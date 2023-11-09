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Курс доллара повысился на 11 копеек - РИА Новости, 09.11.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
07:19 09.11.2023 (обновлено: 07:23 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/kurs-1908305944.html
Курс доллара повысился на 11 копеек
Курс доллара повысился на 11 копеек - РИА Новости, 09.11.2023
Курс доллара повысился на 11 копеек
Рубль в начале торгов снизился к доллару, евро и юаню, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T07:19
2023-11-09T07:23
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Рубль в начале торгов снизился к доллару, евро и юаню, следует из данных Московской биржи. Американская валюта расчетами "завтра" на 7.04 мск подорожала на 11 копеек, до 92,13 рубля.Евро стал стоить 98,53 рубля, укрепившись на две копейки.Юань также усилил позиции на две копейки, достигнув 12,64 рубля.
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экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
Курс доллара повысился на 11 копеек

Доллар утром повышается до 92,13 рублей, юань - до 12,64 рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Рубль в начале торгов снизился к доллару, евро и юаню, следует из данных Московской биржи.
Американская валюта расчетами "завтра" на 7.04 мск подорожала на 11 копеек, до 92,13 рубля.
Евро стал стоить 98,53 рубля, укрепившись на две копейки.
Юань также усилил позиции на две копейки, достигнув 12,64 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаРоссия
 
 
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