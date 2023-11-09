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"Мрачное зрелище". На Украине раскрыли, что больше всего пугает бойцов ВСУ - РИА Новости, 09.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:00 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/lantset-1908293870.html
"Мрачное зрелище". На Украине раскрыли, что больше всего пугает бойцов ВСУ
"Мрачное зрелище". На Украине раскрыли, что больше всего пугает бойцов ВСУ - РИА Новости, 09.11.2023
"Мрачное зрелище". На Украине раскрыли, что больше всего пугает бойцов ВСУ
Украинские солдаты не могут укрыться от российских беспилотников "Ланцет", эффективного средства борьбы с дроном также не существует, пишет Kyiv Independent. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T02:00
2023-11-09T02:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
zala aero
технологии
беспилотник "ланцет"
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украинские солдаты не могут укрыться от российских беспилотников "Ланцет", эффективного средства борьбы с дроном также не существует, пишет Kyiv Independent."Даже если мы прячем нашу технику среди растительности, он ("Ланцет. — Прим. ред.) замечает ее силуэт издалека и пикирует на нее, как сокол", — пожаловался изданию зенитчик Александр с позывным "Голливуд" из 47-й механизированной бригады ВСУ.Российский дрон соответствует всем требованиям поля боя и продолжает совершенствоваться, сообщил изданию эксперт в области беспилотных и роботизированных военных систем Центра военно-морского анализа Сэмюэл Бендетт. В KI отметили, что против этого БПЛА "не существует очевидной меры противодействия". Издание привело малые габариты и незначительный тепловой след "Ланцета" в качестве причины его низкой заметности для радаров. Небольшая цена на российский аппарат делает использование против него управляемых зенитных ракет крайне невыгодным, заявили журналисты."Открытые списки уничтоженной дронами украинской техники представляют собой мрачное чтиво для тех, кто поддерживает Украину", — признали в издании.Ранее Министерство обороны Британии признало российские беспилотники "Ланцет" самыми эффективными в зоне спецоперации.В июле компания ZALA AERO продемонстрировала обновленную версию барражирующего боеприпаса, который получил три поверхности крыла вместо четырех. Крыло нового варианта беспилотника может складываться, что позволяет применять дрон из контейнерной пусковой установки.
https://ria.ru/20231102/drony-1906879797.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, zala aero, технологии, беспилотник "ланцет"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Zala Aero, Технологии, Беспилотник "Ланцет"
"Мрачное зрелище". На Украине раскрыли, что больше всего пугает бойцов ВСУ

KI: украинские солдаты не могут спрятаться от российских "Ланцетов"

© РИА Новости / Андрей КоцДрон-камикадзе "Ланцет"
Дрон-камикадзе Ланцет - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Андрей Коц
Дрон-камикадзе "Ланцет". Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украинские солдаты не могут укрыться от российских беспилотников "Ланцет", эффективного средства борьбы с дроном также не существует, пишет Kyiv Independent.
«
"Даже если мы прячем нашу технику среди растительности, он ("Ланцет. — Прим. ред.) замечает ее силуэт издалека и пикирует на нее, как сокол", — пожаловался изданию зенитчик Александр с позывным "Голливуд" из 47-й механизированной бригады ВСУ.
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Российский дрон соответствует всем требованиям поля боя и продолжает совершенствоваться, сообщил изданию эксперт в области беспилотных и роботизированных военных систем Центра военно-морского анализа Сэмюэл Бендетт.
В KI отметили, что против этого БПЛА "не существует очевидной меры противодействия". Издание привело малые габариты и незначительный тепловой след "Ланцета" в качестве причины его низкой заметности для радаров. Небольшая цена на российский аппарат делает использование против него управляемых зенитных ракет крайне невыгодным, заявили журналисты.
«
"Открытые списки уничтоженной дронами украинской техники представляют собой мрачное чтиво для тех, кто поддерживает Украину", — признали в издании.
Ранее Министерство обороны Британии признало российские беспилотники "Ланцет" самыми эффективными в зоне спецоперации.
В июле компания ZALA AERO продемонстрировала обновленную версию барражирующего боеприпаса, который получил три поверхности крыла вместо четырех. Крыло нового варианта беспилотника может складываться, что позволяет применять дрон из контейнерной пусковой установки.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныZala AeroТехнологииБеспилотник "Ланцет"
 
 
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