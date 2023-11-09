На Украине осталось всего два миллиардера
Число миллиардеров на Украине за год сократилось с девяти до двух
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Число долларовых миллиардеров на Украине сократилось за год с девяти до двух, первое место занял глава холдинговой компании СКМ Ринат Ахметов, сообщает украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале со ссылкой на собственные исследования издания New Voice.
«
"На Украине осталось всего два миллиардера, в прошлом году их было девять. Ситуации, когда в Украине осталось всего два миллиардера, не было как минимум с 2006 года, когда анализируется и публикуется список самых богатых бизнесменов. На первом месте – Ринат Ахметов (СКМ) с состоянием 6,59 миллиарда долларов – по сравнению с 2022 годом они упали на 43%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что вторую строчку в рейтинге занимает Виктор Пинчук (компания EastOne Group) с состоянием в 1,72 миллиарда долларов – оно снизилось по сравнению с предыдущим годом на 34%. Третью строчку заняли Петр и Алексей Порошенко (компания Roshen) с 954 миллионами долларов, это минус 37%.
Условными миллиардерами могут считаться учредители IT-компании Grammarly Максим Литвин и Алексей Шевченко - у них на двоих более полутора миллиардов.
По данным издания, New Voice в этом году представило не сотню, а только 30 богатейших украинцев.