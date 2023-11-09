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В сердце океана: чем удивит новая арт-площадка "Солнца Москвы"

В сердце океана: чем удивит новая арт-площадка "Солнца Москвы" - РИА Новости, 09.11.2023

В сердце океана: чем удивит новая арт-площадка "Солнца Москвы"

Посреди хмурой осенней Москвы оказаться в сердце океана, увидеть подводные города и загадочных обитателей глубоководных впадин — теперь это можно сделать на... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T14:24

2023-11-09T14:24

2023-11-09T14:50

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Посреди хмурой осенней Москвы оказаться в сердце океана, увидеть подводные города и загадочных обитателей глубоководных впадин — теперь это можно сделать на ВДНХ. В столице открылось первое иммерсивное арт-пространство нового формата. О том, какие сюрпризы ждут гостей на территории комплекса "Солнце Москвы", — в фотоленте РИА Новости.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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