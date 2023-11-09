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ЦБ и Минфин пришли к единой позиции по вопросу криптовалют - РИА Новости, 09.11.2023
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10:45 09.11.2023 (обновлено: 11:16 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/kriptovalyuta-1908336417.html
ЦБ и Минфин пришли к единой позиции по вопросу криптовалют
ЦБ и Минфин пришли к единой позиции по вопросу криптовалют - РИА Новости, 09.11.2023
ЦБ и Минфин пришли к единой позиции по вопросу криптовалют
ЦБ и Минфин РФ пришли к единой позиции по вопросу криптовалют, в том числе по ее использованию в эксперименте по трансграничным расчетам, сообщила глава Банка... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T10:45
2023-11-09T11:16
экономика
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. ЦБ и Минфин РФ пришли к единой позиции по вопросу криптовалют, в том числе по ее использованию в эксперименте по трансграничным расчетам, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов по рассмотрению основных направлений ДКП в 2024-2026 годах."У нас здесь с Минфином было много споров по криптовалюте, но на эту тему мы, мне кажется, договорились. И здесь не должно быть вопросов с нашей стороны", - сказала она.По ее словам, ЦБ поддерживает использование крипты и майнига в том числе в рамках эксперимента по трансграничным расчетам. "В том числе считаем, что надо развивать возможность выпуска цифровых финансовых активов, но там где есть ответственный эмитент, где права инвесторов граждан, которые вкладываются в такие цифровые финансовые активы, защищены. Кстати, поддерживаем их использование в международных расчетах. Мы также поддерживаем в рамках экспериментальных режимов использование в трансграничных расчетах крипты и майнинга", - добавила глава ЦБ.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство финансов РФ (Минфин России)
ЦБ и Минфин пришли к единой позиции по вопросу криптовалют

Набиуллина: у Минфина и ЦБ были споры по криптовалюте, но они договорились

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. ЦБ и Минфин РФ пришли к единой позиции по вопросу криптовалют, в том числе по ее использованию в эксперименте по трансграничным расчетам, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов по рассмотрению основных направлений ДКП в 2024-2026 годах.
"У нас здесь с Минфином было много споров по криптовалюте, но на эту тему мы, мне кажется, договорились. И здесь не должно быть вопросов с нашей стороны", - сказала она.
По ее словам, ЦБ поддерживает использование крипты и майнига в том числе в рамках эксперимента по трансграничным расчетам. "В том числе считаем, что надо развивать возможность выпуска цифровых финансовых активов, но там где есть ответственный эмитент, где права инвесторов граждан, которые вкладываются в такие цифровые финансовые активы, защищены. Кстати, поддерживаем их использование в международных расчетах. Мы также поддерживаем в рамках экспериментальных режимов использование в трансграничных расчетах крипты и майнинга", - добавила глава ЦБ.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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