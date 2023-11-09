https://ria.ru/20231109/operatory-1908479990.html

Операторы украинских БПЛА жалуются на утраченное превосходство на поле боя

Операторы украинских БПЛА жалуются на утраченное превосходство на поле боя - РИА Новости, 09.11.2023

Операторы украинских БПЛА жалуются на утраченное превосходство на поле боя

Украинские операторы дронов пожаловались на утраченное превосходство на поле боя в сфере ударных беспилотников, сообщило агентство Рейтер. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T18:16

2023-11-09T18:16

2023-11-09T18:45

специальная военная операция на украине

технологии

украина

москва

михаил федоров

денис шмыгаль

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украинские операторы дронов пожаловались на утраченное превосходство на поле боя в сфере ударных беспилотников, сообщило агентство Рейтер."Военнослужащие, управляющие украинским флотом небольших и дешевых ударных беспилотников, опасаются, что, несмотря на их первенство в использовании дронов, теперь их опережает противник, так как Москва вкладывает деньги и ресурсы в свой сектор БПЛА", — говорится в публикации Агентство привело слова бойца ВСУ с позывным Камрад. По его словам, российские БПЛА круглые сутки находятся в воздухе, а их количество на вверенном военному участке фронта как минимум вдвое превосходит число украинских дронов. Оператор с позывным Камрад и военнослужащий с позывным Ежак (по-украински "Ёж". — Прим. ред.) также указали на недостаток ударных БПЛА на их направлении. Как отметил второй боец, его отряд может идентифицировать до десяти целей в день, но обычно в их распоряжении находится не более двух-трех ударных беспилотников.В начале сентября вице-премьер Украины Михаил Федоров сообщал о передаче украинским военным более тысячи беспилотников, среди которых 900 FPV-дронов, а также более ста Mavic и Matrice. В октябре премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявлял, что производство беспилотных летательных аппаратов на Украине за год выросло в сотню раз, более двухсот компаний начали заниматься разработкой БПЛА.

https://ria.ru/20231109/obstanovka-1908241805.html

https://ria.ru/20231108/skhemy-1908284360.html

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технологии, украина, москва, михаил федоров, денис шмыгаль, вооруженные силы украины