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Курс доллара повысился на 11 копеек

Курс доллара повысился на 11 копеек - РИА Новости, 09.11.2023

Курс доллара повысился на 11 копеек

Рубль в начале торгов снизился к доллару, евро и юаню, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T07:19

2023-11-09T07:19

2023-11-09T07:23

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Рубль в начале торгов снизился к доллару, евро и юаню, следует из данных Московской биржи. Американская валюта расчетами "завтра" на 7.04 мск подорожала на 11 копеек, до 92,13 рубля.Евро стал стоить 98,53 рубля, укрепившись на две копейки.Юань также усилил позиции на две копейки, достигнув 12,64 рубля.

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2023

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экономика, московская биржа, россия