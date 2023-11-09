https://ria.ru/20231109/medinskiy-1908437772.html
Мединский вошел в шорт-лист премии "Знание. Премия"
Мединский вошел в шорт-лист премии "Знание. Премия" - РИА Новости, 09.11.2023
Мединский вошел в шорт-лист премии "Знание. Премия"
Помощник президента РФ Владимир Мединский вошел в шорт-лист премии "Знание. Премия" в номинации "За вклад в просвещение в сфере "История", в той же номинации... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:55
2023-11-09T15:55
2023-11-09T15:55
владимир мединский
ирина винер
семен пегов
музей победы
российское общество "знание"
волонтеры победы
запорожская область
ирландия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878417348_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_4ede243d3dfa191042625af6936910a5.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский вошел в шорт-лист премии "Знание. Премия" в номинации "За вклад в просвещение в сфере "История", в той же номинации отметили и проект Музея Победы "Лица Победы", сообщает пресс-служба Российского общества "Знание". В номинации "За вклад в просвещение в сфере "Международные отношения" в шорт-лист попали советник посольства России в Ирландии Игорь Алексеев, программа "Послы русского языка в мире" Государственного института русского языка имени Пушкина, международная команда Волонтеров Победы движения "Волонтеры Победы". За вклад в просвещения в сфере "Спорт и ЗОЖ" в шорт-лист вошли главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер, менеджер по работе с болельщиками футбольного клуба ЦСКА Егор Крутелев, проект "Урок хоккея с КХЛ" Континентальной хоккейной лиги и Минпросвещения России и другие. Проект "Цифровое право" Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ) попал в шорт-лист в номинации "За вклад в просвещение в сфере "Экономика, Бизнес и Право". Научный обозреватель, автор и ведущая подкаста "Кот ученый" на радио Sputnik Алиса Романова вошла в шорт-лист в номинации "За вклад в просвещения в сфере "Наука и технологии". В номинации "За вклад в просвещение в сфере "Мы вместе" отмечены военный корреспондент Семен Пегов, программа переквалификации "Поколение Юга" министерства по молодежной политике Запорожской области, "Форум классных руководителей" Центра просветительских инициатив министерства просвещения России и другие. В шорт-лист номинации "Лучшая просветительская компания" вошли детский центр "Артек", "Роскосмос медиа", телеканал "Наука", "Газпром-Медиа Холдинг", госкорпорация "Росатом", ГК "Просвещение" и телеканал "Спас". Всего, как сообщили в пресс-службе общества "Знание" в шорт-лист вошли 45 просветителей и 37 проектов из 25 регионов России, а также семь компаний, все 89 участников, претендующих на звание лауреата, преодолели многоступенчатый отбор из более чем 13 тысяч заявок. "Каждый из номинантов шорт-листа - уже герой "Знание.Премия". В нем представлены лучшие из лучших, ведь конкурс на попадание в шорт-лист премии составил около 150 участников на место. Наши эксперты проделали серьезную работу, чтобы оценить рекордные 13 тысяч заявок на соискание награды в этом году. Важно, что наибольшее число заявок было получено именно в номинациях, приуроченных к Году педагога и наставника в России, – более восьми тысяч. Уверен, что благодаря премии о важном труде просветителей узнают как можно больше людей", - сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль, его слова приводятся в сообщении. Отмечается, что одним из ведущих трендов заявочной кампании в этом году стало большое количество патриотических проектов, а также инициатив, нацеленных на развенчание фейков о России, ее прошлом и настоящем, на воспитание любви к Родине, особое внимание уделяется укреплению народного единства, распространению знаний об истории, культуре и традициях народов России, сохранению коренных языков. Отдельное место заняли проекты, посвященные проблемам современного русского языка и его поддержке и распространению за рубежом. Часть заявок были посвящены профориентационным проектам и популяризации направлений, важных для российской экономики, в том числе химической промышленности, инженерному делу, искусственному интеллекту и большим данным, добавили в пресс-службе. "Кроме того, до 27 ноября продолжается сбор заявок на новую специальную номинацию "Иностранный просветитель года", ставшую 18-й по счету в конкурсе 2023 года. На нее могут претендовать иностранные граждане, чья просветительская деятельность оказывает положительное влияние на развитие и укрепление отношений России с другими странами. Участников номинации ждет отдельный отбор, однако победитель будет объявлен на торжественной церемонии в Москве вместе с остальными лауреатами", - заключили в организации. Премия российского общества "Знание" учреждена для признания достижений российских деятелей просвещения – преподавателей, лекторов, школьных учителей, блогеров, компаний, СМИ. Лауреатами станут просветители, просветительские проекты и компании, завоевавшие высокие оценки экспертов и почетного жюри, а также симпатии зрителей. В 2022 году было собрано более 6 тысяч заявок.
