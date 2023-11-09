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СМИ: в России закроют лазейки по уклонению от налогов - РИА Новости, 09.11.2023
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10:30 09.11.2023 (обновлено: 12:30 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/nalogi-1908332142.html
СМИ: в России закроют лазейки по уклонению от налогов
СМИ: в России закроют лазейки по уклонению от налогов - РИА Новости, 09.11.2023
СМИ: в России закроют лазейки по уклонению от налогов
Правительство доработало проект налоговых поправок, призванных закрыть некоторые лазейки по уклонению от уплаты налогов, сообщает РБК со ссылкой на текст... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T10:30
2023-11-09T12:30
экономика
россия
алексей сазанов
рбк (медиагруппа)
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Правительство доработало проект налоговых поправок, призванных закрыть некоторые лазейки по уклонению от уплаты налогов, сообщает РБК со ссылкой на текст проекта."Значительная часть поправок касается регулирования трансфертного ценообразования. В частности, возрастают штрафы за нарушения, расширяется круг взаимозависимых лиц, меняется порядок доначисления налогов в случае выявления нерыночных цен в сделках", — отмечается в публикации.По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, предложенные инициативы позволят эффективнее контролировать цены в подозрительных с точки зрения уплаты налогов сделках между взаимозависимыми лицами.Принятие поправок, как считает чиновник, позволит снизить число случаев, "когда валютная выручка от внешнеторговых операций не возвращается в Россию в связи с злоупотреблениями со стороны налогоплательщиков путем применения нерыночных цен в сделках".По данным из базы Госдумы, проект изменений планируют рассмотреть во втором чтении 9 ноября.Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что Минфин не планирует повторно вводить налог на сверхприбыль и менять базовые параметры налоговой системы, в том числе ставки НДФЛ, в 2024 году.
https://realty.ria.ru/20231108/nalog-1908184241.html
https://ria.ru/20231102/minfin-1906862356.html
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экономика, россия, алексей сазанов, рбк (медиагруппа), госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Алексей Сазанов, РБК (медиагруппа), Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России)
СМИ: в России закроют лазейки по уклонению от налогов

Правительство доработало поправки, усложняющие уклонение от налогов

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкФедеральная налоговая служба
Федеральная налоговая служба - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Правительство доработало проект налоговых поправок, призванных закрыть некоторые лазейки по уклонению от уплаты налогов, сообщает РБК со ссылкой на текст проекта.
"Значительная часть поправок касается регулирования трансфертного ценообразования. В частности, возрастают штрафы за нарушения, расширяется круг взаимозависимых лиц, меняется порядок доначисления налогов в случае выявления нерыночных цен в сделках", — отмечается в публикации.
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По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, предложенные инициативы позволят эффективнее контролировать цены в подозрительных с точки зрения уплаты налогов сделках между взаимозависимыми лицами.
Принятие поправок, как считает чиновник, позволит снизить число случаев, "когда валютная выручка от внешнеторговых операций не возвращается в Россию в связи с злоупотреблениями со стороны налогоплательщиков путем применения нерыночных цен в сделках".
По данным из базы Госдумы, проект изменений планируют рассмотреть во втором чтении 9 ноября.
Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что Минфин не планирует повторно вводить налог на сверхприбыль и менять базовые параметры налоговой системы, в том числе ставки НДФЛ, в 2024 году.
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ЭкономикаРоссияАлексей СазановРБК (медиагруппа)Госдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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