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КПП "Рафах" закрывают из соображений безопасности, заявил МИД Израиля - РИА Новости, 09.11.2023
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18:03 09.11.2023 (обновлено: 18:21 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/kpp-1908476387.html
КПП "Рафах" закрывают из соображений безопасности, заявил МИД Израиля
КПП "Рафах" закрывают из соображений безопасности, заявил МИД Израиля - РИА Новости, 09.11.2023
КПП "Рафах" закрывают из соображений безопасности, заявил МИД Израиля
Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе между сектором Газа и Египтом, предназначенный для эвакуации и ввоза гуманитарной помощи, время от времени... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T18:03
2023-11-09T18:21
египет
израиль
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
сектор газа
мид израиля‎
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноя - РИА Новости. Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе между сектором Газа и Египтом, предназначенный для эвакуации и ввоза гуманитарной помощи, время от времени закрывается по соображениям безопасности, сообщил РИА Новости официальный представитель МИД Израиля Лиор Хайят."По соображениям безопасности пограничный переход "Рафах" время от времени закрывается", - заявил Хайят, комментируя задержки с эвакуацией иностранных граждан из сектора Газа.
египет
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сектор газа
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египет, израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, сектор газа, мид израиля‎
Египет, Израиль, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Сектор Газа, МИД Израиля‎
КПП "Рафах" закрывают из соображений безопасности, заявил МИД Израиля

МИД Израиля: КПП "Рафах" периодически закрывают из соображений безопасности

© AP Photo / Fatima ShbairПалестинские беженцы на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта
Палестинские беженцы на КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинские беженцы на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноя - РИА Новости. Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе между сектором Газа и Египтом, предназначенный для эвакуации и ввоза гуманитарной помощи, время от времени закрывается по соображениям безопасности, сообщил РИА Новости официальный представитель МИД Израиля Лиор Хайят.
"По соображениям безопасности пограничный переход "Рафах" время от времени закрывается", - заявил Хайят, комментируя задержки с эвакуацией иностранных граждан из сектора Газа.
 
ЕгипетИзраильВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАССектор ГазаМИД Израиля‎
 
 
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