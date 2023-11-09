https://ria.ru/20231109/oez-1908247183.html

"Технополис Москва" взял первое место с проектом развития ОЭЗ

"Технополис Москва" взял первое место с проектом развития ОЭЗ - РИА Новости, 09.11.2023

"Технополис Москва" взял первое место с проектом развития ОЭЗ

На Форуме особых экономических зон эксперты высоко оценили проект развития ОЭЗ "Технополис Москва" и присудили ему первое место, сообщил заместитель мэра Москвы РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T14:09

2023-11-09T14:09

2023-11-09T14:20

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

особые экономические зоны

экономика

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. На Форуме особых экономических зон эксперты высоко оценили проект развития ОЭЗ "Технополис Москва" и присудили ему первое место, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Всего в программе "Лидеры развития территорий: создание и развития ОЭЗ" принимали участие 11 проектов по созданию и 16 – по развитию уже существующих особых экономических зон. Разработки представляли 26 управленческих команд из разных регионов РФ."Проекты оценивали по комплексу показателей – подготовленной дорожной карте создания или развития уже действующей ОЭЗ, разработанной бизнес-модели, источникам финансирования на создание инфраструктуры, а также социально-экономическим эффектам от запуска проекта", - цитирует пресс-служба Ефимова.Конкурсная программа была разработана Институтом экономики знаний при поддержке Минэкономразвития России и Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России. Критериями оценки стали эффективность преференциальных режимов в России, внедрение стандартов ESG, а также работа с инвесторами.Заместитель мэра отметил, что в настоящее время инновационную продукцию на территории "Технополиса" производит свыше 200 предприятий, из них 93 – уже имеют статус резидентов."За все время деятельности ОЭЗ объем произведенной продукции превысил 210 миллиардов рублей, создано более 15,5 тысяч рабочих мест", - подчеркнул Ефимов.Кроме того, как сообщил спикер, площадь капитального строительства в ОЭЗ "Технополис Москва" составила более одного миллиона квадратных метров."Общая площадь особой экономической зоны столицы теперь превышает 275 гектаров", - привел статистику министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, слова которого приводятся в сообщении.По словам спикера, такой рост стал итогом вхождения в состав "Технополиса" индустриального парка "Руднево", в котором находится федеральный центр беспилотной авиации, а также ряд других инновационных производств.Генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев сообщил, что в 2023 году ОЭЗ Москвы уже занимала первое место в рейтингах инвестиционной привлекательности, а также была удостоена премии MUF COMMUNITY AWARDS-2023 в номинации "Город для бизнеса".ОЭЗ "Технополис Москва" располагается на шести площадках ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Руднево") и уже не первый год возглавляет федеральные и международные отраслевые рейтинги.

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , особые экономические зоны, экономика