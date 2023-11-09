https://ria.ru/20231109/meditsina-1908303734.html

Эксперт рассказал, что ускорит развитие медицинских ИИ-ассистентов в России

Эксперт рассказал, что ускорит развитие медицинских ИИ-ассистентов в России - РИА Новости, 09.11.2023

Эксперт рассказал, что ускорит развитие медицинских ИИ-ассистентов в России

Развитие систем на основе искусственного интеллекта (ИИ), которые применяются в качестве ассистента врача, требует стандартизации электронных медкарт,... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T06:16

2023-11-09T06:16

2023-11-09T06:16

наука

технологии

наука

россия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Развитие систем на основе искусственного интеллекта (ИИ), которые применяются в качестве ассистента врача, требует стандартизации электронных медкарт, структурирование их ведения позволит ускорить обучение ИИ и приблизить его широкое распространение в медицине, рассказал РИА Новости директор по развитию компании Webiomed (участник рынка Национальной технологической инициативы "Хелснет") Александр Гусев. "Сейчас для кодирования клинической информации не используются единые стандарты, а интерфейсы ввода медицинских записей часто допускают свободное введение врачом без контроля качества и полноты. Все это препятствует разработке ИИ-продуктов", - заявил он на конференции "Национальная технологическая революция 20.35". Гусев отметил, что доля неструктурированных записей в таких медкартах составляет около 80%. Опечатки, незаполненные строки и пропуски в текстах также мешают формированию баз данных для обучения ИИ-моделей. При этом, по его словам, стандартизация подходов к заполнению электронных анкет "могла бы решить эту проблему". "При этом важно держать во внимании баланс между обеспечением приватности пациента и развитием технологий. Важно регламентировать условия доступа к биомедицинским данным, не нарушив прав пациента, и обеспечив безопасное использования обезличенных медицинских данных для разработчиков и исследователей", - резюмировал эксперт. До этого, в начале ноября, Гусев в беседе с РИА Новости прогнозировал, что цифровизация здравоохранения и внедрение искусственного интеллекта снизят потребность в личном посещении врачей, поэтому к 2030 году очное посещение поликлиник может сократиться вдвое.

https://ria.ru/20231108/issledovaniya-1908272300.html

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технологии, наука, россия