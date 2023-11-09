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ВСУ обстреляли поселок Зайцево - РИА Новости, 09.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:53 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/obstrel-1908324201.html
ВСУ обстреляли поселок Зайцево
ВСУ обстреляли поселок Зайцево - РИА Новости, 09.11.2023
ВСУ обстреляли поселок Зайцево
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по поселку Зайцево, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T09:53
2023-11-09T09:53
специальная военная операция на украине
зайцево
донецкая народная республика
украина
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 ноя – РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по поселку Зайцево, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:05 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Зайцево: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в 9.25 было выпущено также четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, в 8.50 – три таких же снаряда по Киевскому району Донецка. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20231109/obstrely-1908288268.html
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зайцево
донецкая народная республика
украина
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зайцево, донецкая народная республика, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Зайцево, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия
ВСУ обстреляли поселок Зайцево

ВСУ выпустили по поселку Зайцево в ДНР три кассетных снаряда

© РИА Новости / Валерий МельниковЖенщина демонстрирует осколок мины во дворе жилого дома в поселке Зайцево Донецкой области.
Женщина демонстрирует осколок мины во дворе жилого дома в поселке Зайцево Донецкой области. - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Женщина демонстрирует осколок мины во дворе жилого дома в поселке Зайцево Донецкой области.. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 ноя – РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по поселку Зайцево, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:05 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Зайцево: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, в 9.25 было выпущено также четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, в 8.50 – три таких же снаряда по Киевскому району Донецка.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеЗайцевоДонецкая Народная РеспубликаУкраинаПроисшествия
 
 
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