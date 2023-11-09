https://ria.ru/20231109/lizing-1908517612.html

"Аэрофлот" завершил урегулирование иностранного лизинга с BOC Aviation

"Аэрофлот" завершил урегулирование иностранного лизинга с BOC Aviation - РИА Новости, 10.11.2023

"Аэрофлот" завершил урегулирование иностранного лизинга с BOC Aviation

Группа "Аэрофлот" завершила процесс урегулирования иностранного лизинга с ирландской компанией BOC Aviation по девяти самолетам, права собственности на них... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-09T21:08

2023-11-09T21:08

2023-11-10T00:16

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" завершила процесс урегулирования иностранного лизинга с ирландской компанией BOC Aviation по девяти самолетам, права собственности на них перешли российскому страховщику НСК, сообщил перевозчик. "Группа "Аэрофлот" завершила процесс урегулирования отношений по 8 воздушным судам с лизингодателем BOC Aviation (Ирландия), а также по 1 воздушному судну, находящемуся в его управлении… Право собственности на воздушные суда перешло в страховую компанию ООО "Страховая компания "НСК", которая выплатила сумму урегулирования",- говорится в сообщении. Лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ООО "Авиакомпания "Победа" и АО "Авиакомпания "Россия", уточняет перевозчик. Группа "Аэрофлот" продолжает переговоры об урегулировании имеющихся требований с другими лизингодателями самолетов иностранного производства. Ранее "Аэрофлот" сообщал о завершении процесса страхового урегулирования с иностранными лизингодателями более чем по 30 самолетам. До конца года группа планирует завершить процесс урегулировании страховых отношений по 61 воздушному судну. Правительство России в апреле выделило 300 миллиардов рублей на выкуп самолетов из иностранного лизинга и планирует продолжить выделять российским авиакомпаниям средства с условием софинансирования - перевозчики пустят на это часть своей прибыли. Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.

https://ria.ru/20231108/deboshiry-1908091376.html

https://ria.ru/20231101/derzhavin-1906709784.html

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экономика, россия, аэрофлот, евросоюз, ирландия, украина