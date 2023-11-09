Рейтинг@Mail.ru
Бочкарев: в Нагатинском затоне в Москве благоустроили набережную - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:21 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/moskva-1908350201.html
Бочкарев: в Нагатинском затоне в Москве благоустроили набережную
Бочкарев: в Нагатинском затоне в Москве благоустроили набережную - РИА Новости, 09.11.2023
Бочкарев: в Нагатинском затоне в Москве благоустроили набережную
В Москве завершилось строительство и благоустройство набережной Москвы-реки длиной 1,6 километра в районе Нагатинский затон, сообщил заммэра столицы по вопросам РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T11:21
2023-11-09T11:21
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229057_0:64:2746:1609_1920x0_80_0_0_c96c1bcf894866339ad151b9dce0ff5b.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В Москве завершилось строительство и благоустройство набережной Москвы-реки длиной 1,6 километра в районе Нагатинский затон, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Работы на набережной велись поэтапно, начиная с 2018 года. Недавно был веден в эксплуатацию последний участок, и теперь она открыта для всех жителей столицы", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам заммэра, набережная представляет собой пешеходный маршрут. "Здесь появились собственная пляжная зона с шезлонгами и рыбацкими мостиками, лаунж-зоны, велодорожка, альпийские горки, арт-объекты, например, скульптура маяка и пешеходный мост в виде пяти соединенных между собой кругов", – добавил Бочкарев. В сообщении уточняется, что строительство и благоустройство набережной было проведено в рамках возведения городского квартала "Ривер Парк Коломенское". Концепцию благоустройства разработало московское архитектурное бюро ADM. На прилегающей территории выполнено озеленение. В ближайшее время инвесторы планируют построить пешеходную дорожку, которая соединит набережную с Судостроительной улицей. Также здесь будет введена автомобильная дорога.
https://ria.ru/20231109/moskva-1908341124.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229057_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_38a3872e06a707db69857df0f9b21751.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы

Бочкарев: в Нагатинском затоне в Москве благоустроили набережную

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В Москве завершилось строительство и благоустройство набережной Москвы-реки длиной 1,6 километра в районе Нагатинский затон, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Работы на набережной велись поэтапно, начиная с 2018 года. Недавно был веден в эксплуатацию последний участок, и теперь она открыта для всех жителей столицы", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Бочкарев: Москва установила рекорд по длине двухпутных тоннелей метро
Вчера, 10:53
По словам заммэра, набережная представляет собой пешеходный маршрут. "Здесь появились собственная пляжная зона с шезлонгами и рыбацкими мостиками, лаунж-зоны, велодорожка, альпийские горки, арт-объекты, например, скульптура маяка и пешеходный мост в виде пяти соединенных между собой кругов", – добавил Бочкарев.
В сообщении уточняется, что строительство и благоустройство набережной было проведено в рамках возведения городского квартала "Ривер Парк Коломенское". Концепцию благоустройства разработало московское архитектурное бюро ADM. На прилегающей территории выполнено озеленение. В ближайшее время инвесторы планируют построить пешеходную дорожку, которая соединит набережную с Судостроительной улицей. Также здесь будет введена автомобильная дорога.
 
МоскваАндрей БочкаревСтройкомплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала