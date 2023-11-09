НАТО приветствовала инициативу о переговорах с Кишиневом по вступлению в ЕС
НАТО приветствовала предложение ЕК о переговорах с Молдавией по вступлению в ЕС
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Флаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ приветствовал предложение Еврокомиссии (ЕК) о начале переговоров о вступлении в Евросоюз Молдавии и Украины, и выразил мнение, что в ходе этого процесса обе страны могут стать членами НАТО.
Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
"Я чрезвычайно рад тому, что Европейская комиссия одобрила начало переговоров о вступлении в ЕС с Молдавии и Украины… Любой шаг в сторону европейской интеграции помогает интеграции в НАТО, и любой шаг в отношениях с альянсом помогает европейской интеграции, и мы работаем с нашими партнерами по ЕС, чтобы не удваивать наши усилия", - заявил Джоанэ на брифинге в румынской столице, где принял участие в "Бухарестском форуме" по региональной безопасности.
Замгенсека альянса отметил, что Румыния заинтересована в расширении Евросоюза, так как из приграничной страны превратится в центральную. "Я абсолютно убежден, что Украина, Молдавия, Грузия и Западные Балканы будут частью одной семьи с нами как лидеры на международном уровне. Полагаю, что мы заинтересованы в том, чтобы вокруг нас были только друзья и страны, которые являются частью единой европейской семьи. Впервые в истории Румыния перестанет быть приграничной страной Запада, она станет частью центра евроатлантического сообщества", — заявил Джоанэ.
Ранее президент Молдавии Санду заявила, что республике нужно расширять сотрудничество с НАТО, проводить больше учений со странами альянса, а также менять отношение общества к этой организации. Санду сообщила об увеличении расходов на оборону, а также заявила, что стратегическое партнерство с США станет ключевым аспектом национальной стратегии безопасности республики. Кроме того, Санду назвала Россию самой большой угрозой национальной безопасности. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.