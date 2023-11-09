https://ria.ru/20231109/moldaviya-1908483242.html

НАТО приветствовала инициативу о переговорах с Кишиневом по вступлению в ЕС

НАТО приветствовала инициативу о переговорах с Кишиневом по вступлению в ЕС - РИА Новости, 09.11.2023

НАТО приветствовала инициативу о переговорах с Кишиневом по вступлению в ЕС

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ приветствовал предложение Еврокомиссии (ЕК) о начале переговоров о вступлении в Евросоюз Молдавии и... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T18:36

2023-11-09T18:36

2023-11-09T18:36

в мире

молдавия

евросоюз

нато

еврокомиссия

майя санду

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_570bf3ef4b10efd7910117f0e06d404b.jpg

КИШИНЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ приветствовал предложение Еврокомиссии (ЕК) о начале переговоров о вступлении в Евросоюз Молдавии и Украины, и выразил мнение, что в ходе этого процесса обе страны могут стать членами НАТО. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий. "Я чрезвычайно рад тому, что Европейская комиссия одобрила начало переговоров о вступлении в ЕС с Молдавии и Украины… Любой шаг в сторону европейской интеграции помогает интеграции в НАТО, и любой шаг в отношениях с альянсом помогает европейской интеграции, и мы работаем с нашими партнерами по ЕС, чтобы не удваивать наши усилия", - заявил Джоанэ на брифинге в румынской столице, где принял участие в "Бухарестском форуме" по региональной безопасности. Замгенсека альянса отметил, что Румыния заинтересована в расширении Евросоюза, так как из приграничной страны превратится в центральную. "Я абсолютно убежден, что Украина, Молдавия, Грузия и Западные Балканы будут частью одной семьи с нами как лидеры на международном уровне. Полагаю, что мы заинтересованы в том, чтобы вокруг нас были только друзья и страны, которые являются частью единой европейской семьи. Впервые в истории Румыния перестанет быть приграничной страной Запада, она станет частью центра евроатлантического сообщества", — заявил Джоанэ. Ранее президент Молдавии Санду заявила, что республике нужно расширять сотрудничество с НАТО, проводить больше учений со странами альянса, а также менять отношение общества к этой организации. Санду сообщила об увеличении расходов на оборону, а также заявила, что стратегическое партнерство с США станет ключевым аспектом национальной стратегии безопасности республики. Кроме того, Санду назвала Россию самой большой угрозой национальной безопасности. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908467189.html

https://ria.ru/20231108/moldaviya-1908214844.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, евросоюз, нато, еврокомиссия, майя санду