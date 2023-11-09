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Полуголый пермяк с двумя ножами и под наркотиками напугал продавщиц - РИА Новости, 09.11.2023
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13:25 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/napadenie-1908382011.html
Полуголый пермяк с двумя ножами и под наркотиками напугал продавщиц
Полуголый пермяк с двумя ножами и под наркотиками напугал продавщиц - РИА Новости, 09.11.2023
Полуголый пермяк с двумя ножами и под наркотиками напугал продавщиц
Пермяк в нижнем белье и с двумя ножами нагрянул в магазин, напугал продавщиц и был задержан участковым, сообщает краевое управление МВД. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T13:25
2023-11-09T13:25
происшествия
пермь
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ПЕРМЬ, 9 ноя - РИА Новости. Пермяк в нижнем белье и с двумя ножами нагрянул в магазин, напугал продавщиц и был задержан участковым, сообщает краевое управление МВД. По данным ведомства, на улице Нейвинской в Перми мужчина в одном нижнем белье, вооруженный двумя кухонными ножами, сначала метался по двору между жилыми домами, потом забежал в магазин. Напуганные продавцы выскочили на улицу. В это время мимо проезжал участковый Вадим Акбаев, у него был выходной день. Увидев перепуганных женщин, он кинулся в магазин и убедил мужчину положить ножи. После этого полицейский удерживал пермяка в торговом зале до приезда сотрудников Росгвардии. Задержанный мужчина пояснил, что перед инцидентом он нашёл на улице чужую закладку с наркотиком, употребил его, после чего решил, что за ним гонятся преследователи. "Утром на улице было многолюдно (ребята шли в школу и детские сады), благодаря смелости и профессионализму полицейского удалось избежать трагических последствий", - говорится в сообщении. Уточняется, что местные жители написали участковому письмо, в котором поблагодарили за отважные действия.
https://ria.ru/20230420/zaderzhanie-1866534928.html
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происшествия, пермь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Пермь, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Полуголый пермяк с двумя ножами и под наркотиками напугал продавщиц

Полуголый пермяк с двумя ножами напугал продавщиц, но был задержан участковым

© РИА Новости / Владимир АстапковичНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 9 ноя - РИА Новости. Пермяк в нижнем белье и с двумя ножами нагрянул в магазин, напугал продавщиц и был задержан участковым, сообщает краевое управление МВД.
По данным ведомства, на улице Нейвинской в Перми мужчина в одном нижнем белье, вооруженный двумя кухонными ножами, сначала метался по двору между жилыми домами, потом забежал в магазин. Напуганные продавцы выскочили на улицу. В это время мимо проезжал участковый Вадим Акбаев, у него был выходной день. Увидев перепуганных женщин, он кинулся в магазин и убедил мужчину положить ножи. После этого полицейский удерживал пермяка в торговом зале до приезда сотрудников Росгвардии.
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Задержанный мужчина пояснил, что перед инцидентом он нашёл на улице чужую закладку с наркотиком, употребил его, после чего решил, что за ним гонятся преследователи.
«
"Утром на улице было многолюдно (ребята шли в школу и детские сады), благодаря смелости и профессионализму полицейского удалось избежать трагических последствий", - говорится в сообщении.
Уточняется, что местные жители написали участковому письмо, в котором поблагодарили за отважные действия.
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ПроисшествияПермьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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