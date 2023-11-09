https://ria.ru/20231109/kot-1908446809.html

Полиция в Нижнем Новгороде выясняет, кто проткнул кота деревянным колом

Полиция в Нижнем Новгороде выясняет, кто проткнул кота деревянным колом - РИА Новости, 09.11.2023

Полиция в Нижнем Новгороде выясняет, кто проткнул кота деревянным колом

Зоозащитники в Нижнем Новгороде собирают деньги на лечение кота, которого кто-то проткнул деревянным колом, полиция выясняет подробности инцидента. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T16:18

2023-11-09T16:18

2023-11-09T16:18

происшествия

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. Зоозащитники в Нижнем Новгороде собирают деньги на лечение кота, которого кто-то проткнул деревянным колом, полиция выясняет подробности инцидента. "На улице Голованова, 63 обнаружена кошка, проткнутая насквозь деревянным колом. Кошку экстренно доставили в клинику "Диплодок", готовят к операции", - написала зоозащитница Лара Саплина на странице сообщества "Зоопатруль НН" в соцсети "ВКонтакте", разместив фото и видео пострадавшего животного. Позже она сообщила, что животное прооперировали, палку удалили. Состояние, как оказалось, кота, которого назвали Шани, стабильное, тяжелое, у него, по словам зоозащитницы, заражение крови, "шансы на выздоровление – 50 на 50". Нижегородцы перечисляют деньги на лечение Шани. В региональном управлении МВД агентству сообщили, что занимаются этим инцидентом. "Восьмого ноября в полицию поступило сообщение от зоозащитницы о жестоком обращении с животным около одного из домов, расположенных в Советском районе. По данному факту сотрудниками ОВД проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230309/zhivoder-1856737467.html

нижний новгород

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижний новгород