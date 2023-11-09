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КПП "Рафах" закрывают из соображений безопасности, заявил МИД Израиля
КПП "Рафах" закрывают из соображений безопасности, заявил МИД Израиля - РИА Новости, 09.11.2023
КПП "Рафах" закрывают из соображений безопасности, заявил МИД Израиля
Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе между сектором Газа и Египтом, предназначенный для эвакуации и ввоза гуманитарной помощи, время от времени... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T18:03
2023-11-09T18:03
2023-11-09T18:21
египет
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
сектор газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноя - РИА Новости. Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе между сектором Газа и Египтом, предназначенный для эвакуации и ввоза гуманитарной помощи, время от времени закрывается по соображениям безопасности, сообщил РИА Новости официальный представитель МИД Израиля Лиор Хайят."По соображениям безопасности пограничный переход "Рафах" время от времени закрывается", - заявил Хайят, комментируя задержки с эвакуацией иностранных граждан из сектора Газа.
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египет, израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, сектор газа, мид израиля
Египет, Израиль, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Сектор Газа, МИД Израиля
КПП "Рафах" закрывают из соображений безопасности, заявил МИД Израиля
МИД Израиля: КПП "Рафах" периодически закрывают из соображений безопасности