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Курс доллара повысился на 11 копеек
Курс доллара повысился на 11 копеек - РИА Новости, 09.11.2023
Курс доллара повысился на 11 копеек
Рубль в начале торгов снизился к доллару, евро и юаню, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T07:19
2023-11-09T07:19
2023-11-09T07:23
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Рубль в начале торгов снизился к доллару, евро и юаню, следует из данных Московской биржи. Американская валюта расчетами "завтра" на 7.04 мск подорожала на 11 копеек, до 92,13 рубля.Евро стал стоить 98,53 рубля, укрепившись на две копейки.Юань также усилил позиции на две копейки, достигнув 12,64 рубля.
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экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
Курс доллара повысился на 11 копеек
Доллар утром повышается до 92,13 рублей, юань - до 12,64 рублей
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Рубль в начале торгов снизился к доллару, евро и юаню, следует из данных Московской биржи.
Американская валюта расчетами "завтра" на 7.04 мск подорожала на 11 копеек, до 92,13 рубля.
Евро стал стоить 98,53 рубля, укрепившись на две копейки.
Юань также усилил позиции на две копейки, достигнув 12,64 рубля.