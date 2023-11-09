https://ria.ru/20231109/moskva-1908372065.html

Индийско-российский бизнес-диалог пройдет в Москве 19 декабря

Индийско-российский бизнес-диалог пройдет в Москве 19 декабря - РИА Новости, 09.11.2023

Индийско-российский бизнес-диалог пройдет в Москве 19 декабря

В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве 19 декабря пройдет XIV Индийско-российский бизнес-диалог, сообщает пресс-служба фонда... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T12:47

2023-11-09T12:47

2023-11-09T12:47

москва

антон кобяков

сэмми котвани

индия

фонд "росконгресс"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908371014_0:2:1500:846_1920x0_80_0_0_c13c32ded7d8d0c94049f989c132b17d.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве 19 декабря пройдет XIV Индийско-российский бизнес-диалог, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Форум является ведущей площадкой для развития двусторонней торговли и деловых возможностей между двумя странами. Мероприятие направлено на поощрение сотрудничества, партнерства и изучение перспектив развития и взаимной выгоды. Организаторы - Индийский бизнес-альянс (ИБА) при поддержке Делового совета по сотрудничеству с Индией (BCCI) департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и фонда "Росконгресс" при информационной поддержке РИА Новости. В мероприятии примут участие представители бизнеса, руководители федеральных министерств, ведомств и субъектов РФ, институтов развития и общественных организаций. Центральным событием станет пленарное заседание, посвященное текущему состоянию и перспективам развития двусторонней торговли и росту инвестиций между Индией и Россией. "Отношения между Россией и Индией имеют давние исторические корни и основаны на взаимном доверии и уважении. Это подтверждается многоформатным стратегическим партнерством двух стран. Сегодня очень важно подчеркнуть особую роль бизнеса и двусторонней торговли, которые влияют на стабильность и расширение экономического сотрудничества", – сказал советник президента России Антон Кобяков, его цитирует пресс-служба. Он добавил, что наблюдается взаимный интерес бизнес-сообщества России и Индии друг к другу, а также фиксируется рост количества совместных проектов. "Уверен, что площадка форума вновь станет местом рождения новых идей и их воплощения", – подчеркнул Кобяков. Программа события будет разделена на несколько треков: "Финансовое сотрудничество", "Сотрудничество в области фармацевтики и здравоохранения", "Поддержка инноваций и предпринимательства", "Торговля и логистика", "Туризм и культурные связи", "Цифровая трансформация и электронная коммерция". Кроме того, участники форума обсудят укрепление и развитие делового сотрудничества в ключевых секторах таких, как: энергетика, технологии, производство, сельское хозяйство. "Я рад объявить о предстоящем XIV Индийско-российском бизнес-диалоге, организованном Индийским бизнес-альянсом, Деловым советом по сотрудничеству с Индией и фондом "Росконгресс". Это ежегодное мероприятие, проводимое уже 14 лет, объединяет ведущих деловых и политических лидеров обеих стран, способствуя экономическим, торговым и культурным отношениям между ними. Вместе мы стремимся наладить более прочные связи и создать взаимовыгодные возможности для обеих наций", – подчеркнул президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани, его цитирует пресс-служба. Всего ожидается около 600 офлайн-участников и 20–25 спикеров. Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию по ссылке: iba-moscow.

https://realty.ria.ru/20231107/panoramy-1906853790.html

москва

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, антон кобяков, сэмми котвани, индия, фонд "росконгресс"