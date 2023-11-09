https://ria.ru/20231109/lavrov-1908358168.html

Лавров проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы

Лавров проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы - РИА Новости, 09.11.2023

Лавров проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы

Глава МИД России Сергей Лавров 16 ноября проведет переговоры с министром иностранных дел Венесуэлы, стороны обсудят пути укрепления двусторонних отношений,... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T11:58

2023-11-09T11:58

2023-11-09T12:17

сергей лавров

венесуэла

россия

политика

мария захарова

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров 16 ноября проведет переговоры с министром иностранных дел Венесуэлы, стороны обсудят пути укрепления двусторонних отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Шестнадцатого ноября состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с министром иностранных дел Венесуэлы. Главы внешнеполитических ведомств обсудят пути укрепления многопланового сотрудничества и стратегического партнерства между Россией и Венесуэлой на долговременной основе", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что министры обсудят дальнейшие шаги по расширению связей в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах, а также построение сотрудничества, устойчивого к санкционному давлению.По ее словам, в повестке встречи стоит обсуждение актуальных проблем глобального и регионального характера, взаимодействие в ООН."Россия и Венесуэла выступают за формирование нового, более справедливого мирового порядка, уважение всеми государствами норм международного права, в частности принципов защиты национального суверенитета и невмешательства во внутренние дела", - подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20231021/ssha-1904417196.html

венесуэла

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, венесуэла, россия, политика, мария захарова