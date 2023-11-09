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НАТО приветствовала инициативу о переговорах с Кишиневом по вступлению в ЕС - РИА Новости, 09.11.2023
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18:36 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/moldaviya-1908483242.html
НАТО приветствовала инициативу о переговорах с Кишиневом по вступлению в ЕС
НАТО приветствовала инициативу о переговорах с Кишиневом по вступлению в ЕС - РИА Новости, 09.11.2023
НАТО приветствовала инициативу о переговорах с Кишиневом по вступлению в ЕС
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ приветствовал предложение Еврокомиссии (ЕК) о начале переговоров о вступлении в Евросоюз Молдавии и... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T18:36
2023-11-09T18:36
в мире
молдавия
евросоюз
нато
еврокомиссия
майя санду
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КИШИНЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ приветствовал предложение Еврокомиссии (ЕК) о начале переговоров о вступлении в Евросоюз Молдавии и Украины, и выразил мнение, что в ходе этого процесса обе страны могут стать членами НАТО. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий. "Я чрезвычайно рад тому, что Европейская комиссия одобрила начало переговоров о вступлении в ЕС с Молдавии и Украины… Любой шаг в сторону европейской интеграции помогает интеграции в НАТО, и любой шаг в отношениях с альянсом помогает европейской интеграции, и мы работаем с нашими партнерами по ЕС, чтобы не удваивать наши усилия", - заявил Джоанэ на брифинге в румынской столице, где принял участие в "Бухарестском форуме" по региональной безопасности. Замгенсека альянса отметил, что Румыния заинтересована в расширении Евросоюза, так как из приграничной страны превратится в центральную. "Я абсолютно убежден, что Украина, Молдавия, Грузия и Западные Балканы будут частью одной семьи с нами как лидеры на международном уровне. Полагаю, что мы заинтересованы в том, чтобы вокруг нас были только друзья и страны, которые являются частью единой европейской семьи. Впервые в истории Румыния перестанет быть приграничной страной Запада, она станет частью центра евроатлантического сообщества", — заявил Джоанэ. Ранее президент Молдавии Санду заявила, что республике нужно расширять сотрудничество с НАТО, проводить больше учений со странами альянса, а также менять отношение общества к этой организации. Санду сообщила об увеличении расходов на оборону, а также заявила, что стратегическое партнерство с США станет ключевым аспектом национальной стратегии безопасности республики. Кроме того, Санду назвала Россию самой большой угрозой национальной безопасности. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908467189.html
https://ria.ru/20231108/moldaviya-1908214844.html
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в мире, молдавия, евросоюз, нато, еврокомиссия, майя санду
В мире, Молдавия, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия, Майя Санду
НАТО приветствовала инициативу о переговорах с Кишиневом по вступлению в ЕС

НАТО приветствовала предложение ЕК о переговорах с Молдавией по вступлению в ЕС

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга
Флаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Флаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ приветствовал предложение Еврокомиссии (ЕК) о начале переговоров о вступлении в Евросоюз Молдавии и Украины, и выразил мнение, что в ходе этого процесса обе страны могут стать членами НАТО.
Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
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В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий.
"Я чрезвычайно рад тому, что Европейская комиссия одобрила начало переговоров о вступлении в ЕС с Молдавии и Украины… Любой шаг в сторону европейской интеграции помогает интеграции в НАТО, и любой шаг в отношениях с альянсом помогает европейской интеграции, и мы работаем с нашими партнерами по ЕС, чтобы не удваивать наши усилия", - заявил Джоанэ на брифинге в румынской столице, где принял участие в "Бухарестском форуме" по региональной безопасности.
Замгенсека альянса отметил, что Румыния заинтересована в расширении Евросоюза, так как из приграничной страны превратится в центральную. "Я абсолютно убежден, что Украина, Молдавия, Грузия и Западные Балканы будут частью одной семьи с нами как лидеры на международном уровне. Полагаю, что мы заинтересованы в том, чтобы вокруг нас были только друзья и страны, которые являются частью единой европейской семьи. Впервые в истории Румыния перестанет быть приграничной страной Запада, она станет частью центра евроатлантического сообщества", — заявил Джоанэ.
Ранее президент Молдавии Санду заявила, что республике нужно расширять сотрудничество с НАТО, проводить больше учений со странами альянса, а также менять отношение общества к этой организации. Санду сообщила об увеличении расходов на оборону, а также заявила, что стратегическое партнерство с США станет ключевым аспектом национальной стратегии безопасности республики. Кроме того, Санду назвала Россию самой большой угрозой национальной безопасности. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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В миреМолдавияЕвросоюзНАТОЕврокомиссияМайя Санду
 
 
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