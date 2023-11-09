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В Приморье редкий леопард получил "театральное" имя - РИА Новости, 09.11.2023
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Хорошие новости
 
03:59 09.11.2023 (обновлено: 04:12 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/leopard-1908298563.html
В Приморье редкий леопард получил "театральное" имя
В Приморье редкий леопард получил "театральное" имя - РИА Новости, 09.11.2023
В Приморье редкий леопард получил "театральное" имя
Самец дальневосточного леопарда из национального парка "Земля леопарда" в Приморье стал подопечным Российского государственного института сценических искусств и РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T03:59
2023-11-09T04:12
хорошие новости
приморский край
россия
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя – РИА Новости. Самец дальневосточного леопарда из национального парка "Земля леопарда" в Приморье стал подопечным Российского государственного института сценических искусств и получил имя Мейерхольд в честь известного отечественного театрального режиссера и актера Всеволода Мейерхольда, сообщается во "Вконтакте" учреждения.&quot;Мы рады, что один из наших леопардов получил имя столь значимого творческого человека. Сотрудничество с РГИСИ уже принесло свои яркие плоды в виде уникальных открыток, и мы уверены, что впереди еще немало результативных проектов&quot;, — сказал директор нацпарка Виктор Бардюк.Отмечается, что "Земля леопарда" и филиал РГИСИ начали свое сотрудничество около года назад. За это время подопечные школы не раз создавали инсталляции и макеты с леопардами для выставок и экологических праздников. Важным этапом стал совместный проект создания почтовых открыток с "оживающими" редкими кошками благодаря QR-кодам.Молодому леопарду, зарегистрированному под номером Leo 271M, сейчас около четырех лет. Он фиксируется в самом сердце "Земли леопарда", в центральной части нацпарка, недалеко от села Барабаш Приморского края."Хранители" леопарда — это своеобразные "крестные" редких кошек, они занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях. Опекунами редких кошек уже стали актриса Памела Андерсон, актер Стивен Сигал, папа Римский, телеведущий Николай Дроздов и другие известные персоны.Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей появлялись у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитает 125 взрослых хищников.
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приморский край, россия, общество
Хорошие новости, Приморский край, Россия, Общество
В Приморье редкий леопард получил "театральное" имя

Национальный парк: в Приморье дальневосточный леопард получил имя Мейерхольд

© ФотоДальневосточный леопард Мейерхольд из национального парка "Земля леопарда"
Дальневосточный леопард Мейерхольд из национального парка Земля леопарда - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото
Дальневосточный леопард Мейерхольд из национального парка "Земля леопарда"
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ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя – РИА Новости. Самец дальневосточного леопарда из национального парка "Земля леопарда" в Приморье стал подопечным Российского государственного института сценических искусств и получил имя Мейерхольд в честь известного отечественного театрального режиссера и актера Всеволода Мейерхольда, сообщается во "Вконтакте" учреждения.
«

"Мы рады, что один из наших леопардов получил имя столь значимого творческого человека. Сотрудничество с РГИСИ уже принесло свои яркие плоды в виде уникальных открыток, и мы уверены, что впереди еще немало результативных проектов", — сказал директор нацпарка Виктор Бардюк.

© ФотоДальневосточный леопард Мейерхольд из национального парка "Земля леопарда"
Дальневосточный леопард Мейерхольд из национального парка Земля леопарда - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото
Дальневосточный леопард Мейерхольд из национального парка "Земля леопарда"
Отмечается, что "Земля леопарда" и филиал РГИСИ начали свое сотрудничество около года назад. За это время подопечные школы не раз создавали инсталляции и макеты с леопардами для выставок и экологических праздников. Важным этапом стал совместный проект создания почтовых открыток с "оживающими" редкими кошками благодаря QR-кодам.
Молодому леопарду, зарегистрированному под номером Leo 271M, сейчас около четырех лет. Он фиксируется в самом сердце "Земли леопарда", в центральной части нацпарка, недалеко от села Барабаш Приморского края.
"Хранители" леопарда — это своеобразные "крестные" редких кошек, они занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях. Опекунами редких кошек уже стали актриса Памела Андерсон, актер Стивен Сигал, папа Римский, телеведущий Николай Дроздов и другие известные персоны.
Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей появлялись у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитает 125 взрослых хищников.
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