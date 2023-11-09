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В сердце океана: чем удивит новая арт-площадка "Солнца Москвы" - РИА Новости, 09.11.2023
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Туризм
 
14:24 09.11.2023 (обновлено: 14:50 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/moskva-1906910358.html
В сердце океана: чем удивит новая арт-площадка "Солнца Москвы"
В сердце океана: чем удивит новая арт-площадка "Солнца Москвы" - РИА Новости, 09.11.2023
В сердце океана: чем удивит новая арт-площадка "Солнца Москвы"
Посреди хмурой осенней Москвы оказаться в сердце океана, увидеть подводные города и загадочных обитателей глубоководных впадин — теперь это можно сделать на... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:24
2023-11-09T14:50
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Посреди хмурой осенней Москвы оказаться в сердце океана, увидеть подводные города и загадочных обитателей глубоководных впадин — теперь это можно сделать на ВДНХ. В столице открылось первое иммерсивное арт-пространство нового формата. О том, какие сюрпризы ждут гостей на территории комплекса "Солнце Москвы", — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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В сердце океана: чем удивит новая арт-площадка "Солнца Москвы"

В Москве на ВДНХ появилось первое иммерсивное арт-пространство нового формата

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Посреди хмурой осенней Москвы оказаться в сердце океана, увидеть подводные города и загадочных обитателей глубоководных впадин — теперь это можно сделать на ВДНХ. В столице открылось первое иммерсивное арт-пространство нового формата. О том, какие сюрпризы ждут гостей на территории комплекса "Солнце Москвы", — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

"Мы создали иммерсивное арт-пространство, которое поражает с первых минут. Оно формирует новую культуру взаимодействия человека с цифровой средой. Шоу "VI ОКЕАН" захватывает своей масштабностью", — рассказала управляющий директор Luminar Карина Агаджанова.

Посетительница на премьерном показе шоу VI ОКЕАН в иммерсивном арт-пространстве Luminar-Х на территории многофункционального комплекса Солнце Москвы в Москве

"Мы создали иммерсивное арт-пространство, которое поражает с первых минут. Оно формирует новую культуру взаимодействия человека с цифровой средой. Шоу "VI ОКЕАН" захватывает своей масштабностью", — рассказала управляющий директор Luminar Карина Агаджанова.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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1 из 8
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Luminar располагается в южной части ВДНХ, на территории многофункционального комплекса "Солнце Москвы". Арт-пространство состоит из пяти локаций общей площадью более 1000 квадратных метров.

Посетительница на премьерном показе шоу VI ОКЕАН в иммерсивном арт-пространстве Luminar-Х на территории многофункционального комплекса Солнце Москвы в Москве

Luminar располагается в южной части ВДНХ, на территории многофункционального комплекса "Солнце Москвы". Арт-пространство состоит из пяти локаций общей площадью более 1000 квадратных метров.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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2 из 8
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Все они имеют название и очередность. "Первый зал "Мир", там вы смотрите шоу "VI ОКЕАН", далее попадаете в зеркальный зал "Аура", потом — в зал-купол "Сфера", LED-тоннель "Портал". И следующая точка — кладовая "Смыслы", — объясняют организаторы.

Время посещения не ограничено.

Посетители на премьерном показе шоу VI ОКЕАН в иммерсивном арт-пространстве Luminar-Х на территории многофункционального комплекса Солнце Москвы в Москве

Все они имеют название и очередность. "Первый зал "Мир", там вы смотрите шоу "VI ОКЕАН", далее попадаете в зеркальный зал "Аура", потом — в зал-купол "Сфера", LED-тоннель "Портал". И следующая точка — кладовая "Смыслы", — объясняют организаторы.

Время посещения не ограничено.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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3 из 8
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

И оно пролетит незаметно. Создатели проекта перечисляют: интерактивность, объемные 3D-иллюзии, современные цифровые технологии визуальной проекции и звука... Использование сразу нескольких форматов дает возможность добиться полного ощущения присутствия.

Посетительница на премьерном показе шоу VI ОКЕАН в иммерсивном арт-пространстве Luminar-Х на территории многофункционального комплекса Солнце Москвы в Москве

И оно пролетит незаметно. Создатели проекта перечисляют: интерактивность, объемные 3D-иллюзии, современные цифровые технологии визуальной проекции и звука... Использование сразу нескольких форматов дает возможность добиться полного ощущения присутствия.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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4 из 8
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Первое шоу — "VI ОКЕАН". Гости окажутся в центре морского фантазийного приключения, среди подводных городов и загадочных обитателей глубоководных впадин.

Посетитель на премьерном показе шоу VI ОКЕАН в иммерсивном арт-пространстве Luminar-Х на территории многофункционального комплекса Солнце Москвы в Москве

Первое шоу — "VI ОКЕАН". Гости окажутся в центре морского фантазийного приключения, среди подводных городов и загадочных обитателей глубоководных впадин.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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5 из 8
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

"Мы придерживались естественно-научной точности, и, помимо захватывающих эффектов, люди узнают что-то новое. Например, с помощью цифровых технологий мы смогли заглянуть в удаленные уголки планеты, где не может физически находиться человек. Все это нацелено на популяризацию темы океана и призывает к главному — беречь природу", — говорит сооснователь студии Sila Sveta Александр Ус.

Посетительница на премьерном показе шоу VI ОКЕАН в иммерсивном арт-пространстве Luminar-Х на территории многофункционального комплекса Солнце Москвы в Москве

"Мы придерживались естественно-научной точности, и, помимо захватывающих эффектов, люди узнают что-то новое. Например, с помощью цифровых технологий мы смогли заглянуть в удаленные уголки планеты, где не может физически находиться человек. Все это нацелено на популяризацию темы океана и призывает к главному — беречь природу", — говорит сооснователь студии Sila Sveta Александр Ус.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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6 из 8
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Главный проекционный зал оснащен специальными стереокамерами с системой обработки видеоизображений на основе искусственного интеллекта. Такие проекты очень популярны во многих странах — в Китае, ОАЭ, Южной Корее, Франции, Германии, Великобритании и США.

Посетительница на премьерном показе шоу VI ОКЕАН в иммерсивном арт-пространстве Luminar-Х на территории многофункционального комплекса Солнце Москвы в Москве

Главный проекционный зал оснащен специальными стереокамерами с системой обработки видеоизображений на основе искусственного интеллекта. Такие проекты очень популярны во многих странах — в Китае, ОАЭ, Южной Корее, Франции, Германии, Великобритании и США.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Стоимость входа — 1200 рублей для взрослых, 900 — для детей. Часть собранных средств пойдет на проект фонда по поддержке экосистемы озера Байкал и благоустройству особой природной территории. В планах — запуск новых мультимедийных шоу, выставок, арт-коллаборации и иммерсивные эксперименты.

Премьерный показ шоу VI ОКЕАН в иммерсивном арт-пространстве Luminar-Х на территории многофункционального комплекса Солнце Москвы в Москве

Стоимость входа — 1200 рублей для взрослых, 900 — для детей. Часть собранных средств пойдет на проект фонда по поддержке экосистемы озера Байкал и благоустройству особой природной территории. В планах — запуск новых мультимедийных шоу, выставок, арт-коллаборации и иммерсивные эксперименты.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
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