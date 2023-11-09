https://ria.ru/20231109/milliardery-1908532194.html

На Украине осталось всего два миллиардера

На Украине осталось всего два миллиардера - РИА Новости, 09.11.2023

На Украине осталось всего два миллиардера

Число долларовых миллиардеров на Украине сократилось за год с девяти до двух, первое место занял глава холдинговой компании СКМ Ринат Ахметов, сообщает... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T23:45

2023-11-09T23:45

2023-11-09T23:45

ринат ахметов

украина

виктор пинчук

алексей порошенко

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Число долларовых миллиардеров на Украине сократилось за год с девяти до двух, первое место занял глава холдинговой компании СКМ Ринат Ахметов, сообщает украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале со ссылкой на собственные исследования издания New Voice. "На Украине осталось всего два миллиардера, в прошлом году их было девять. Ситуации, когда в Украине осталось всего два миллиардера, не было как минимум с 2006 года, когда анализируется и публикуется список самых богатых бизнесменов. На первом месте – Ринат Ахметов (СКМ) с состоянием 6,59 миллиарда долларов – по сравнению с 2022 годом они упали на 43%", - говорится в сообщении.Уточняется, что вторую строчку в рейтинге занимает Виктор Пинчук (компания EastOne Group) с состоянием в 1,72 миллиарда долларов – оно снизилось по сравнению с предыдущим годом на 34%. Третью строчку заняли Петр и Алексей Порошенко (компания Roshen) с 954 миллионами долларов, это минус 37%. Условными миллиардерами могут считаться учредители IT-компании Grammarly Максим Литвин и Алексей Шевченко - у них на двоих более полутора миллиардов. По данным издания, New Voice в этом году представило не сотню, а только 30 богатейших украинцев.

https://ria.ru/20231107/soros-1907946926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ринат ахметов, украина, виктор пинчук, алексей порошенко