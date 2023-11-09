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Власти МО предоставили более 21 млрд рублей налоговых льгот и преференций
Власти МО предоставили более 21 млрд рублей налоговых льгот и преференций - РИА Новости, 09.11.2023
Власти МО предоставили более 21 млрд рублей налоговых льгот и преференций
В Подмосковье в прошлом году предоставленные налоговые льготы и преференции составили более 21,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:56
2023-11-09T15:56
2023-11-09T15:56
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Подмосковье в прошлом году предоставленные налоговые льготы и преференции составили более 21,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на отчет, предоставленный на 66-м заседании Мособлдумы.В нем говорится, что 17 миллиардов из этой суммы пошли на стимулирующие меры. Еще три миллиарда отнесли к техническим. Наконец, последний миллиард рублей направили на социальные меры.При этом налоговые расходы оказались самыми высокими в сегменте прибыли — около 11 миллиардов рублей. Еще порядка восьми миллиардов ушли на имущественные налоги и 900 тысяч — на транспортные.Упрощенной системой налогообложения, патентной системой и другими преференциями в 2022 году смогли воспользоваться 323 организации.
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