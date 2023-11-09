https://ria.ru/20231109/ogon-1908338421.html

В доходном доме в центре Ростова-на-Дону потушили открытый огонь

В доходном доме в центре Ростова-на-Дону потушили открытый огонь - РИА Новости, 09.11.2023

В доходном доме в центре Ростова-на-Дону потушили открытый огонь

Открытый огонь в доходном доме Ивана Парамонова в историческом центре Ростова-на-Дону удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T10:48

2023-11-09T10:48

2023-11-09T10:48

происшествия

ростов-на-дону

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Открытый огонь в доходном доме Ивана Парамонова в историческом центре Ростова-на-Дону удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Пожар в четырехэтажном здании на улице Социалистическая, 128 произошел в четверг утром на площади 600 квадратных метров. Был объявлен второй ранг пожара. В дореволюционный период здание, принадлежавшее купеческой семье Парамоновых, использовалось как доходный дом. В 09.31 мск пожар был локализован. "Открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20231107/pozhar-1907973332.html

ростов-на-дону

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ростов-на-дону