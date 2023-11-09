https://ria.ru/20231109/kriptovalyuta-1908336417.html

ЦБ и Минфин пришли к единой позиции по вопросу криптовалют

ЦБ и Минфин пришли к единой позиции по вопросу криптовалют - РИА Новости, 09.11.2023

ЦБ и Минфин пришли к единой позиции по вопросу криптовалют

ЦБ и Минфин РФ пришли к единой позиции по вопросу криптовалют, в том числе по ее использованию в эксперименте по трансграничным расчетам, сообщила глава Банка... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T10:45

2023-11-09T10:45

2023-11-09T11:16

экономика

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. ЦБ и Минфин РФ пришли к единой позиции по вопросу криптовалют, в том числе по ее использованию в эксперименте по трансграничным расчетам, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов по рассмотрению основных направлений ДКП в 2024-2026 годах."У нас здесь с Минфином было много споров по криптовалюте, но на эту тему мы, мне кажется, договорились. И здесь не должно быть вопросов с нашей стороны", - сказала она.По ее словам, ЦБ поддерживает использование крипты и майнига в том числе в рамках эксперимента по трансграничным расчетам. "В том числе считаем, что надо развивать возможность выпуска цифровых финансовых активов, но там где есть ответственный эмитент, где права инвесторов граждан, которые вкладываются в такие цифровые финансовые активы, защищены. Кстати, поддерживаем их использование в международных расчетах. Мы также поддерживаем в рамках экспериментальных режимов использование в трансграничных расчетах крипты и майнинга", - добавила глава ЦБ.

https://ria.ru/20230907/fakultet-1894811028.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии)