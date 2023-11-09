https://ria.ru/20231109/medinskiy-1908437772.html

Мединский вошел в шорт-лист премии "Знание. Премия"

Мединский вошел в шорт-лист премии "Знание. Премия" - РИА Новости, 09.11.2023

Мединский вошел в шорт-лист премии "Знание. Премия"

Помощник президента РФ Владимир Мединский вошел в шорт-лист премии "Знание. Премия" в номинации "За вклад в просвещение в сфере "История", в той же номинации... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T15:55

2023-11-09T15:55

2023-11-09T15:55

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский вошел в шорт-лист премии "Знание. Премия" в номинации "За вклад в просвещение в сфере "История", в той же номинации отметили и проект Музея Победы "Лица Победы", сообщает пресс-служба Российского общества "Знание". В номинации "За вклад в просвещение в сфере "Международные отношения" в шорт-лист попали советник посольства России в Ирландии Игорь Алексеев, программа "Послы русского языка в мире" Государственного института русского языка имени Пушкина, международная команда Волонтеров Победы движения "Волонтеры Победы". За вклад в просвещения в сфере "Спорт и ЗОЖ" в шорт-лист вошли главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер, менеджер по работе с болельщиками футбольного клуба ЦСКА Егор Крутелев, проект "Урок хоккея с КХЛ" Континентальной хоккейной лиги и Минпросвещения России и другие. Проект "Цифровое право" Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ) попал в шорт-лист в номинации "За вклад в просвещение в сфере "Экономика, Бизнес и Право". Научный обозреватель, автор и ведущая подкаста "Кот ученый" на радио Sputnik Алиса Романова вошла в шорт-лист в номинации "За вклад в просвещения в сфере "Наука и технологии". В номинации "За вклад в просвещение в сфере "Мы вместе" отмечены военный корреспондент Семен Пегов, программа переквалификации "Поколение Юга" министерства по молодежной политике Запорожской области, "Форум классных руководителей" Центра просветительских инициатив министерства просвещения России и другие. В шорт-лист номинации "Лучшая просветительская компания" вошли детский центр "Артек", "Роскосмос медиа", телеканал "Наука", "Газпром-Медиа Холдинг", госкорпорация "Росатом", ГК "Просвещение" и телеканал "Спас". Всего, как сообщили в пресс-службе общества "Знание" в шорт-лист вошли 45 просветителей и 37 проектов из 25 регионов России, а также семь компаний, все 89 участников, претендующих на звание лауреата, преодолели многоступенчатый отбор из более чем 13 тысяч заявок. "Каждый из номинантов шорт-листа - уже герой "Знание.Премия". В нем представлены лучшие из лучших, ведь конкурс на попадание в шорт-лист премии составил около 150 участников на место. Наши эксперты проделали серьезную работу, чтобы оценить рекордные 13 тысяч заявок на соискание награды в этом году. Важно, что наибольшее число заявок было получено именно в номинациях, приуроченных к Году педагога и наставника в России, – более восьми тысяч. Уверен, что благодаря премии о важном труде просветителей узнают как можно больше людей", - сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль, его слова приводятся в сообщении. Отмечается, что одним из ведущих трендов заявочной кампании в этом году стало большое количество патриотических проектов, а также инициатив, нацеленных на развенчание фейков о России, ее прошлом и настоящем, на воспитание любви к Родине, особое внимание уделяется укреплению народного единства, распространению знаний об истории, культуре и традициях народов России, сохранению коренных языков. Отдельное место заняли проекты, посвященные проблемам современного русского языка и его поддержке и распространению за рубежом. Часть заявок были посвящены профориентационным проектам и популяризации направлений, важных для российской экономики, в том числе химической промышленности, инженерному делу, искусственному интеллекту и большим данным, добавили в пресс-службе. "Кроме того, до 27 ноября продолжается сбор заявок на новую специальную номинацию "Иностранный просветитель года", ставшую 18-й по счету в конкурсе 2023 года. На нее могут претендовать иностранные граждане, чья просветительская деятельность оказывает положительное влияние на развитие и укрепление отношений России с другими странами. Участников номинации ждет отдельный отбор, однако победитель будет объявлен на торжественной церемонии в Москве вместе с остальными лауреатами", - заключили в организации. Премия российского общества "Знание" учреждена для признания достижений российских деятелей просвещения – преподавателей, лекторов, школьных учителей, блогеров, компаний, СМИ. Лауреатами станут просветители, просветительские проекты и компании, завоевавшие высокие оценки экспертов и почетного жюри, а также симпатии зрителей. В 2022 году было собрано более 6 тысяч заявок.

https://ria.ru/20231024/istoriya-1904964747.html

https://ria.ru/20230328/kniga-1861263167.html

https://ria.ru/20221229/podlodka-1842359391.html

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Варвара Скокшина

владимир мединский, ирина винер, семен пегов, музей победы, российское общество "знание", волонтеры победы, запорожская область, ирландия, россия, общество