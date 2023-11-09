В сердце океана: чем удивит новая арт-площадка "Солнца Москвы"

В Москве на ВДНХ появилось первое иммерсивное арт-пространство нового формата
"Мы создали иммерсивное арт-пространство, которое поражает с первых минут. Оно формирует новую культуру взаимодействия человека с цифровой средой. Шоу "VI ОКЕАН" захватывает своей масштабностью", — рассказала управляющий директор Luminar Карина Агаджанова.
"Мы создали иммерсивное арт-пространство, которое поражает с первых минут. Оно формирует новую культуру взаимодействия человека с цифровой средой. Шоу "VI ОКЕАН" захватывает своей масштабностью", — рассказала управляющий директор Luminar Карина Агаджанова.
Luminar располагается в южной части ВДНХ, на территории многофункционального комплекса "Солнце Москвы". Арт-пространство состоит из пяти локаций общей площадью более 1000 квадратных метров.
Luminar располагается в южной части ВДНХ, на территории многофункционального комплекса "Солнце Москвы". Арт-пространство состоит из пяти локаций общей площадью более 1000 квадратных метров.
Все они имеют название и очередность. "Первый зал "Мир", там вы смотрите шоу "VI ОКЕАН", далее попадаете в зеркальный зал "Аура", потом — в зал-купол "Сфера", LED-тоннель "Портал". И следующая точка — кладовая "Смыслы", — объясняют организаторы.
Время посещения не ограничено.
Все они имеют название и очередность. "Первый зал "Мир", там вы смотрите шоу "VI ОКЕАН", далее попадаете в зеркальный зал "Аура", потом — в зал-купол "Сфера", LED-тоннель "Портал". И следующая точка — кладовая "Смыслы", — объясняют организаторы.
Время посещения не ограничено.
И оно пролетит незаметно. Создатели проекта перечисляют: интерактивность, объемные 3D-иллюзии, современные цифровые технологии визуальной проекции и звука... Использование сразу нескольких форматов дает возможность добиться полного ощущения присутствия.
И оно пролетит незаметно. Создатели проекта перечисляют: интерактивность, объемные 3D-иллюзии, современные цифровые технологии визуальной проекции и звука... Использование сразу нескольких форматов дает возможность добиться полного ощущения присутствия.
Первое шоу — "VI ОКЕАН". Гости окажутся в центре морского фантазийного приключения, среди подводных городов и загадочных обитателей глубоководных впадин.
Первое шоу — "VI ОКЕАН". Гости окажутся в центре морского фантазийного приключения, среди подводных городов и загадочных обитателей глубоководных впадин.
"Мы придерживались естественно-научной точности, и, помимо захватывающих эффектов, люди узнают что-то новое. Например, с помощью цифровых технологий мы смогли заглянуть в удаленные уголки планеты, где не может физически находиться человек. Все это нацелено на популяризацию темы океана и призывает к главному — беречь природу", — говорит сооснователь студии Sila Sveta Александр Ус.
"Мы придерживались естественно-научной точности, и, помимо захватывающих эффектов, люди узнают что-то новое. Например, с помощью цифровых технологий мы смогли заглянуть в удаленные уголки планеты, где не может физически находиться человек. Все это нацелено на популяризацию темы океана и призывает к главному — беречь природу", — говорит сооснователь студии Sila Sveta Александр Ус.
Главный проекционный зал оснащен специальными стереокамерами с системой обработки видеоизображений на основе искусственного интеллекта. Такие проекты очень популярны во многих странах — в Китае, ОАЭ, Южной Корее, Франции, Германии, Великобритании и США.
Главный проекционный зал оснащен специальными стереокамерами с системой обработки видеоизображений на основе искусственного интеллекта. Такие проекты очень популярны во многих странах — в Китае, ОАЭ, Южной Корее, Франции, Германии, Великобритании и США.
Стоимость входа — 1200 рублей для взрослых, 900 — для детей. Часть собранных средств пойдет на проект фонда по поддержке экосистемы озера Байкал и благоустройству особой природной территории. В планах — запуск новых мультимедийных шоу, выставок, арт-коллаборации и иммерсивные эксперименты.
Стоимость входа — 1200 рублей для взрослых, 900 — для детей. Часть собранных средств пойдет на проект фонда по поддержке экосистемы озера Байкал и благоустройству особой природной территории. В планах — запуск новых мультимедийных шоу, выставок, арт-коллаборации и иммерсивные эксперименты.