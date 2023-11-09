https://ria.ru/20231109/moskva-1908341124.html

Бочкарев: Москва установила рекорд по длине двухпутных тоннелей метро

Бочкарев: Москва установила рекорд по длине двухпутных тоннелей метро - РИА Новости, 09.11.2023

Бочкарев: Москва установила рекорд по длине двухпутных тоннелей метро

В "Книге рекордов России" официально зафиксировано достижение "Самые протяженные двухпутные тоннели метро", рекорд установлен в Москве при строительстве Большой РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T10:53

2023-11-09T10:53

2023-11-09T10:53

москва

андрей бочкарев

мосинжпроект

московский метрополитен

городское хозяйство москвы

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В "Книге рекордов России" официально зафиксировано достижение "Самые протяженные двухпутные тоннели метро", рекорд установлен в Москве при строительстве Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "При строительстве Большой кольцевой линии Московского метрополитена установлен национальный рекорд. Под руководством инжинирингового холдинга "Мосинжпроект" было проложено 11 568 метров двухпутных тоннелей. Результат работы метростроителей по тоннелепроходке на БКЛ официально зафиксирован в "Книге рекордов России", - приводятся его слова пресс-службой столичного стройкомплекса. Глава стройкомплекса добавил, что за этим достижением стоит труд сотрудников холдинга, его дочерних и подрядных организаций, усилиями которых было пройдено свыше 11,5 километра тоннелей на восьми двухпутных отрезках БКЛ. Руководству холдинга был вручен официальный диплом, подтверждающий факт занесения достижения в "Книгу рекордов России". "Большое кольцо метро изменило транспортную систему Москвы, обеспечив горожан новыми удобными маршрутами. Реализация колоссального инфраструктурного проекта потребовала огромного труда столичных метростроителей, широкие компетенции которых позволили использовать передовые технологии и оборудование. Достижения и результат работы создателей БКЛ уже получили серьезное признание на общероссийском уровне и удостоены наград ряда престижных конкурсов. Фиксация национального рекорда по тоннелепроходке на БКЛ еще одно подтверждение масштаба и сложности этого проекта", – отметил гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20231108/bochkarev-1908103020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, мосинжпроект, московский метрополитен, городское хозяйство москвы, стройкомплекс москвы