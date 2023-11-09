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Источник: напугавший жену Коца ежедневно получал деньги за сбор информации - РИА Новости, 09.11.2023
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13:32 09.11.2023 (обновлено: 13:34 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/kots-1908383263.html
Источник: напугавший жену Коца ежедневно получал деньги за сбор информации
Источник: напугавший жену Коца ежедневно получал деньги за сбор информации - РИА Новости, 09.11.2023
Источник: напугавший жену Коца ежедневно получал деньги за сбор информации
Напугавший жену военного корреспондента Александра Коца получал по 5 тысяч рублей в день за сбор информации о журналисте, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T13:32
2023-11-09T13:34
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Напугавший жену военного корреспондента Александра Коца получал по 5 тысяч рублей в день за сбор информации о журналисте, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.В четверг старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила РИА Новости о предъявлении фигуранту обвинения в нарушении неприкосновенности частной жизни. По данным следствия, он за деньги несколько дней следил за семьей Коца и пытался обманом выведать у женщины информацию о работе супруга, а собранные данные передал соучастнику."Установлено, что задержанный Леонид Гутаров ежедневно получал по пять тысяч рублей за сбор информации о работе военного корреспондента Александра Коца", - сказал собеседник агентства.Он также не исключил, что кураторы Гутарова могут находиться за границей. Сейчас следствие продолжает устанавливать соучастников.Согласно информации профиля на сервисе LinkedIn, который принадлежит задержанному Леониду Гутарову, фигурант - выпускник Университета Сан-Франциско с опытом работы аудитором, родом из Казахстана. Помимо этого, рассказал источник РИА Новости, Гутаров подрабатывал в Алматы репетитором по английскому языку.О задержании Гутарова СК РФ сообщал накануне, изначально против него было возбуждено уголовное дело по статье о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста. Сам Коц сообщал, что недавно к нему на домашний адрес приходил неизвестный и "хотел встречи", но жена не стала открывать дверь.
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Источник: напугавший жену Коца ежедневно получал деньги за сбор информации

Напугавший жену Коца ежедневно получал 5 тысяч рублей за информацию о военкоре

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСпециальный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц
Специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Коц - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Напугавший жену военного корреспондента Александра Коца получал по 5 тысяч рублей в день за сбор информации о журналисте, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В четверг старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила РИА Новости о предъявлении фигуранту обвинения в нарушении неприкосновенности частной жизни. По данным следствия, он за деньги несколько дней следил за семьей Коца и пытался обманом выведать у женщины информацию о работе супруга, а собранные данные передал соучастнику.
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"Установлено, что задержанный Леонид Гутаров ежедневно получал по пять тысяч рублей за сбор информации о работе военного корреспондента Александра Коца", - сказал собеседник агентства.
Он также не исключил, что кураторы Гутарова могут находиться за границей. Сейчас следствие продолжает устанавливать соучастников.
Согласно информации профиля на сервисе LinkedIn, который принадлежит задержанному Леониду Гутарову, фигурант - выпускник Университета Сан-Франциско с опытом работы аудитором, родом из Казахстана. Помимо этого, рассказал источник РИА Новости, Гутаров подрабатывал в Алматы репетитором по английскому языку.
О задержании Гутарова СК РФ сообщал накануне, изначально против него было возбуждено уголовное дело по статье о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста. Сам Коц сообщал, что недавно к нему на домашний адрес приходил неизвестный и "хотел встречи", но жена не стала открывать дверь.
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