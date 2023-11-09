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Мемориал "Героям Отечества" открыли в Новом Уренгое на Ямале - РИА Новости, 09.11.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
19:24 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/memorial-1908493748.html
Мемориал "Героям Отечества" открыли в Новом Уренгое на Ямале
Мемориал "Героям Отечества" открыли в Новом Уренгое на Ямале - РИА Новости, 09.11.2023
Мемориал "Героям Отечества" открыли в Новом Уренгое на Ямале
Памятник "Героям Отечества" открыли в Новом Уренгое на аллее Мужества, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T19:24
2023-11-09T19:24
ямало-ненецкий автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
новый уренгой
памятники
российский союз ветеранов афганистана
боевое братство
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САЛЕХАРД, 9 ноя — РИА Новости. Памятник "Героям Отечества" открыли в Новом Уренгое на аллее Мужества, сообщает пресс-служба правительства региона. "Мемориал "Героям Отечества" установлен на Аллее Мужества. Инициировали его создание активисты местных отделений региональных общественных организаций "Союз ветеранов Афганистана" и "Боевое братство", — говорится в сообщении. Памятник изготовили на средства жителей и предприятий города. "Этот мемориал — символ безграничного мужества наших бойцов и преданности Родине. Это дань уважения ямальцам и другим жителям нашей страны, вставшим на защиту Отечества. Мы будем прилагать все усилия, чтобы память о павших героях жила вечно, а их близкие были окружены заботой и поддержкой", — приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Авторы монумента — скульпторы, члены союза художников России и ЮНЕСКО Дмитрий Постников и Александр Суворов. Памятник представляет собой бронзовую фигуру воина, которая стоит на постаменте из гранита, за ней — два треугольных образа из нержавеющей стали, символизирующих горы. Над ними летят птицы мира — голуби. Также глава региона наградил участников СВО медалями "За храбрость" II степени. Все награжденные — добровольцы, отмечает пресс-служба. "Для меня большая честь вручить вам госнаграды. Вы встали на защиту интересов России по зову сердца — это достойный пример для молодых и для каждого из нас. Благодарю вас за верность Отечеству", — сказал Артюхов. В ходе неформальной встречи с военнослужащими глава региона поддержал несколько предложений. Одно из них — о расширении на Ямале сети центров военно-патриотического воспитания детей. Несколько бойцов высказали желание преподавать в них. Также прозвучало предложение проводить в регионе больше концертов патриотической направленности. Поговорили об оснащении бойцов на линии фронта, мерах поддержки, которые оказывает округ военнослужащим и их семьям. Артюхов сообщил, что сейчас в регионе формируется команда представителей губернатора при частях, где служат ямальцы. Они будут помогать более оперативно решать все возникающие у бойцов вопросы, уточняют власти.
https://ria.ru/20220816/pamyatnik-1810021114.html
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), новый уренгой, памятники, российский союз ветеранов афганистана, боевое братство
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Новый Уренгой, Памятники, Российский союз ветеранов Афганистана, Боевое братство

Мемориал "Героям Отечества" открыли в Новом Уренгое на Ямале

CC BY 4.0 / Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (cropped) / Открытие памятника "Героям Отечества" на аллее Мужества в Новом Уренгое
Открытие памятника Героям Отечества на аллее Мужества в Новом Уренгое - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
CC BY 4.0 / Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (cropped) /
Открытие памятника "Героям Отечества" на аллее Мужества в Новом Уренгое
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САЛЕХАРД, 9 ноя — РИА Новости. Памятник "Героям Отечества" открыли в Новом Уренгое на аллее Мужества, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Мемориал "Героям Отечества" установлен на Аллее Мужества. Инициировали его создание активисты местных отделений региональных общественных организаций "Союз ветеранов Афганистана" и "Боевое братство", — говорится в сообщении.
Памятник изготовили на средства жителей и предприятий города.
"Этот мемориал — символ безграничного мужества наших бойцов и преданности Родине. Это дань уважения ямальцам и другим жителям нашей страны, вставшим на защиту Отечества. Мы будем прилагать все усилия, чтобы память о павших героях жила вечно, а их близкие были окружены заботой и поддержкой", — приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.
Авторы монумента — скульпторы, члены союза художников России и ЮНЕСКО Дмитрий Постников и Александр Суворов. Памятник представляет собой бронзовую фигуру воина, которая стоит на постаменте из гранита, за ней — два треугольных образа из нержавеющей стали, символизирующих горы. Над ними летят птицы мира — голуби.
CC BY 4.0 / Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (cropped) / Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время встречи с военнослужащими
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время встречи с военнослужащими - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
CC BY 4.0 / Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (cropped) /
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время встречи с военнослужащими
Также глава региона наградил участников СВО медалями "За храбрость" II степени. Все награжденные — добровольцы, отмечает пресс-служба.
"Для меня большая честь вручить вам госнаграды. Вы встали на защиту интересов России по зову сердца — это достойный пример для молодых и для каждого из нас. Благодарю вас за верность Отечеству", — сказал Артюхов.
В ходе неформальной встречи с военнослужащими глава региона поддержал несколько предложений. Одно из них — о расширении на Ямале сети центров военно-патриотического воспитания детей. Несколько бойцов высказали желание преподавать в них. Также прозвучало предложение проводить в регионе больше концертов патриотической направленности.
Поговорили об оснащении бойцов на линии фронта, мерах поддержки, которые оказывает округ военнослужащим и их семьям. Артюхов сообщил, что сейчас в регионе формируется команда представителей губернатора при частях, где служат ямальцы. Они будут помогать более оперативно решать все возникающие у бойцов вопросы, уточняют власти.
Губернатор Ямала открыл памятник Защитникам Донбасса - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
Губернатор Ямала открыл памятник "Защитникам Донбасса"
16 августа 2022, 15:21
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Новый УренгойПамятникиРоссийский союз ветеранов АфганистанаБоевое братство
 
 
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