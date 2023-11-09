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Безжалостно разоблачил. Жесткий ответ Лаврова США поразил китайцев - РИА Новости, 09.11.2023
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15:08 09.11.2023 (обновлено: 15:27 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/lavrov-1908419271.html
Безжалостно разоблачил. Жесткий ответ Лаврова США поразил китайцев
Безжалостно разоблачил. Жесткий ответ Лаврова США поразил китайцев - РИА Новости, 09.11.2023
Безжалостно разоблачил. Жесткий ответ Лаврова США поразил китайцев
Читатели китайского портала "Гуанча" поддержали главу МИД России Сергея Лаврова после его высказывания о Соединенных Штатах. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:08
2023-11-09T15:27
россия
сша
европа
сергей лавров
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуанча" поддержали главу МИД России Сергея Лаврова после его высказывания о Соединенных Штатах.Накануне министр заявил, что Вашингтон продолжает покупать у Москвы уран и другие критические материалы. При этом США "вынуждают своими эгоистичными законами" европейские компании отказываться от российских энергоносителей в пользу дорогого американского СПГ, подчеркнул он."А купленную продукцию американцы также продают в Европу с наценкой — так посредники и зарабатывают", — отметил участник дискуссии."Не дай младшему брату купить, лучше купи сам — вот в чем "добродетель" янки", — сыронизировал один из пользователей."Соединенным Штатам не нужны союзники, им нужно пушечное мясо, которое будет по команде атаковать, толкать, кричать и, самое главное, умирать за них!" — поделился мнением читатель."Россия безжалостна в разоблачении двуличных США!" — подытожили участники беседы.Россия обеспечивает топливом 50 процентов реакторов в мире. Доля в урановом импорте США — более 30 процентов. Остальное — из Европы.Европа также зависит от Москвы, хотя и в меньшей степени. Россия — по-прежнему единственный в мире производитель топлива повышенного обогащения (HALEU), необходимого для современных реакторов.Читайте остальные комментарии на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231109/tramp-1908352949.html
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россия, сша, европа, сергей лавров
Россия, США, Европа, Сергей Лавров
Безжалостно разоблачил. Жесткий ответ Лаврова США поразил китайцев

Читатели "Гуанча" поддержали слова Лаврова о двуличии США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуанча" поддержали главу МИД России Сергея Лаврова после его высказывания о Соединенных Штатах.
Накануне министр заявил, что Вашингтон продолжает покупать у Москвы уран и другие критические материалы. При этом США "вынуждают своими эгоистичными законами" европейские компании отказываться от российских энергоносителей в пользу дорогого американского СПГ, подчеркнул он.
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"А купленную продукцию американцы также продают в Европу с наценкой — так посредники и зарабатывают", — отметил участник дискуссии.
"Не дай младшему брату купить, лучше купи сам — вот в чем "добродетель" янки", — сыронизировал один из пользователей.
"Соединенным Штатам не нужны союзники, им нужно пушечное мясо, которое будет по команде атаковать, толкать, кричать и, самое главное, умирать за них!" — поделился мнением читатель.
"Россия безжалостна в разоблачении двуличных США!" — подытожили участники беседы.
Россия обеспечивает топливом 50 процентов реакторов в мире. Доля в урановом импорте США — более 30 процентов. Остальное — из Европы.
Европа также зависит от Москвы, хотя и в меньшей степени. Россия — по-прежнему единственный в мире производитель топлива повышенного обогащения (HALEU), необходимого для современных реакторов.
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