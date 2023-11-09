https://ria.ru/20231109/oon-1908289786.html

Небензя заявил о лицемерном подходе Запада к жителям Донбасса

Небензя заявил о лицемерном подходе Запада к жителям Донбасса - РИА Новости, 09.11.2023

Небензя заявил о лицемерном подходе Запада к жителям Донбасса

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сравнил избирательность, с которой Запад подходит к проблеме обстрелов сектора Газа, с лицемерием западных стран по... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T00:57

2023-11-09T00:57

2023-11-09T00:57

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ООН, 9 ноя – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сравнил избирательность, с которой Запад подходит к проблеме обстрелов сектора Газа, с лицемерием западных стран по отношению к жителям Донбасса. В среду прошло запрошенное Россией срочное заседание СБ ООН в связи обстрелом Киевом Донецка. "Наши западные коллеги по СБ восприняли запрос нами сегодняшнего заседания лишь как повод для повторения своих заезженных мантр о том, что во всем виновата Россия. Коллеги, вы даже представить себе не можете, как лицемерно и двулично вы выглядите на фоне произошедшего", - сказал Небензя. "Сегодня, как мы услышали, оказывается, созывать заседание по поводу атак на гражданскую инфраструктуру и гибели мирных граждан – "это цинично". А не кажется ли вам, что говорить это – верх цинизма и лицемерия?" - спросил постпред. По его словам, избирательность западных представителей в СБ ООН и их "двойные стандарты уже являются аксиомой, в чем за этот месяц имели возможность убедиться жители Газы и даже проживающие на оккупированных Израилем территориях палестинцы". "Что касается жителей Донбасса, то они живут в этой парадигме с 2014 года, когда жертвы агрессии киевского режима против своих собственных граждан для наших бывших западных партнеров попросту перестали существовать. Мы постоянно слышим одну и ту же мантру: "этого бы не произошло, если бы Россия не начала". Еще раз хочу обратить внимание на вашу куриную слепоту", - подчеркнул Небензя. "Вы молчали, набрав в рот воды, долгих восемь лет – начиная с 2014 года, когда и началась эта война. Война, которую киевская власть развязала против тогда своих собственных граждан. Вы закрывали глаза на методичные бомбардировки и обстрелы киевским режимом и его нацбатами мирных городов Донбасса. Где был ваш липовый, лицемерный гуманизм тогда", - спросил постпред.

https://ria.ru/20231109/kitay-1908287711.html

https://ria.ru/20231108/obstrel-1908283097.html

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в мире, оон, василий небензя, донбасс, россия, сектор газа