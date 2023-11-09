https://ria.ru/20231109/kuba-1908385208.html
Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Кубу на Новый год
Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Кубу на Новый год - РИА Новости, 09.11.2023
Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Кубу на Новый год
Турпоток из России на Кубу с января по октябрь вырос в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T13:50
2023-11-09T13:50
2023-11-09T13:50
туризм
туризм
новости - туризм
куба
россия
москва
ассоциация туроператоров россии (атор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886135607_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_00ff90f8397189ddfeca272a38192ffe.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Турпоток из России на Кубу с января по октябрь вырос в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает АТОР.В это время на Острове свободы приняли 146,3 тысячи гостей из РФ. Рост за год — почти 3,5 раза.По числу иностранных путешественников Россия — третий по значимости въездной рынок для Кубы после Канады и США, рассказали в ассоциации.В первой половине декабря ожидается обновление рекорда "допандемийного" 2019 года, когда страну посетило почти 178 тысяч наших соотечественников. По прогнозам кубинской стороны, российский турпоток в 2023 году может превзойти 180 тысяч.В ассоциации также отметили, что в зимнем сезоне 2023-2024 прямые авиарейсы на Кубу будут выполняться как из Москвы, так и Санкт-Петербурга. Из Москвы авиакомпания "Россия" отвезет туристов в Варадеро, а Nordwind — на этот курорт и на Кайо-Коко. Также этот перевозчик с 31 декабря будет летать на Остров свободы из Санкт-Петербурга.Пакетные туры на Кубу на Новый год с вылетом из Москвы 29 и 30 декабря на восемь ночей с питанием "все включено" сейчас можно забронировать за 330 тысяч рублей на двоих. После новогодних праздников будет дешевле: тур с вылетом 8 января стоит от 220 тысяч рублей на двоих.Путевки на Новый год на девять ночей с вылетом из Санкт-Петербурга стоят от 320 тысяч рублей на двоих. Со второй декады января минимальная стоимость снизится до 240 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230726/kuba-1886241694.html
куба
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886135607_208:43:2882:2048_1920x0_80_0_0_b719dc9c4c7f6cb5ea25d5654cfbb9e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, куба, россия, москва, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Куба, Россия, Москва, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Кубу на Новый год
АТОР: новогодние туры на Кубу стоят от 330 тысяч рублей на двоих