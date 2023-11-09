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"Соотношение сил теперь иное". Что будет после украинского контрнаступления - РИА Новости, 09.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 09.11.2023 (обновлено: 08:12 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/obstanovka-1908241805.html
"Соотношение сил теперь иное". Что будет после украинского контрнаступления
"Соотношение сил теперь иное". Что будет после украинского контрнаступления - РИА Новости, 09.11.2023
"Соотношение сил теперь иное". Что будет после украинского контрнаступления
Операция ВСУ выдохлась окончательно — за полгода так и не удалось прорвать российскую оборону и выйти, как планировалось, к Азовскому морю и Крыму. Нет успеха и РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T08:00
2023-11-09T08:12
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
киев
днепр (город)
евгений балицкий
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Операция ВСУ выдохлась окончательно — за полгода так и не удалось прорвать российскую оборону и выйти, как планировалось, к Азовскому морю и Крыму. Нет успеха и на вспомогательных направлениях. Тем не менее на линии соприкосновения продолжаются ожесточенные бои. О том, к чему готовятся противоборствующие стороны, — в материале РИА Новости"Работаем каждый день"Бывшее самым горячим Запорожское направление с наступлением холодов стало заметно остывать. Украинцы все еще пытаются наступать восточнее Работино в районе Вербового и южнее — около Новопрокоповки, однако все атаки своевременно отражаются. Местность здесь открытая, спрятать крупные колонны бронетехники невозможно.Инициатива на этом участке у российской армии: ВСУ спустя полгода после начала "контрнаступа" не преодолели даже первую линию обороны.Глава региона Евгений Балицкий считает, что украинские войска выдохлись. Потери же по-прежнему большие: десятки единиц техники и сотни бойцов в неделю. Тактика действий малыми группами позволила немного продвинуться, однако об успехе говорить не приходится.До Токмака, откуда собирались идти на Бердянск и Мелитополь, не дошли. Не овладели и западным флангом этого направления в селе Пятихатки на берегу Каховского водохранилища.На восточном фланге немного иначе. Там ВСУ срезали так называемый Времевский выступ, заняли несколько сел и двинулись на восток, в сторону Новомайорского и Новодонецкого, с очевидным замыслом выровнять фронт по Угледару. Однако наткнулись на ожесточенное противодействие. По данным военных, киевский режим сточил о российскую оборону уже три полнокровные бригады."Работаем каждый день по несколько раз — без исключений, целей много, — рассказывает оператор дрона-разведчика ОБТФ "Каскад" с позывным Шум. — Но в последние пару недель активность снизилась. В основном бьют кассетными снарядами со ствольной артиллерии, вперед большими силами стараются не лезть. Дронов у них не так много, как было еще в августе, но хватает. По ощущениям наша авиация стала появляться в небе чаще".Битва за ДнепрВ Херсонской области ВСУ крепко держатся за правый берег Днепра и не прекращают попыток закрепиться на левом. Контролируют часть островов в пойме реки. На этих клочках земли устанавливают разведывательную аппаратуру, станции радиоэлектронной борьбы, корректируют оттуда артиллерию. Кроме того, используют как перевалочные базы для разведывательно-диверсионных групп.Захватили небольшой плацдарм у населенного пункта Крынки. Там не более сотни вэсэушников, по ним бьет авиация и артиллерия, но сбросить их в реку пока не получается. Хотят перебросить на левый берег и бронетехнику. Из тыла к Херсону и Бериславу подвозят плавающие гусеничные транспортеры, оборудование для понтонных переправ.Вероятно, командование ВСУ рассматривает возможность форсировать Днепр. Лодки для десанта в изобилии передали страны НАТО. От Крынок до Крыма ближе, чем от Токмака. Кроме того, Киеву надо показать хоть какую-то "перемогу".Главный укрепрайонСамый активный участок линии боевого соприкосновения — донецкий. Там российская армия постепенно продвигается.Наступают со стороны Водяного и Опытного на Северное и Тоненькое. Если перерезать трассу из Авдеевки на Орловку, группировка ВСУ в этом районе (около 20 тысяч штыков) останется без воды, еды, боеприпасов и медикаментов."От стратегической обороны мы начинаем где-то переходить к стратегическому наступлению, — предположил в беседе с радио Sputnik военный эксперт Алексей Подберезкин. — Это не просто выдавливание на одном-двух участках, это происходит на стратегических направлениях. Это движение вперед может привести к тому, что украинский фронт просто обрушится. Соотношение сил в последние месяцы постоянно менялось в пользу России, и это сейчас обрело качественное выражение".Фактор погодыВ 50 километрах к северо-востоку от Донецка не утихает канонада на окраинах Артемовска. Продолжаются бои к северу от города в районе Соледара и к югу по линии Клещеевка — Андреевка — Курдюмовка. Сражаются здесь главным образом за железную дорогу на юг — она служит линией разграничения. Высоты вокруг этих населенных пунктов очень важны как для наступающих, так и для обороняющихся: с них можно вести наблюдение и корректировать огонь артиллерии.На Купянском и Краснолиманском направлениях особых изменений нет. Киев перебрасывает в Харьковскую область резервы. Российские войска здесь придерживаются тактики активной обороны и стараются действовать на контратаках. Красный Лиман важен как плацдарм для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.Впрочем, в планы противоборствующих сторон может вмешаться погода. Снега пока нет, но дожди льют в полную силу. Поля становятся непроходимыми для тяжелой бронетехники. Поэтому все ждут заморозков.
https://ria.ru/20231108/vsu-1908199496.html
https://ria.ru/20231107/ssha-1907957417.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
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безопасность, россия, киев, днепр (город), евгений балицкий, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Киев, Днепр (город), Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Соотношение сил теперь иное". Что будет после украинского контрнаступления

