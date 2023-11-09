https://ria.ru/20231109/mer-1908414721.html

Мэр города в Томской области устроил опрос о своем увольнении

Мэр города в Томской области устроил опрос о своем увольнении - РИА Новости, 09.11.2023

Мэр города в Томской области устроил опрос о своем увольнении

Мэр небольшого города Стрежевой на севере Томской области расстроился из-за постоянной критики жителей и опубликовал в своем Telegram-канале опрос, пообещав... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T14:56

2023-11-09T14:56

2023-11-09T14:56

общество

стрежевой

томская область

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НОВОСИБИРСК, 9 ноя – РИА Новости. Мэр небольшого города Стрежевой на севере Томской области расстроился из-за постоянной критики жителей и опубликовал в своем Telegram-канале опрос, пообещав уволиться, если голосов за это окажется больше. В четверг глава администрации Стрежевого Валерий Дениченко в своем канале написал пост "Про терпение", в котором пожаловался горожанам на "поток претензий, жалоб, упреков и просто недовольств" в свою сторону. Следующий пост содержал опрос о том, стоит ли ему покинуть должность или "пусть еще поработает". "Возможно, я уже выгорел, перестал понимать жителей и пора освобождать место? Как обычно, решать вам. Опрос далее. Выберете первый пункт - завтра подам заявление. Выберете второй - тогда закрываем тему с грязью на дорогах. Нервов моих на нее не хватает", - написал Дениченко. Он пояснил: жители города просили о том, чтобы не использовать соль при антигололедной обработке дорог, в итоге три дня дорожные службы посыпают дороги и тротуары только песком, однако в социальных сетях и мессенджерах его продолжают обвинять в том, что он "превратил белоснежный зимний сибирский город в одну сплошную кучу грязи", хотя грязь на дорогах образовалась из-за оттепели. "Если читать чат регулярно, то каждый день мне в вину ставят все новые и новые факторы. Работа больницы, работа переправы, работа автобусов, поведение подростков, поведение водителей, действия пешеходов, работа светофоров, уличное освещение, поведение родителей, воспитание детей, поведение собак и так далее и тому подобное. По всем параметрам выходит, что самый виноватый в городе человек - это мэр", - добавил градоначальник. В комментариях многие жители города высказались в поддержку мэра, опрос продолжается.

https://ria.ru/20231020/arest-1903996234.html

стрежевой

томская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, стрежевой, томская область