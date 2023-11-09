https://ria.ru/20231109/lgoty-1908438342.html

Власти МО предоставили более 21 млрд рублей налоговых льгот и преференций

Власти МО предоставили более 21 млрд рублей налоговых льгот и преференций - РИА Новости, 09.11.2023

Власти МО предоставили более 21 млрд рублей налоговых льгот и преференций

В Подмосковье в прошлом году предоставленные налоговые льготы и преференции составили более 21,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T15:56

2023-11-09T15:56

2023-11-09T15:56

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

московская областная дума

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908436988_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_66127dd64cf277033430fbb303595e54.jpg

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Подмосковье в прошлом году предоставленные налоговые льготы и преференции составили более 21,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на отчет, предоставленный на 66-м заседании Мособлдумы.В нем говорится, что 17 миллиардов из этой суммы пошли на стимулирующие меры. Еще три миллиарда отнесли к техническим. Наконец, последний миллиард рублей направили на социальные меры.При этом налоговые расходы оказались самыми высокими в сегменте прибыли — около 11 миллиардов рублей. Еще порядка восьми миллиардов ушли на имущественные налоги и 900 тысяч — на транспортные.Упрощенной системой налогообложения, патентной системой и другими преференциями в 2022 году смогли воспользоваться 323 организации.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), московская областная дума