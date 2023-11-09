https://ria.ru/20231109/latviya-1908379956.html

Захарова посоветовала не ездить в Латвию, особенно на личных автомобилях

Захарова посоветовала не ездить в Латвию, особенно на личных автомобилях - РИА Новости, 09.11.2023

Захарова посоветовала не ездить в Латвию, особенно на личных автомобилях

Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам не посещать Латвию, где приняли поправки о конфискации зарегистрированных в России автомобилей, ответ... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T13:16

2023-11-09T13:16

2023-11-09T13:16

в мире

латвия

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам не посещать Латвию, где приняли поправки о конфискации зарегистрированных в России автомобилей, ответ на такие шаги будет, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее латвийская телерадиокомпания LSM сообщила, что сейм Латвии принял поправки, согласно которым незарегистрированные транспортные средства с российскими номерами, передвигающиеся по территории Латвии после 14 февраля, будут конфискованы. Такие автомобили планируется передавать на Украину. За неразрешенное использование на дорогах российского транспортного средства, не зарегистрированного в Латвии, может быть наложен штраф от 750 до 2000 евро. Транспортные средства с российскими номерами смогут пересекать территорию Латвии транзитом и должны будут покинуть ее в течение 24 часов. На брифинге Захарова иронично отметила, что "так и слышит, как так называемые "беженцы", перемещенные лица с территории Украины, которые находятся в той же самой Прибалтике, сейчас будут делать заявления, что передавали не Украине, а им, и на этих автомобилях, видимо, они будут разъезжать". "В связи с резко усугубившейся в Латвии враждебной обстановкой министерство иностранных дел России вновь обращается с рекомендацией не посещать эту прибалтийскую страну, в том числе на личных автомобилях, зарегистрированных в России", - заявила представитель МИД РФ. По ее словам, "что касается этого правого беспредела, который творится в странах Прибалитики, то мы продолжим предпринимать ответные меры, в том числе и ассиметричного характера, что мы и делаем".

https://ria.ru/20230914/puteshestviya-1896122349.html

https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html

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Кирилл Волков

в мире, латвия, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии