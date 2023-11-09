ВСУ обстреляли поселок Зайцево
ВСУ выпустили по поселку Зайцево в ДНР три кассетных снаряда
© РИА Новости / Валерий МельниковЖенщина демонстрирует осколок мины во дворе жилого дома в поселке Зайцево Донецкой области.
Женщина демонстрирует осколок мины во дворе жилого дома в поселке Зайцево Донецкой области.. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 ноя – РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по поселку Зайцево, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:05 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Зайцево: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.