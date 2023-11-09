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Минздрав Газы заявил об увеличении числа погибших медработников до 195

Минздрав Газы заявил об увеличении числа погибших медработников до 195 - РИА Новости, 09.11.2023

Минздрав Газы заявил об увеличении числа погибших медработников до 195

По меньшей мере 195 медицинских работников погибли в результате израильских ударов по сектору Газа, заявил представитель минздрава в анклаве Ашраф аль-Кудра. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T18:14

2023-11-09T18:14

2023-11-09T18:14

израиль

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

палестина

сектор газа

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 195 медицинских работников погибли в результате израильских ударов по сектору Газа, заявил представитель минздрава в анклаве Ашраф аль-Кудра. Ранее министр здравоохранения Палестины Май аль-Кейла сообщала, что число медицинских работников, погибших в результате израильских ударов, достигло 150. "Израильский оккупант усилил удары по медицинскому персоналу, что привело к гибели 195 медицинских работников и уничтожению 51 машины скорой помощи", - говорится в заявлении, которое приводит Telegram-канал минздрава. Представитель минздрава также сообщил о прекращении всех медицинских услуг в специализированных детских больницах Ар-Рантиси и Аль-Наср. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,8 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, палестина, сектор газа