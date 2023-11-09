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В Приморье редкий леопард получил "театральное" имя

В Приморье редкий леопард получил "театральное" имя - РИА Новости, 09.11.2023

В Приморье редкий леопард получил "театральное" имя

Самец дальневосточного леопарда из национального парка "Земля леопарда" в Приморье стал подопечным Российского государственного института сценических искусств и РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T03:59

2023-11-09T03:59

2023-11-09T04:12

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ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя – РИА Новости. Самец дальневосточного леопарда из национального парка "Земля леопарда" в Приморье стал подопечным Российского государственного института сценических искусств и получил имя Мейерхольд в честь известного отечественного театрального режиссера и актера Всеволода Мейерхольда, сообщается во "Вконтакте" учреждения."Мы рады, что один из наших леопардов получил имя столь значимого творческого человека. Сотрудничество с РГИСИ уже принесло свои яркие плоды в виде уникальных открыток, и мы уверены, что впереди еще немало результативных проектов", — сказал директор нацпарка Виктор Бардюк.Отмечается, что "Земля леопарда" и филиал РГИСИ начали свое сотрудничество около года назад. За это время подопечные школы не раз создавали инсталляции и макеты с леопардами для выставок и экологических праздников. Важным этапом стал совместный проект создания почтовых открыток с "оживающими" редкими кошками благодаря QR-кодам.Молодому леопарду, зарегистрированному под номером Leo 271M, сейчас около четырех лет. Он фиксируется в самом сердце "Земли леопарда", в центральной части нацпарка, недалеко от села Барабаш Приморского края."Хранители" леопарда — это своеобразные "крестные" редких кошек, они занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях. Опекунами редких кошек уже стали актриса Памела Андерсон, актер Стивен Сигал, папа Римский, телеведущий Николай Дроздов и другие известные персоны.Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей появлялись у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитает 125 взрослых хищников.

https://ria.ru/20231108/ptenets-1908066598.html

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приморский край, россия, общество