https://ria.ru/20231109/obstrel-1908324201.html

ВСУ обстреляли поселок Зайцево

ВСУ обстреляли поселок Зайцево - РИА Новости, 09.11.2023

ВСУ обстреляли поселок Зайцево

Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по поселку Зайцево, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T09:53

2023-11-09T09:53

2023-11-09T09:53

специальная военная операция на украине

зайцево

донецкая народная республика

украина

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 ноя – РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по поселку Зайцево, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:05 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Зайцево: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в 9.25 было выпущено также четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, в 8.50 – три таких же снаряда по Киевскому району Донецка. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20231109/obstrely-1908288268.html

https://ria.ru/20231108/obstrel-1908167941.html

зайцево

донецкая народная республика

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

зайцево, донецкая народная республика, украина, происшествия