Боец ВС РФ Шум: активность ВСУ на Запорожском направлении снизилась

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Операция ВСУ выдохлась окончательно — за полгода так и не удалось прорвать российскую оборону и выйти, как планировалось, к Азовскому морю и Крыму. Нет успеха и на вспомогательных направлениях. Тем не менее на линии соприкосновения продолжаются ожесточенные бои. О том, к чему готовятся противоборствующие стороны, — в материале РИА Новости

"Работаем каждый день"

Бывшее самым горячим Запорожское направление с наступлением холодов стало заметно остывать. Украинцы все еще пытаются наступать восточнее Работино в районе Вербового и южнее — около Новопрокоповки, однако все атаки своевременно отражаются. Местность здесь открытая, спрятать крупные колонны бронетехники невозможно.
Инициатива на этом участке у российской армии: ВСУ спустя полгода после начала "контрнаступа" не преодолели даже первую линию обороны.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки 2СЗ "Акация" в зоне СВО
Работа самоходной артиллерийской установки 2СЗ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа самоходной артиллерийской установки 2СЗ "Акация" в зоне СВО
Глава региона Евгений Балицкий считает, что украинские войска выдохлись. Потери же по-прежнему большие: десятки единиц техники и сотни бойцов в неделю. Тактика действий малыми группами позволила немного продвинуться, однако об успехе говорить не приходится.
До Токмака, откуда собирались идти на Бердянск и Мелитополь, не дошли. Не овладели и западным флангом этого направления в селе Пятихатки на берегу Каховского водохранилища.
© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты на позициях под Угледаром
Украинские солдаты на позициях под Угледаром - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты на позициях под Угледаром
На восточном фланге немного иначе. Там ВСУ срезали так называемый Времевский выступ, заняли несколько сел и двинулись на восток, в сторону Новомайорского и Новодонецкого, с очевидным замыслом выровнять фронт по Угледару. Однако наткнулись на ожесточенное противодействие. По данным военных, киевский режим сточил о российскую оборону уже три полнокровные бригады.
"Работаем каждый день по несколько раз — без исключений, целей много, — рассказывает оператор дрона-разведчика ОБТФ "Каскад" с позывным Шум. — Но в последние пару недель активность снизилась. В основном бьют кассетными снарядами со ствольной артиллерии, вперед большими силами стараются не лезть. Дронов у них не так много, как было еще в августе, но хватает. По ощущениям наша авиация стала появляться в небе чаще".

Битва за Днепр

В Херсонской области ВСУ крепко держатся за правый берег Днепра и не прекращают попыток закрепиться на левом. Контролируют часть островов в пойме реки. На этих клочках земли устанавливают разведывательную аппаратуру, станции радиоэлектронной борьбы, корректируют оттуда артиллерию. Кроме того, используют как перевалочные базы для разведывательно-диверсионных групп.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
СМИ сообщили об упадке духа на Украине из-за неудач ВСУ и борьбы политиков
Вчера, 16:52
Захватили небольшой плацдарм у населенного пункта Крынки. Там не более сотни вэсэушников, по ним бьет авиация и артиллерия, но сбросить их в реку пока не получается. Хотят перебросить на левый берег и бронетехнику. Из тыла к Херсону и Бериславу подвозят плавающие гусеничные транспортеры, оборудование для понтонных переправ.
Вероятно, командование ВСУ рассматривает возможность форсировать Днепр. Лодки для десанта в изобилии передали страны НАТО. От Крынок до Крыма ближе, чем от Токмака. Кроме того, Киеву надо показать хоть какую-то "перемогу".

Главный укрепрайон

Самый активный участок линии боевого соприкосновения — донецкий. Там российская армия постепенно продвигается.
Наступают со стороны Водяного и Опытного на Северное и Тоненькое. Если перерезать трассу из Авдеевки на Орловку, группировка ВСУ в этом районе (около 20 тысяч штыков) останется без воды, еды, боеприпасов и медикаментов.
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат на линии фронта возле Авдеевки
Украинский солдат на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат на линии фронта возле Авдеевки
"От стратегической обороны мы начинаем где-то переходить к стратегическому наступлению, — предположил в беседе с радио Sputnik военный эксперт Алексей Подберезкин. — Это не просто выдавливание на одном-двух участках, это происходит на стратегических направлениях. Это движение вперед может привести к тому, что украинский фронт просто обрушится. Соотношение сил в последние месяцы постоянно менялось в пользу России, и это сейчас обрело качественное выражение".

Фактор погоды

В 50 километрах к северо-востоку от Донецка не утихает канонада на окраинах Артемовска. Продолжаются бои к северу от города в районе Соледара и к югу по линии Клещеевка — Андреевка — Курдюмовка. Сражаются здесь главным образом за железную дорогу на юг — она служит линией разграничения. Высоты вокруг этих населенных пунктов очень важны как для наступающих, так и для обороняющихся: с них можно вести наблюдение и корректировать огонь артиллерии.
Флаги США и Украины в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
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7 ноября, 16:56
На Купянском и Краснолиманском направлениях особых изменений нет. Киев перебрасывает в Харьковскую область резервы. Российские войска здесь придерживаются тактики активной обороны и стараются действовать на контратаках. Красный Лиман важен как плацдарм для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.
Впрочем, в планы противоборствующих сторон может вмешаться погода. Снега пока нет, но дожди льют в полную силу. Поля становятся непроходимыми для тяжелой бронетехники. Поэтому все ждут заморозков.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКиевДнепр (город)Евгений БалицкийВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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