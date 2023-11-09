https://ria.ru/20231109/kots-1908383263.html

Источник: напугавший жену Коца ежедневно получал деньги за сбор информации

Источник: напугавший жену Коца ежедневно получал деньги за сбор информации - РИА Новости, 09.11.2023

Источник: напугавший жену Коца ежедневно получал деньги за сбор информации

Напугавший жену военного корреспондента Александра Коца получал по 5 тысяч рублей в день за сбор информации о журналисте, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T13:32

2023-11-09T13:32

2023-11-09T13:34

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Напугавший жену военного корреспондента Александра Коца получал по 5 тысяч рублей в день за сбор информации о журналисте, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.В четверг старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила РИА Новости о предъявлении фигуранту обвинения в нарушении неприкосновенности частной жизни. По данным следствия, он за деньги несколько дней следил за семьей Коца и пытался обманом выведать у женщины информацию о работе супруга, а собранные данные передал соучастнику."Установлено, что задержанный Леонид Гутаров ежедневно получал по пять тысяч рублей за сбор информации о работе военного корреспондента Александра Коца", - сказал собеседник агентства.Он также не исключил, что кураторы Гутарова могут находиться за границей. Сейчас следствие продолжает устанавливать соучастников.Согласно информации профиля на сервисе LinkedIn, который принадлежит задержанному Леониду Гутарову, фигурант - выпускник Университета Сан-Франциско с опытом работы аудитором, родом из Казахстана. Помимо этого, рассказал источник РИА Новости, Гутаров подрабатывал в Алматы репетитором по английскому языку.О задержании Гутарова СК РФ сообщал накануне, изначально против него было возбуждено уголовное дело по статье о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста. Сам Коц сообщал, что недавно к нему на домашний адрес приходил неизвестный и "хотел встречи", но жена не стала открывать дверь.

https://ria.ru/20231019/trushnin-1903962253.html

https://ria.ru/20231102/zhurnalisty-1906886745.html

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

следственный комитет россии (ск рф), происшествия