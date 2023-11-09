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Лавров проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы - РИА Новости, 09.11.2023
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11:58 09.11.2023 (обновлено: 12:17 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/lavrov-1908358168.html
Лавров проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы
Лавров проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы - РИА Новости, 09.11.2023
Лавров проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы
Глава МИД России Сергей Лавров 16 ноября проведет переговоры с министром иностранных дел Венесуэлы, стороны обсудят пути укрепления двусторонних отношений,... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T11:58
2023-11-09T12:17
сергей лавров
венесуэла
россия
политика
мария захарова
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров 16 ноября проведет переговоры с министром иностранных дел Венесуэлы, стороны обсудят пути укрепления двусторонних отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Шестнадцатого ноября состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с министром иностранных дел Венесуэлы. Главы внешнеполитических ведомств обсудят пути укрепления многопланового сотрудничества и стратегического партнерства между Россией и Венесуэлой на долговременной основе", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что министры обсудят дальнейшие шаги по расширению связей в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах, а также построение сотрудничества, устойчивого к санкционному давлению.По ее словам, в повестке встречи стоит обсуждение актуальных проблем глобального и регионального характера, взаимодействие в ООН."Россия и Венесуэла выступают за формирование нового, более справедливого мирового порядка, уважение всеми государствами норм международного права, в частности принципов защиты национального суверенитета и невмешательства во внутренние дела", - подчеркнула Захарова.
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сергей лавров, венесуэла, россия, политика, мария захарова
Сергей Лавров, Венесуэла, Россия, Политика, Мария Захарова
Лавров проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы

Лавров проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы 16 ноября

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров 16 ноября проведет переговоры с министром иностранных дел Венесуэлы, стороны обсудят пути укрепления двусторонних отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Шестнадцатого ноября состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с министром иностранных дел Венесуэлы. Главы внешнеполитических ведомств обсудят пути укрепления многопланового сотрудничества и стратегического партнерства между Россией и Венесуэлой на долговременной основе", - сказала Захарова на брифинге.
Она добавила, что министры обсудят дальнейшие шаги по расширению связей в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах, а также построение сотрудничества, устойчивого к санкционному давлению.
По ее словам, в повестке встречи стоит обсуждение актуальных проблем глобального и регионального характера, взаимодействие в ООН.
"Россия и Венесуэла выступают за формирование нового, более справедливого мирового порядка, уважение всеми государствами норм международного права, в частности принципов защиты национального суверенитета и невмешательства во внутренние дела", - подчеркнула Захарова.
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Сергей ЛавровВенесуэлаРоссияПолитикаМария Захарова
 
 
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