https://ria.ru/20231109/kontrakty-1908369177.html
СМИ выяснили, сколько потерял Киев на контрактах по поставкам боеприпасов
СМИ выяснили, сколько потерял Киев на контрактах по поставкам боеприпасов - РИА Новости, 09.11.2023
СМИ выяснили, сколько потерял Киев на контрактах по поставкам боеприпасов
Минобороны Украины потеряло на контрактах с фирмами-посредниками по поставкам боеприпасов и бронежилетов 2 миллиарда гривен (55,5 миллиона долларов), пишет... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T12:35
2023-11-09T12:35
2023-11-09T12:35
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Минобороны Украины потеряло на контрактах с фирмами-посредниками по поставкам боеприпасов и бронежилетов 2 миллиарда гривен (55,5 миллиона долларов), пишет украинское издание "Общественное" ("Громадське"). "Два миллиарда гривен потратило министерство обороны Украины на три контракта о закупке боеприпасов. Речь идет о контракте с украинской компанией "Львовский арсенал" о поставках 100 тысяч минометных мин (37,6 миллиона долларов), с хорватской WDG promet - о 30 тысячах танковых выстрелов (32,5 миллионов евро) и со словацкой Sevotech о закупке 15 тысяч комплектов шлемов и бронежилетов (13 миллионов евро). Все три контракта провалились", - говорится в расследовании, опубликованном на сайте издания. По его информации, эти фирмы оказались всего лишь "прокладками". "Общественное" выяснило, что реальная схема сделки выглядела так: минобороны заказывает мины у "Львовского арсенала", тот у Sevotech, Sevotech – у хорватской WDG, а последний - у непосредственного производителя компании Elmech Sintermak. "Так же как и Sevotech (должны были поставить шлемы и бронежилеты – ред.), компания WDG promet имела еще один провальный контракт с министерством обороны Украины… на поставку в Украину 30 тысяч танковых выстрелов. По прямому договору, WDG должно было начать поставлять снаряды в течение месяца, но, так же как и с минами, этого не произошло", - отмечает "Общественное". Также отмечается, что по трем контрактам общей стоимостью 3 миллиарда гривен (83,2 миллиона долларов) минобороны перечислило около 2 миллиардов (55,5 миллиона долларов), но заказанного не получило. В начале 2023 года вокруг минобороны возник громкий скандал, когда выяснилось, что оно закупает продукты для военных в несколько раз дороже, чем в столичных магазинах. Минобороны назвало эти обвинения манипулятивными, но почти сразу правительство уволило замминистра по тыловому обеспечению, а затем должности лишился и директор департамента закупок. Кроме того, Верховная рада обязала министерство обороны частично открыть информацию о своих закупках – с конца апреля оно публикует отчеты по тендерам. В августе вокруг закупок министерства возник новый скандал из-за закупки курток для ВСУ. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщал, что обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны страны. По информации местных СМИ, речь шла о Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком. Шаповалову предъявили обвинения на фоне скандала с закупками продуктов для военных по завышенным ценам, за что он был арестован с возможностью внесения залога в 11 миллионов долларов.
https://ria.ru/20231022/ukraina-1904173560.html
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СМИ выяснили, сколько потерял Киев на контрактах по поставкам боеприпасов
"Общественное": Киев потерял 55,5 миллиона долларов на контрактах по боеприпасам
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости.
Минобороны Украины потеряло на контрактах с фирмами-посредниками по поставкам боеприпасов и бронежилетов 2 миллиарда гривен (55,5 миллиона долларов), пишет украинское издание "Общественное"
("Громадське").
"Два миллиарда гривен потратило министерство обороны Украины на три контракта о закупке боеприпасов. Речь идет о контракте с украинской компанией "Львовский арсенал" о поставках 100 тысяч минометных мин (37,6 миллиона долларов), с хорватской WDG promet - о 30 тысячах танковых выстрелов (32,5 миллионов евро) и со словацкой Sevotech о закупке 15 тысяч комплектов шлемов и бронежилетов (13 миллионов евро). Все три контракта провалились", - говорится в расследовании, опубликованном на сайте издания.
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По его информации, эти фирмы оказались всего лишь "прокладками". "Общественное" выяснило, что реальная схема сделки выглядела так: минобороны заказывает мины у "Львовского арсенала", тот у Sevotech, Sevotech – у хорватской WDG, а последний - у непосредственного производителя компании Elmech Sintermak. "Так же как и Sevotech (должны были поставить шлемы и бронежилеты – ред.), компания WDG promet имела еще один провальный контракт с министерством обороны Украины… на поставку в Украину 30 тысяч танковых выстрелов. По прямому договору, WDG должно было начать поставлять снаряды в течение месяца, но, так же как и с минами, этого не произошло", - отмечает "Общественное".
Также отмечается, что по трем контрактам общей стоимостью 3 миллиарда гривен (83,2 миллиона долларов) минобороны перечислило около 2 миллиардов (55,5 миллиона долларов), но заказанного не получило.
В начале 2023 года вокруг минобороны возник громкий скандал, когда выяснилось, что оно закупает продукты для военных в несколько раз дороже, чем в столичных магазинах. Минобороны назвало эти обвинения манипулятивными, но почти сразу правительство уволило замминистра по тыловому обеспечению, а затем должности лишился и директор департамента закупок. Кроме того, Верховная рада
обязала министерство обороны частично открыть информацию о своих закупках – с конца апреля оно публикует отчеты по тендерам. В августе вокруг закупок министерства возник новый скандал из-за закупки курток для ВСУ
.
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин
сообщал, что обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны страны. По информации местных СМИ, речь шла о Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком
. Шаповалову предъявили обвинения на фоне скандала с закупками продуктов для военных по завышенным ценам, за что он был арестован с возможностью внесения залога в 11 миллионов долларов.
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