https://ria.ru/20231109/medspravki-1908369618.html
Свыше 130 тысяч медсправок оформили онлайн жители Подмосковья в 2023 году
Свыше 130 тысяч медсправок оформили онлайн жители Подмосковья в 2023 году - РИА Новости, 09.11.2023
Свыше 130 тысяч медсправок оформили онлайн жители Подмосковья в 2023 году
С начала текущего года жители Московской области оформили более 130 тысяч медицинских справок в онлайн-формате на региональном портале госуслуг "Здоровье",... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T12:37
2023-11-09T12:37
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. С начала текущего года жители Московской области оформили более 130 тысяч медицинских справок в онлайн-формате на региональном портале госуслуг "Здоровье", сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья. В регионе в рамках проекта "Онлайн-поликлиника" работает услуга по получению ряда медицинских справок в онлайн-формате. В настоящее время такая возможность доступна для девяти видов справок - об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификата о профилактических прививках, справки 086/у для абитуриентов. Кроме того, онлайн можно оформить справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение (070/у), справку для детского лагеря (079/у), выписку из амбулаторной карты, санаторно-курортную карту для детей (076/у), санаторно-курортную карту для взрослых (072/у) и справку для предоставления в спортивную секцию. Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова отметила, что информатизация сферы здравоохранения позволяет перевести ряд услуг в электронный формат. "В частности, больше не надо приходить в поликлинику за справкой, можно оформить ее в несколько кликов и получить готовый документ в электронном виде. Медсправка появится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг "Здоровье". Всего с начала года онлайн оформлено уже более 130 тысяч медицинских справок", - сказала Стригункова, которую цитирует пресс-служба. В ведомстве уточнили, что сертификат о профилактических прививках, справка для спортивной секции и выписка из амбулаторной карты формируются автоматически и доступны к скачиванию сразу после заказа. Чтобы получить электронные справки для спортивной секции, детского лагеря, абитуриентов, а также санаторно-курортной карты обязательно наличие профилактического медицинского осмотра, пройденного в течение календарного года. Получить справки онлайн можно на региональном портале госуслуг.
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московская область (подмосковье), медицина, общество, госуслуги
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Медицина, Общество, Госуслуги
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. С начала текущего года жители Московской области оформили более 130 тысяч медицинских справок в онлайн-формате на региональном портале госуслуг "Здоровье", сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
В регионе в рамках проекта "Онлайн-поликлиника" работает услуга по получению ряда медицинских справок в онлайн-формате.
В настоящее время такая возможность доступна для девяти видов справок - об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификата о профилактических прививках, справки 086/у для абитуриентов. Кроме того, онлайн можно оформить справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение (070/у), справку для детского лагеря (079/у), выписку из амбулаторной карты, санаторно-курортную карту для детей
(076/у), санаторно-курортную карту для взрослых (072/у) и справку для предоставления в спортивную секцию.
Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова
отметила, что информатизация сферы здравоохранения позволяет перевести ряд услуг в электронный формат.
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"В частности, больше не надо приходить в поликлинику за справкой, можно оформить ее в несколько кликов и получить готовый документ в электронном виде. Медсправка появится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг "Здоровье". Всего с начала года онлайн оформлено уже более 130 тысяч медицинских справок", - сказала Стригункова, которую цитирует пресс-служба.
В ведомстве уточнили, что сертификат о профилактических прививках, справка для спортивной секции и выписка из амбулаторной карты формируются автоматически и доступны к скачиванию сразу после заказа. Чтобы получить электронные справки для спортивной секции, детского лагеря, абитуриентов, а также санаторно-курортной карты обязательно наличие профилактического медицинского осмотра, пройденного в течение календарного года.
Получить справки онлайн можно на региональном портале госуслуг
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