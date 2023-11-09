https://ria.ru/20231109/kontrakt-1908434834.html

С начала года на контрактную службу приняли около 410 тысяч человек

С начала года на контрактную службу приняли около 410 тысяч человек - РИА Новости, 09.11.2023

С начала года на контрактную службу приняли около 410 тысяч человек

Около 410 тысяч человек приняли на контрактную службу в российскую армию с начала года, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев во время посещения... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T15:46

2023-11-09T15:46

2023-11-09T16:40

дмитрий медведев

безопасность

вооруженные силы рф

россия

алабино

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Около 410 тысяч человек приняли на контрактную службу в российскую армию с начала года, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев во время посещения полигона Алабино, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте".Среди прочего он отметил, что работу по привлечению людей на службу по контракту продолжат и в 2024 году. "Решение президентом принято, работа эта идет, скажем прямо, неплохо", — сказал Медведев.

https://ria.ru/20231025/medvedev-1905212419.html

россия

алабино

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

дмитрий медведев, безопасность, вооруженные силы рф, россия, алабино, московская область (подмосковье)