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КПП "Рафах" закрывают из соображений безопасности, заявил МИД Израиля

КПП "Рафах" закрывают из соображений безопасности, заявил МИД Израиля - РИА Новости, 09.11.2023

КПП "Рафах" закрывают из соображений безопасности, заявил МИД Израиля

Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе между сектором Газа и Египтом, предназначенный для эвакуации и ввоза гуманитарной помощи, время от времени... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T18:03

2023-11-09T18:03

2023-11-09T18:21

египет

израиль

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

сектор газа

мид израиля‎

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноя - РИА Новости. Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе между сектором Газа и Египтом, предназначенный для эвакуации и ввоза гуманитарной помощи, время от времени закрывается по соображениям безопасности, сообщил РИА Новости официальный представитель МИД Израиля Лиор Хайят."По соображениям безопасности пограничный переход "Рафах" время от времени закрывается", - заявил Хайят, комментируя задержки с эвакуацией иностранных граждан из сектора Газа.

египет

израиль

сектор газа

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египет, израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, сектор газа, мид израиля‎