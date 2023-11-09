https://ria.ru/20231109/moskva-1908350201.html

Бочкарев: в Нагатинском затоне в Москве благоустроили набережную

Бочкарев: в Нагатинском затоне в Москве благоустроили набережную - РИА Новости, 09.11.2023

Бочкарев: в Нагатинском затоне в Москве благоустроили набережную

В Москве завершилось строительство и благоустройство набережной Москвы-реки длиной 1,6 километра в районе Нагатинский затон, сообщил заммэра столицы по вопросам РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T11:21

2023-11-09T11:21

2023-11-09T11:21

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В Москве завершилось строительство и благоустройство набережной Москвы-реки длиной 1,6 километра в районе Нагатинский затон, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Работы на набережной велись поэтапно, начиная с 2018 года. Недавно был веден в эксплуатацию последний участок, и теперь она открыта для всех жителей столицы", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам заммэра, набережная представляет собой пешеходный маршрут. "Здесь появились собственная пляжная зона с шезлонгами и рыбацкими мостиками, лаунж-зоны, велодорожка, альпийские горки, арт-объекты, например, скульптура маяка и пешеходный мост в виде пяти соединенных между собой кругов", – добавил Бочкарев. В сообщении уточняется, что строительство и благоустройство набережной было проведено в рамках возведения городского квартала "Ривер Парк Коломенское". Концепцию благоустройства разработало московское архитектурное бюро ADM. На прилегающей территории выполнено озеленение. В ближайшее время инвесторы планируют построить пешеходную дорожку, которая соединит набережную с Судостроительной улицей. Также здесь будет введена автомобильная дорога.

https://ria.ru/20231109/moskva-1908341124.html

москва

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Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы