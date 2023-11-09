https://ria.ru/20231109/lavrov-1908419271.html

Безжалостно разоблачил. Жесткий ответ Лаврова США поразил китайцев

Безжалостно разоблачил. Жесткий ответ Лаврова США поразил китайцев - РИА Новости, 09.11.2023

Безжалостно разоблачил. Жесткий ответ Лаврова США поразил китайцев

Читатели китайского портала "Гуанча" поддержали главу МИД России Сергея Лаврова после его высказывания о Соединенных Штатах. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T15:08

2023-11-09T15:08

2023-11-09T15:27

россия

сша

европа

сергей лавров

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуанча" поддержали главу МИД России Сергея Лаврова после его высказывания о Соединенных Штатах.Накануне министр заявил, что Вашингтон продолжает покупать у Москвы уран и другие критические материалы. При этом США "вынуждают своими эгоистичными законами" европейские компании отказываться от российских энергоносителей в пользу дорогого американского СПГ, подчеркнул он."А купленную продукцию американцы также продают в Европу с наценкой — так посредники и зарабатывают", — отметил участник дискуссии."Не дай младшему брату купить, лучше купи сам — вот в чем "добродетель" янки", — сыронизировал один из пользователей."Соединенным Штатам не нужны союзники, им нужно пушечное мясо, которое будет по команде атаковать, толкать, кричать и, самое главное, умирать за них!" — поделился мнением читатель."Россия безжалостна в разоблачении двуличных США!" — подытожили участники беседы.Россия обеспечивает топливом 50 процентов реакторов в мире. Доля в урановом импорте США — более 30 процентов. Остальное — из Европы.Европа также зависит от Москвы, хотя и в меньшей степени. Россия — по-прежнему единственный в мире производитель топлива повышенного обогащения (HALEU), необходимого для современных реакторов.Читайте остальные комментарии на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231109/tramp-1908352949.html

https://ria.ru/20231109/ukraina-1908343424.html

россия

сша

европа

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россия, сша, европа, сергей лавров