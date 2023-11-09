https://ria.ru/20231109/kuba-1908385208.html

Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Кубу на Новый год

Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Кубу на Новый год - РИА Новости, 09.11.2023

Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Кубу на Новый год

Турпоток из России на Кубу с января по октябрь вырос в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T13:50

2023-11-09T13:50

2023-11-09T13:50

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куба

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Турпоток из России на Кубу с января по октябрь вырос в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает АТОР.В это время на Острове свободы приняли 146,3 тысячи гостей из РФ. Рост за год — почти 3,5 раза.По числу иностранных путешественников Россия — третий по значимости въездной рынок для Кубы после Канады и США, рассказали в ассоциации.В первой половине декабря ожидается обновление рекорда "допандемийного" 2019 года, когда страну посетило почти 178 тысяч наших соотечественников. По прогнозам кубинской стороны, российский турпоток в 2023 году может превзойти 180 тысяч.В ассоциации также отметили, что в зимнем сезоне 2023-2024 прямые авиарейсы на Кубу будут выполняться как из Москвы, так и Санкт-Петербурга. Из Москвы авиакомпания "Россия" отвезет туристов в Варадеро, а Nordwind — на этот курорт и на Кайо-Коко. Также этот перевозчик с 31 декабря будет летать на Остров свободы из Санкт-Петербурга.Пакетные туры на Кубу на Новый год с вылетом из Москвы 29 и 30 декабря на восемь ночей с питанием "все включено" сейчас можно забронировать за 330 тысяч рублей на двоих. После новогодних праздников будет дешевле: тур с вылетом 8 января стоит от 220 тысяч рублей на двоих.Путевки на Новый год на девять ночей с вылетом из Санкт-Петербурга стоят от 320 тысяч рублей на двоих. Со второй декады января минимальная стоимость снизится до 240 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230726/kuba-1886241694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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