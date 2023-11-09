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С начала года на контрактную службу приняли около 410 тысяч человек - РИА Новости, 09.11.2023
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15:46 09.11.2023 (обновлено: 16:40 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/kontrakt-1908434834.html
С начала года на контрактную службу приняли около 410 тысяч человек
С начала года на контрактную службу приняли около 410 тысяч человек - РИА Новости, 09.11.2023
С начала года на контрактную службу приняли около 410 тысяч человек
Около 410 тысяч человек приняли на контрактную службу в российскую армию с начала года, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев во время посещения... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:46
2023-11-09T16:40
дмитрий медведев
безопасность
вооруженные силы рф
россия
алабино
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Около 410 тысяч человек приняли на контрактную службу в российскую армию с начала года, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев во время посещения полигона Алабино, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте".Среди прочего он отметил, что работу по привлечению людей на службу по контракту продолжат и в 2024 году. "Решение президентом принято, работа эта идет, скажем прямо, неплохо", — сказал Медведев.
https://ria.ru/20231025/medvedev-1905212419.html
россия
алабино
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дмитрий медведев, безопасность, вооруженные силы рф, россия, алабино, московская область (подмосковье)
Дмитрий Медведев, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия, Алабино, Московская область (Подмосковье)
С начала года на контрактную службу приняли около 410 тысяч человек

Медведев: с начала года на контрактную службу приняли около 410 тысяч человек

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкИнструктора пункта отбора на военную службу по контракту
Инструктора пункта отбора на военную службу по контракту - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Инструктора пункта отбора на военную службу по контракту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Около 410 тысяч человек приняли на контрактную службу в российскую армию с начала года, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев во время посещения полигона Алабино, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте".
Среди прочего он отметил, что работу по привлечению людей на службу по контракту продолжат и в 2024 году.
"Решение президентом принято, работа эта идет, скажем прямо, неплохо", — сказал Медведев.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
В России создадут новый армейский корпус и флотилию
25 октября, 17:37
 
Дмитрий МедведевБезопасностьВооруженные силы РФРоссияАлабиноМосковская область (Подмосковье)
 
 
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