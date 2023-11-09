https://ria.ru/20231109/korolev-1908431414.html

Торжественные проводы призывников на военную службу прошли в Королеве

Торжественные проводы призывников на военную службу прошли в Королеве - РИА Новости, 09.11.2023

Торжественные проводы призывников на военную службу прошли в Королеве

Торжественная церемония прошла для 19 ребят, их родных и друзей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T15:51

2023-11-09T15:51

2023-11-09T15:51

королев

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Торжественная церемония прошла для 19 ребят, их родных и друзей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Призывников напутствовали депутаты горсовета и представители общественных организаций. Глава Королева Игорь Трифонов пожелал призывникам достойно пройти срочную службу и вручил традиционные подарки – наручные часы. Где будут служить, призывники пока не знают. В основном их планируют распределить в воинские части западного военного округа, в том числе в ряды национальной гвардии, военно-космических сил, воздушно-десантных и других войск, говорится в сообщении. "Считаю, что каждый парень должен пройти службу в армии. У меня служил отец, прошел чеченскую войну, уверен, что я тоже смогу достойно себя показать, и отец будет мной гордиться, как я горжусь им", - цитирует пресс-служба слова будущего военнослужащего Ивана Медведько.

https://ria.ru/20231108/korolev-1908169899.html

королев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

королев