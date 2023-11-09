https://ria.ru/20231109/korolev-1908431414.html
Торжественные проводы призывников на военную службу прошли в Королеве
Торжественные проводы призывников на военную службу прошли в Королеве - РИА Новости, 09.11.2023
Торжественные проводы призывников на военную службу прошли в Королеве
Торжественная церемония прошла для 19 ребят, их родных и друзей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:51
2023-11-09T15:51
2023-11-09T15:51
королев
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Торжественная церемония прошла для 19 ребят, их родных и друзей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Призывников напутствовали депутаты горсовета и представители общественных организаций. Глава Королева Игорь Трифонов пожелал призывникам достойно пройти срочную службу и вручил традиционные подарки – наручные часы. Где будут служить, призывники пока не знают. В основном их планируют распределить в воинские части западного военного округа, в том числе в ряды национальной гвардии, военно-космических сил, воздушно-десантных и других войск, говорится в сообщении. "Считаю, что каждый парень должен пройти службу в армии. У меня служил отец, прошел чеченскую войну, уверен, что я тоже смогу достойно себя показать, и отец будет мной гордиться, как я горжусь им", - цитирует пресс-служба слова будущего военнослужащего Ивана Медведько.
https://ria.ru/20231108/korolev-1908169899.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
королев
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Торжественная церемония прошла для 19 ребят, их родных и друзей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Призывников напутствовали депутаты горсовета и представители общественных организаций. Глава Королева
Игорь Трифонов пожелал призывникам достойно пройти срочную службу и вручил традиционные подарки – наручные часы.
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Где будут служить, призывники пока не знают. В основном их планируют распределить в воинские части западного военного округа, в том числе в ряды национальной гвардии, военно-космических сил, воздушно-десантных и других войск, говорится в сообщении.
"Считаю, что каждый парень должен пройти службу в армии. У меня служил отец, прошел чеченскую войну, уверен, что я тоже смогу достойно себя показать, и отец будет мной гордиться, как я горжусь им", - цитирует пресс-служба слова будущего военнослужащего Ивана Медведько.