https://ria.ru/20231024/istoriya-1904964747.html
https://ria.ru/20230328/kniga-1861263167.html
https://ria.ru/20221229/podlodka-1842359391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир мединский, ирина винер, семен пегов, музей победы, российское общество "знание", волонтеры победы, запорожская область, ирландия, россия, общество
Владимир Мединский, Ирина Винер, Семен Пегов, Музей Победы, Российское общество "Знание", Волонтеры Победы, Запорожская область, Ирландия, Россия, Общество
Мединский вошел в шорт-лист премии "Знание. Премия"
Мединский вошел в шорт-лист премии "Знание. Премия" за просвещение в истории
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский вошел в шорт-лист премии "Знание. Премия" в номинации "За вклад в просвещение в сфере "История", в той же номинации отметили и проект Музея Победы "Лица Победы", сообщает пресс-служба Российского общества "Знание".
В номинации "За вклад в просвещение в сфере "Международные отношения" в шорт-лист попали советник посольства России в Ирландии
Игорь Алексеев, программа "Послы русского языка в мире" Государственного института русского языка имени Пушкина, международная команда Волонтеров Победы движения "Волонтеры Победы
". За вклад в просвещения в сфере "Спорт и ЗОЖ" в шорт-лист вошли главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер
, менеджер по работе с болельщиками футбольного клуба ЦСКА Егор Крутелев, проект "Урок хоккея с КХЛ" Континентальной хоккейной лиги и Минпросвещения России и другие.
Проект "Цифровое право" Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ) попал в шорт-лист в номинации "За вклад в просвещение в сфере "Экономика, Бизнес и Право". Научный обозреватель, автор и ведущая подкаста "Кот ученый" на радио Sputnik Алиса Романова вошла в шорт-лист в номинации "За вклад в просвещения в сфере "Наука и технологии".
В номинации "За вклад в просвещение в сфере "Мы вместе" отмечены военный корреспондент Семен Пегов
, программа переквалификации "Поколение Юга" министерства по молодежной политике Запорожской области
, "Форум классных руководителей" Центра просветительских инициатив министерства просвещения России и другие.
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В шорт-лист номинации "Лучшая просветительская компания" вошли детский центр "Артек
", "Роскосмос
медиа", телеканал "Наука", "Газпром-Медиа Холдинг
", госкорпорация "Росатом
", ГК "Просвещение" и телеканал "Спас".
Всего, как сообщили в пресс-службе общества "Знание" в шорт-лист вошли 45 просветителей и 37 проектов из 25 регионов России, а также семь компаний, все 89 участников, претендующих на звание лауреата, преодолели многоступенчатый отбор из более чем 13 тысяч заявок.
"Каждый из номинантов шорт-листа - уже герой "Знание.Премия". В нем представлены лучшие из лучших, ведь конкурс на попадание в шорт-лист премии составил около 150 участников на место. Наши эксперты проделали серьезную работу, чтобы оценить рекордные 13 тысяч заявок на соискание награды в этом году. Важно, что наибольшее число заявок было получено именно в номинациях, приуроченных к Году педагога и наставника в России, – более восьми тысяч. Уверен, что благодаря премии о важном труде просветителей узнают как можно больше людей", - сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль, его слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что одним из ведущих трендов заявочной кампании в этом году стало большое количество патриотических проектов, а также инициатив, нацеленных на развенчание фейков о России, ее прошлом и настоящем, на воспитание любви к Родине, особое внимание уделяется укреплению народного единства, распространению знаний об истории, культуре и традициях народов России, сохранению коренных языков.
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Отдельное место заняли проекты, посвященные проблемам современного русского языка и его поддержке и распространению за рубежом. Часть заявок были посвящены профориентационным проектам и популяризации направлений, важных для российской экономики, в том числе химической промышленности, инженерному делу, искусственному интеллекту и большим данным, добавили в пресс-службе.
"Кроме того, до 27 ноября продолжается сбор заявок на новую специальную номинацию "Иностранный просветитель года", ставшую 18-й по счету в конкурсе 2023 года. На нее могут претендовать иностранные граждане, чья просветительская деятельность оказывает положительное влияние на развитие и укрепление отношений России с другими странами. Участников номинации ждет отдельный отбор, однако победитель будет объявлен на торжественной церемонии в Москве
вместе с остальными лауреатами", - заключили в организации.
Премия российского общества "Знание" учреждена для признания достижений российских деятелей просвещения – преподавателей, лекторов, школьных учителей, блогеров, компаний, СМИ. Лауреатами станут просветители, просветительские проекты и компании, завоевавшие высокие оценки экспертов и почетного жюри, а также симпатии зрителей. В 2022 году было собрано более 6 тысяч заявок.
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