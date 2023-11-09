https://ria.ru/20231109/napadenie-1908382011.html

Полуголый пермяк с двумя ножами и под наркотиками напугал продавщиц

Полуголый пермяк с двумя ножами и под наркотиками напугал продавщиц - РИА Новости, 09.11.2023

Полуголый пермяк с двумя ножами и под наркотиками напугал продавщиц

Пермяк в нижнем белье и с двумя ножами нагрянул в магазин, напугал продавщиц и был задержан участковым, сообщает краевое управление МВД. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T13:25

2023-11-09T13:25

2023-11-09T13:25

происшествия

пермь

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ПЕРМЬ, 9 ноя - РИА Новости. Пермяк в нижнем белье и с двумя ножами нагрянул в магазин, напугал продавщиц и был задержан участковым, сообщает краевое управление МВД. По данным ведомства, на улице Нейвинской в Перми мужчина в одном нижнем белье, вооруженный двумя кухонными ножами, сначала метался по двору между жилыми домами, потом забежал в магазин. Напуганные продавцы выскочили на улицу. В это время мимо проезжал участковый Вадим Акбаев, у него был выходной день. Увидев перепуганных женщин, он кинулся в магазин и убедил мужчину положить ножи. После этого полицейский удерживал пермяка в торговом зале до приезда сотрудников Росгвардии. Задержанный мужчина пояснил, что перед инцидентом он нашёл на улице чужую закладку с наркотиком, употребил его, после чего решил, что за ним гонятся преследователи. "Утром на улице было многолюдно (ребята шли в школу и детские сады), благодаря смелости и профессионализму полицейского удалось избежать трагических последствий", - говорится в сообщении. Уточняется, что местные жители написали участковому письмо, в котором поблагодарили за отважные действия.

https://ria.ru/20230420/zaderzhanie-1866534928.html

https://ria.ru/20210715/proisshestvie-1741341072.html

пермь

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, пермь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)