https://ria.ru/20231109/lizing-1908517612.html
"Аэрофлот" завершил урегулирование иностранного лизинга с BOC Aviation
"Аэрофлот" завершил урегулирование иностранного лизинга с BOC Aviation - РИА Новости, 10.11.2023
"Аэрофлот" завершил урегулирование иностранного лизинга с BOC Aviation
Группа "Аэрофлот" завершила процесс урегулирования иностранного лизинга с ирландской компанией BOC Aviation по девяти самолетам, права собственности на них... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-09T21:08
2023-11-09T21:08
2023-11-10T00:16
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" завершила процесс урегулирования иностранного лизинга с ирландской компанией BOC Aviation по девяти самолетам, права собственности на них перешли российскому страховщику НСК, сообщил перевозчик. "Группа "Аэрофлот" завершила процесс урегулирования отношений по 8 воздушным судам с лизингодателем BOC Aviation (Ирландия), а также по 1 воздушному судну, находящемуся в его управлении… Право собственности на воздушные суда перешло в страховую компанию ООО "Страховая компания "НСК", которая выплатила сумму урегулирования",- говорится в сообщении. Лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ООО "Авиакомпания "Победа" и АО "Авиакомпания "Россия", уточняет перевозчик. Группа "Аэрофлот" продолжает переговоры об урегулировании имеющихся требований с другими лизингодателями самолетов иностранного производства. Ранее "Аэрофлот" сообщал о завершении процесса страхового урегулирования с иностранными лизингодателями более чем по 30 самолетам. До конца года группа планирует завершить процесс урегулировании страховых отношений по 61 воздушному судну. Правительство России в апреле выделило 300 миллиардов рублей на выкуп самолетов из иностранного лизинга и планирует продолжить выделять российским авиакомпаниям средства с условием софинансирования - перевозчики пустят на это часть своей прибыли. Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
https://ria.ru/20231108/deboshiry-1908091376.html
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экономика, россия, аэрофлот, евросоюз, ирландия, украина
Экономика, Россия, Аэрофлот, Евросоюз, Ирландия, Украина
"Аэрофлот" завершил урегулирование иностранного лизинга с BOC Aviation
"Аэрофлот" урегулировал иностранный лизинг с BOC Aviation по девяти самолетам
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" завершила процесс урегулирования иностранного лизинга с ирландской компанией BOC Aviation по девяти самолетам, права собственности на них перешли российскому страховщику НСК, сообщил перевозчик.
«
"Группа "Аэрофлот" завершила процесс урегулирования отношений по 8 воздушным судам с лизингодателем BOC Aviation (Ирландия), а также по 1 воздушному судну, находящемуся в его управлении… Право собственности на воздушные суда перешло в страховую компанию ООО "Страховая компания "НСК", которая выплатила сумму урегулирования",- говорится в сообщении.
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Лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ООО "Авиакомпания "Победа" и АО "Авиакомпания "Россия", уточняет перевозчик.
Группа "Аэрофлот" продолжает переговоры об урегулировании имеющихся требований с другими лизингодателями самолетов иностранного производства.
Ранее "Аэрофлот" сообщал о завершении процесса страхового урегулирования с иностранными лизингодателями более чем по 30 самолетам. До конца года группа планирует завершить процесс урегулировании страховых отношений по 61 воздушному судну.
Правительство России
в апреле выделило 300 миллиардов рублей на выкуп самолетов из иностранного лизинга и планирует продолжить выделять российским авиакомпаниям средства с условием софинансирования - перевозчики пустят на это часть своей прибыли.
Западные страны в связи со спецоперацией на Украине
ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС
запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США
, Канада
и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
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