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Операторы украинских БПЛА жалуются на утраченное превосходство на поле боя - РИА Новости, 09.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:16 09.11.2023 (обновлено: 18:45 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/operatory-1908479990.html
Операторы украинских БПЛА жалуются на утраченное превосходство на поле боя
Операторы украинских БПЛА жалуются на утраченное превосходство на поле боя - РИА Новости, 09.11.2023
Операторы украинских БПЛА жалуются на утраченное превосходство на поле боя
Украинские операторы дронов пожаловались на утраченное превосходство на поле боя в сфере ударных беспилотников, сообщило агентство Рейтер. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T18:16
2023-11-09T18:45
специальная военная операция на украине
технологии
украина
москва
михаил федоров
денис шмыгаль
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украинские операторы дронов пожаловались на утраченное превосходство на поле боя в сфере ударных беспилотников, сообщило агентство Рейтер.&quot;Военнослужащие, управляющие украинским флотом небольших и дешевых ударных беспилотников, опасаются, что, несмотря на их первенство в использовании дронов, теперь их опережает противник, так как Москва вкладывает деньги и ресурсы в свой сектор БПЛА&quot;, — говорится в публикации Агентство привело слова бойца ВСУ с позывным Камрад. По его словам, российские БПЛА круглые сутки находятся в воздухе, а их количество на вверенном военному участке фронта как минимум вдвое превосходит число украинских дронов. Оператор с позывным Камрад и военнослужащий с позывным Ежак (по-украински "Ёж". — Прим. ред.) также указали на недостаток ударных БПЛА на их направлении. Как отметил второй боец, его отряд может идентифицировать до десяти целей в день, но обычно в их распоряжении находится не более двух-трех ударных беспилотников.В начале сентября вице-премьер Украины Михаил Федоров сообщал о передаче украинским военным более тысячи беспилотников, среди которых 900 FPV-дронов, а также более ста Mavic и Matrice. В октябре премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявлял, что производство беспилотных летательных аппаратов на Украине за год выросло в сотню раз, более двухсот компаний начали заниматься разработкой БПЛА.
https://ria.ru/20231109/obstanovka-1908241805.html
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технологии, украина, москва, михаил федоров, денис шмыгаль, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, Москва, Михаил Федоров, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины
Операторы украинских БПЛА жалуются на утраченное превосходство на поле боя

Операторы БПЛА ВСУ жалуются западным СМИ на утраченное превосходство на поле боя

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украинские операторы дронов пожаловались на утраченное превосходство на поле боя в сфере ударных беспилотников, сообщило агентство Рейтер.
«

"Военнослужащие, управляющие украинским флотом небольших и дешевых ударных беспилотников, опасаются, что, несмотря на их первенство в использовании дронов, теперь их опережает противник, так как Москва вкладывает деньги и ресурсы в свой сектор БПЛА", — говорится в публикации

Агентство привело слова бойца ВСУ с позывным Камрад. По его словам, российские БПЛА круглые сутки находятся в воздухе, а их количество на вверенном военному участке фронта как минимум вдвое превосходит число украинских дронов.
Оператор с позывным Камрад и военнослужащий с позывным Ежак (по-украински "Ёж". — Прим. ред.) также указали на недостаток ударных БПЛА на их направлении. Как отметил второй боец, его отряд может идентифицировать до десяти целей в день, но обычно в их распоряжении находится не более двух-трех ударных беспилотников.
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Вчера, 08:00
В начале сентября вице-премьер Украины Михаил Федоров сообщал о передаче украинским военным более тысячи беспилотников, среди которых 900 FPV-дронов, а также более ста Mavic и Matrice.
В октябре премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявлял, что производство беспилотных летательных аппаратов на Украине за год выросло в сотню раз, более двухсот компаний начали заниматься разработкой БПЛА.
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