружений… мы будем наращивать. Возможности нашего оборонно-промышленного комплекса вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень. Надо признаться, скажем прямо, даже быстрее, чем я это предполагал", - сказал он во время посещение полигона Алабино и встречи с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Медведев поручил следить за регулярными выплатами довольствия военным
Вчера, 14:37
 
Дмитрий МедведевРоссияОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)БезопасностьАлабино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала