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Напугавшему жену военкора Коца предъявили обвинение - РИА Новости, 09.11.2023
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12:08 09.11.2023 (обновлено: 13:45 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/kots-1908361029.html
Напугавшему жену военкора Коца предъявили обвинение
Напугавшему жену военкора Коца предъявили обвинение - РИА Новости, 09.11.2023
Напугавшему жену военкора Коца предъявили обвинение
Напугавшему супругу военного корреспондента Александра Коца предъявлено обвинение в нарушении неприкосновенности частной жизни, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T12:08
2023-11-09T13:45
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Напугавшему супругу военного корреспондента Александра Коца предъявлено обвинение в нарушении неприкосновенности частной жизни, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Изначально было возбуждено уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. Однако позднее следователи переквалифицировали уголовное дело."Главным следственным управлением СК России по городу Москве 28-летнему мужчине предъявлено обвинение о нарушении неприкосновенности частной жизни (часть 1 статьи 137 УК РФ)... По уголовному делу проведён обыск в жилище обвиняемого. В ходе допроса мужчина признал вину", - сказала она.Также стало известно, что напугавший жену военкора Александра Коца за деньги несколько дней следил за семьей журналиста и пытался обманом выведать у женщины информацию о работе супруга, а собранные данные передал соучастнику."По данным следствия, обвиняемый за вознаграждение собирал информацию о журналисте Александре Коце. В период с 4 ноября по 7 ноября он скрытно осуществлял наблюдение за жилищем членов семьи журналиста, находясь в доме по адресу его проживания. Также фигурант под обманным предлогом пытался получить от супруги журналиста информацию о его профессиональной деятельности. Собранные сведения обвиняемый передал соучастнику, отправив в мессенджере Telegram", - сказала Иванова.Сам Коц сообщал, что недавно к нему на домашний адрес приходил неизвестный и "хотел встречи", но жена не стала открывать дверь. По словам военкора, ранее и ему, и его родственникам неоднократно поступали угрозы, чаще всего с украинских номеров.Иванова добавила, что в ближайшие время следствие попросит Бутырский районный суд Москвы об аресте фигуранта. Следствие пытается вычислить его соучастников.Согласно информации профиля на сервисе LinkedIn, который принадлежит задержанному Леониду Гутарову, фигурант - выпускник Университета Сан-Франциско с опытом работы аудитором, родом из Казахстана. Помимо этого, рассказал источник РИА Новости, Гутаров подрабатывал в Алматы репетитором по английскому языку.
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Происшествия, Москва, Россия
Напугавшему жену военкора Коца предъявили обвинение

Напугавший жену Коца признал вину в нарушении неприкосновенности частной жизни

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСпециальный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц
Специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Коц - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Напугавшему супругу военного корреспондента Александра Коца предъявлено обвинение в нарушении неприкосновенности частной жизни, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Изначально было возбуждено уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. Однако позднее следователи переквалифицировали уголовное дело.
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"Главным следственным управлением СК России по городу Москве 28-летнему мужчине предъявлено обвинение о нарушении неприкосновенности частной жизни (часть 1 статьи 137 УК РФ)... По уголовному делу проведён обыск в жилище обвиняемого. В ходе допроса мужчина признал вину", - сказала она.
Также стало известно, что напугавший жену военкора Александра Коца за деньги несколько дней следил за семьей журналиста и пытался обманом выведать у женщины информацию о работе супруга, а собранные данные передал соучастнику.
"По данным следствия, обвиняемый за вознаграждение собирал информацию о журналисте Александре Коце. В период с 4 ноября по 7 ноября он скрытно осуществлял наблюдение за жилищем членов семьи журналиста, находясь в доме по адресу его проживания. Также фигурант под обманным предлогом пытался получить от супруги журналиста информацию о его профессиональной деятельности. Собранные сведения обвиняемый передал соучастнику, отправив в мессенджере Telegram", - сказала Иванова.
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Сам Коц сообщал, что недавно к нему на домашний адрес приходил неизвестный и "хотел встречи", но жена не стала открывать дверь. По словам военкора, ранее и ему, и его родственникам неоднократно поступали угрозы, чаще всего с украинских номеров.
Иванова добавила, что в ближайшие время следствие попросит Бутырский районный суд Москвы об аресте фигуранта. Следствие пытается вычислить его соучастников.
Согласно информации профиля на сервисе LinkedIn, который принадлежит задержанному Леониду Гутарову, фигурант - выпускник Университета Сан-Франциско с опытом работы аудитором, родом из Казахстана. Помимо этого, рассказал источник РИА Новости, Гутаров подрабатывал в Алматы репетитором по английскому языку.
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