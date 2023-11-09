https://ria.ru/20231109/mostransavto-1908430829.html
Более 173 млн поездок по соцкартам совершили в автобусах "Мострансавто"
Более 173 млн поездок по соцкартам совершили в автобусах "Мострансавто" - РИА Новости, 09.11.2023
Более 173 млн поездок по соцкартам совершили в автобусах "Мострансавто"
С начала текущего года пассажиры Подмосковья совершили свыше 173 миллионов поездок по социальным картам в автобусах "Мострансавто", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:44
2023-11-09T15:44
2023-11-09T15:44
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. С начала текущего года пассажиры Подмосковья совершили свыше 173 миллионов поездок по социальным картам в автобусах "Мострансавто", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса региона. Как отметили в пресс-службе, на долю социальных карт в структуре всех поездок, совершенных в автобусах компании за указанный период, пришлось порядка 49%. За минувшие месяцы топ самых популярных маршрутов, на которых пассажиры пользовались льготами чаще всего, возглавил №22 "Пушкино – Ивантеевка (микрорайон Детская)", там совершили свыше 1,7 миллиона поездок. На втором месте располагается маршрут № 1 "Подлипки – улица Силикатная" с показателем в 1,5 миллиона операций. Завершает тройку лидеров маршрут №3 "Химки – улица Дружбы – Химки", на нем жители и гости Подмосковья совершили 1,2 миллиона поездок. На первом месте по льготному трафику среди всех филиалов "Мострансавто" находится МАП № 10 Королева: пассажиры обслуживаемых им маршрутов воспользовались социальными картами 24 миллиона раз. Кроме того, в автобусах "Мострансавто" доступна оплата проезда несколькими способами: картами "Стрелка" и "Тройка" (тариф "Кошелек"), а также бесконтактными банковскими картами.
https://ria.ru/20231109/podmoskove-1908400529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), ивантеевка, мострансавто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ивантеевка, Мострансавто
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. С начала текущего года пассажиры Подмосковья совершили свыше 173 миллионов поездок по социальным картам в автобусах "Мострансавто", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса региона.
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Как отметили в пресс-службе, на долю социальных карт в структуре всех поездок, совершенных в автобусах компании за указанный период, пришлось порядка 49%. За минувшие месяцы топ самых популярных маршрутов, на которых пассажиры пользовались льготами чаще всего, возглавил №22 "Пушкино – Ивантеевка
(микрорайон Детская)", там совершили свыше 1,7 миллиона поездок.
На втором месте располагается маршрут № 1 "Подлипки – улица Силикатная" с показателем в 1,5 миллиона операций. Завершает тройку лидеров маршрут №3 "Химки – улица Дружбы – Химки", на нем жители и гости Подмосковья совершили 1,2 миллиона поездок. На первом месте по льготному трафику среди всех филиалов "Мострансавто" находится МАП № 10 Королева: пассажиры обслуживаемых им маршрутов воспользовались социальными картами 24 миллиона раз.
Кроме того, в автобусах "Мострансавто" доступна оплата проезда несколькими способами: картами "Стрелка" и "Тройка" (тариф "Кошелек"), а также бесконтактными банковскими картами.