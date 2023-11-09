https://ria.ru/20231109/matvienko-1908388821.html
Матвиенко предложила вновь объявить в России Год семьи
Матвиенко предложила вновь объявить в России Год семьи - РИА Новости, 09.11.2023
Матвиенко предложила вновь объявить в России Год семьи
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ещё раз объявить в России Год семьи, это привлечёт внимание к демографической политике страны. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T13:52
2023-11-09T13:52
2023-11-09T13:52
общество
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ещё раз объявить в России Год семьи, это привлечёт внимание к демографической политике страны. "Хочу напомнить, что 15 лет назад, в 2008 году президентом был объявлен Год семьи в Российской Федерации. Мы его все активно проводили. Тогда это дало старт многим хорошим начинаниям. И сегодня, когда поддержка семей является таким фундаментом социальной политики государства, на наш взгляд, было бы правильно направить главе государства предложение подумать – прошло уже много лет – в ближайшие годы ещё раз объявить в Российской Федерации нового Года семьи", - сказала она в ходе парламентских слушаний на площадке Совета Федерации на тему повышения рождаемости в РФ. Матвиенко отметила, что это не просто что-то "символическое", это систематизирует работу, в такие периоды появляется много инициатив. "Может быть, также предложить разработать комплексный документ – Национальной стратегии действий в интересах семей. Мы по опыту знаем: Национальная стратегия в интересах детей, Национальная стратегия в интересах женщин – они всё-таки являются хорошим инструментом привлечения внимания и выработки решений", - резюмировала парламентарий.
https://ria.ru/20231017/zakrytie-1903326658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко предложила вновь объявить в России Год семьи
Матвиенко предложила повторить в РФ Год семьи и привлечь внимание к демографии
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ещё раз объявить в России Год семьи, это привлечёт внимание к демографической политике страны.
"Хочу напомнить, что 15 лет назад, в 2008 году президентом был объявлен Год семьи в Российской Федерации. Мы его все активно проводили. Тогда это дало старт многим хорошим начинаниям. И сегодня, когда поддержка семей является таким фундаментом социальной политики государства, на наш взгляд, было бы правильно направить главе государства предложение подумать – прошло уже много лет – в ближайшие годы ещё раз объявить в Российской Федерации нового Года семьи", - сказала она в ходе парламентских слушаний на площадке Совета Федерации на тему повышения рождаемости в РФ.
Матвиенко отметила, что это не просто что-то "символическое", это систематизирует работу, в такие периоды появляется много инициатив.
"Может быть, также предложить разработать комплексный документ – Национальной стратегии действий в интересах семей. Мы по опыту знаем: Национальная стратегия в интересах детей, Национальная стратегия в интересах женщин – они всё-таки являются хорошим инструментом привлечения внимания и выработки решений", - резюмировала парламентарий.
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