https://ria.ru/20231109/ogon-1908338421.html
В доходном доме в центре Ростова-на-Дону потушили открытый огонь
В доходном доме в центре Ростова-на-Дону потушили открытый огонь - РИА Новости, 09.11.2023
В доходном доме в центре Ростова-на-Дону потушили открытый огонь
Открытый огонь в доходном доме Ивана Парамонова в историческом центре Ростова-на-Дону удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T10:48
2023-11-09T10:48
2023-11-09T10:48
происшествия
ростов-на-дону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908313343_0:30:1280:750_1920x0_80_0_0_a36ff8ff5326444e54f3dc50e0109e43.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Открытый огонь в доходном доме Ивана Парамонова в историческом центре Ростова-на-Дону удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Пожар в четырехэтажном здании на улице Социалистическая, 128 произошел в четверг утром на площади 600 квадратных метров. Был объявлен второй ранг пожара. В дореволюционный период здание, принадлежавшее купеческой семье Парамоновых, использовалось как доходный дом. В 09.31 мск пожар был локализован. "Открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20231107/pozhar-1907973332.html
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908313343_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fba65e44cea34c31f71674ddd35d3cdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону
Происшествия, Ростов-на-Дону
В доходном доме в центре Ростова-на-Дону потушили открытый огонь
В доходном доме Парамонова в центре Ростова-на-Дону потушили открытый огонь
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Открытый огонь в доходном доме Ивана Парамонова в историческом центре Ростова-на-Дону удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Пожар в четырехэтажном здании на улице Социалистическая, 128 произошел в четверг утром на площади 600 квадратных метров. Был объявлен второй ранг пожара. В дореволюционный период здание, принадлежавшее купеческой семье Парамоновых, использовалось как доходный дом. В 09.31 мск пожар был локализован.
"Открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
Пожар в центре Ростова-на-Дону потушили