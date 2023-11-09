Рейтинг@Mail.ru
Власти МО предоставили более 21 млрд рублей налоговых льгот и преференций - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
15:56 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/lgoty-1908438342.html
Власти МО предоставили более 21 млрд рублей налоговых льгот и преференций
Власти МО предоставили более 21 млрд рублей налоговых льгот и преференций - РИА Новости, 09.11.2023
Власти МО предоставили более 21 млрд рублей налоговых льгот и преференций
В Подмосковье в прошлом году предоставленные налоговые льготы и преференции составили более 21,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:56
2023-11-09T15:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московская областная дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908436988_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_66127dd64cf277033430fbb303595e54.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Подмосковье в прошлом году предоставленные налоговые льготы и преференции составили более 21,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на отчет, предоставленный на 66-м заседании Мособлдумы.В нем говорится, что 17 миллиардов из этой суммы пошли на стимулирующие меры. Еще три миллиарда отнесли к техническим. Наконец, последний миллиард рублей направили на социальные меры.При этом налоговые расходы оказались самыми высокими в сегменте прибыли — около 11 миллиардов рублей. Еще порядка восьми миллиардов ушли на имущественные налоги и 900 тысяч — на транспортные.Упрощенной системой налогообложения, патентной системой и другими преференциями в 2022 году смогли воспользоваться 323 организации.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908436988_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_060d97b7357a5774004fc64118a5c217.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), московская областная дума
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума

Власти МО предоставили более 21 млрд рублей налоговых льгот и преференций

CC0 / / Калькулятор, блокнот и ручка лежат на столе
Калькулятор, блокнот и ручка лежат на столе - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
CC0 / /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Подмосковье в прошлом году предоставленные налоговые льготы и преференции составили более 21,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на отчет, предоставленный на 66-м заседании Мособлдумы.
В нем говорится, что 17 миллиардов из этой суммы пошли на стимулирующие меры. Еще три миллиарда отнесли к техническим. Наконец, последний миллиард рублей направили на социальные меры.
При этом налоговые расходы оказались самыми высокими в сегменте прибыли — около 11 миллиардов рублей. Еще порядка восьми миллиардов ушли на имущественные налоги и 900 тысяч — на транспортные.
Упрощенной системой налогообложения, патентной системой и другими преференциями в 2022 году смогли воспользоваться 323 организации.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Московская областная дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала