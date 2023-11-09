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В США усомнились, что Нетаньяху сможет остановить разрастание конфликта - РИА Новости, 09.11.2023
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01:35 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/netanyakhu-1908292434.html
В США усомнились, что Нетаньяху сможет остановить разрастание конфликта
В США усомнились, что Нетаньяху сможет остановить разрастание конфликта - РИА Новости, 09.11.2023
В США усомнились, что Нетаньяху сможет остановить разрастание конфликта
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может оказаться не в состоянии соблюдать требования гуманитарного права при нанесении ударов по сектору Газа, а также РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T01:35
2023-11-09T01:35
в мире
израиль
сша
палестина
сектор газа
хамас
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может оказаться не в состоянии соблюдать требования гуманитарного права при нанесении ударов по сектору Газа, а также предотвратить разрастание палестино-израильского конфликта, считает член палаты представителей конгресса США Хоакин Кастро. "У меня нет веры или уверенности в том, что премьер-министр Нетаньяху может защитить израильтян, следуя требованиям гуманитарного права, или может предотвратить больший региональный конфликт, который втянет Соединенные Штаты", - сообщил он во время слушаний в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США. Кроме того, по оценкам конгрессмена, Израиль уже сбросил на сектор Газа 20 тысяч снарядов, что повлекло за собой жертвы среди мирного населения. "Мне кажется, что премьер-министр Нетаньяху ставит в приоритет коллективное наказание над освобождением заложников", - добавил Кастро. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. В конце октября началась наземная фаза операции по ликвидации инфраструктуры ХАМАС в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную часть. Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По данным израильской армии, подтвержденное число заложников ХАМАС в секторе Газа составляет порядка 240 человек. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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израиль
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в мире, израиль, сша, палестина, сектор газа, хамас, конгресс сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, США, Палестина, Сектор Газа, ХАМАС, Конгресс США, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Биньямин Нетаньяху
В США усомнились, что Нетаньяху сможет остановить разрастание конфликта

Конгрессмен: Нетаньяху может не суметь остановить разрастание конфликта в Газе

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может оказаться не в состоянии соблюдать требования гуманитарного права при нанесении ударов по сектору Газа, а также предотвратить разрастание палестино-израильского конфликта, считает член палаты представителей конгресса США Хоакин Кастро.
«
"У меня нет веры или уверенности в том, что премьер-министр Нетаньяху может защитить израильтян, следуя требованиям гуманитарного права, или может предотвратить больший региональный конфликт, который втянет Соединенные Штаты", - сообщил он во время слушаний в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США.
Кроме того, по оценкам конгрессмена, Израиль уже сбросил на сектор Газа 20 тысяч снарядов, что повлекло за собой жертвы среди мирного населения.
"Мне кажется, что премьер-министр Нетаньяху ставит в приоритет коллективное наказание над освобождением заложников", - добавил Кастро.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.
В конце октября началась наземная фаза операции по ликвидации инфраструктуры ХАМАС в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную часть.
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Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По данным израильской армии, подтвержденное число заложников ХАМАС в секторе Газа составляет порядка 240 человек. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильСШАПалестинаСектор ГазаХАМАСКонгресс СШАООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБиньямин Нетаньяху
 
 
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