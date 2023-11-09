https://ria.ru/20231109/kruglyy_stol-1908509316.html

На круглом столе Sputnik обсудили открытие памятника Сукарно в Москве

На круглом столе Sputnik обсудили открытие памятника Сукарно в Москве - РИА Новости, 09.11.2023

На круглом столе Sputnik обсудили открытие памятника Сукарно в Москве

В международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся круглый стол на тему "Россия-Индонезия: опыт и перспективы сотрудничества". В РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T20:27

2023-11-09T20:27

2023-11-09T20:28

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. В международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся круглый стол на тему "Россия-Индонезия: опыт и перспективы сотрудничества". В ходе круглого стола российские и индонезийские эксперты обсудили наиболее перспективные направления взаимодействия двух стран, а также роль культурного и гуманитарного обмена в развитии делового партнерства Москвы и Джакарты.На площадке пресс-центра в Москве выступили старший научный сотрудник Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН и Института Китая и современной Азии РАН Александр Попов, а также эксперт Центра АСЕАН при МГИМО МИД России Никита Куклин.Из Индонезии в онлайн-формате к обсуждению подключились директор новостной службы главного индонезийского информационного агентства Антара Ирфан Джунаиди, декан факультета общественно-политических наук Университета национального развития "Ветеран" (Джокьякарта) Мачиа Астути Деви и руководитель кафедры коммуникаций Президентского университета Индонезии Рауди Гатмир.Старший научный сотрудник Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Александр Попов в своем выступлении подчеркнул, что у России и Индонезии большой потенциал сотрудничества в инвестиционной, торгово-экономической и научно-технологической сферах. Попов также поприветствовал проект открытия в Москве памятника первому президенту Индонезии Сукарно. Он указал на роль меценатов и предпринимателей в проекте: "Конечно, мы очень ждем открытия этого памятника, и хотелось бы также отметить, что нынешний культурный обмен в значительной степени зависит от тех финансовых возможностей, которые есть у участников этого обмена. И в данном случае, конечно, многое зависит от тех меценатов, от тех предпринимателей, которые готовы тратить деньги на эти культурные мероприятия не ради прибыли, а ради идеи".Директор службы новостей агентства Антара Ирфан Джунаиди в своем выступлении сосредоточился на роли медиасотрудничества в современном информационном пространстве, отметив, что сотрудничество в медиа способствует сближению культур и народов, а также позволяет вывести международный информационный и деловой обмен на принципиально новый уровень: "Мы постоянно боремся за взаимопонимание, за прозрачность, за правду. Мы представляем разные культуры и разные СМИ, но мы должны понимать, что придать нашим материалам широкий охват мы можем за счет сотрудничества. И здесь речь идет не только о количественном расширении аудитории, но и о качественном улучшении нашей работы".Эксперт Центра АСЕАН при МГИМО МИД России Никита Куклин представил краткую характеристику современных российско-индонезийских отношений, подчеркнув интерес индонезийской стороны к российскому опыту в сфере транспортной и городской инфраструктуры, в том числе с применением спутниковых технологий:"У нас есть возможности в сфере спутниковых технологий. Это перспективная сфера, где мы можем сотрудничать с индонезийскими коллегами при строительстве новой столицы Индонезии - высокотехнологичного города Нусантары".Декан факультета общественно-политических наук Университета национального развития "Ветеран" (Джокьякарта) Мачиа Астути Деви подробно рассказала о системе образовательного взаимодействия России и Индонезии, сделав акцент на сотрудничестве между университетами и компаниями: "Важно не только сотрудничество между российскими и индонезийскими университетами, но и связи между университетами и органами власти, компаниями и неправительственными организациями. Например, наш университет активно сотрудничает с агентством Sputnik. Были организованы онлайн-семинары для студентов, Посол России в Индонезии также проводила специальное мероприятие в Индонезии. Мне кажется, это очень важный элемент нашего взаимодействия".Руководитель Кафедры коммуникаций Президентского университета Индонезии Рауди Гатмир продолжил тему сотрудничества в сфере образования, обозначив те специальности, в которых российские и индонезийские университеты могли бы перенимать опыт друг друга: "Высшее образование в России было очень востребовано среди индонезийских студентов. В первую очередь речь идет об инженерных специальностях и о естественных науках. Но важно, чтобы Россия и Индонезия расширяли свое сотрудничество и занимались также общественными науками: это и связи с общественностью, и политические науки, и международные отношения".

https://realty.ria.ru/20231109/indoneziya-1908382170.html

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миа "россия сегодня", россия, индонезия, москва, памятники, sputnik