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Россия и США провели очные консультации по двусторонним отношениям - РИА Новости, 09.11.2023
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18:06 09.11.2023 (обновлено: 18:16 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/konsultatsii-1908477324.html
Россия и США провели очные консультации по двусторонним отношениям
Россия и США провели очные консультации по двусторонним отношениям - РИА Новости, 09.11.2023
Россия и США провели очные консультации по двусторонним отношениям
Россия и США недавно провели очный раунд консультаций по раздражителям в двусторонних отношениях, но прогресса в решении проблем мало, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T18:06
2023-11-09T18:16
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сша
сергей рябков
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия и США недавно провели очный раунд консультаций по раздражителям в двусторонних отношениях, но прогресса в решении проблем мало, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVI."Эпизодически имеют место очные контакты, в том числе и в третьих странах. Не так давно на ответственном уровне прошел раунд двусторонних консультаций по так называемым "раздражителям" в наших отношениях. Предсказуемо мало прогресса, слабые перспективы движения вперед, хотя уж по вопросам-то функционирования диппредставительств, по визовым делам стоило бы, наверное, двинуться в сторону большей нормальности. Но пока готовности с той стороны к этому нет", - сказал Рябков."Не хотят - не надо, когда захотят - скажут, мы тогда будем смотреть, нужно нам это или нет", - пояснил замминистра.Он отметил, что каналы диалога между Москвой и Вашингтоном сведены к минимуму по инициативе американской стороны."Они сами перекрыли возможности для углубленного обсуждения в том числе актуальных региональных вопросов, вопросов стратегической стабильности и так далее. На сегодня МИД и госдепартамент коммуницируют через посольства. Это старый дедовский способ: встречи, созвоны. Не всё просто, кстати, с организацией встреч для нашего посла и сотрудников нашего посольства в госструктурах США, тоже часть какой-то дешевой игры, понимаете, с американской стороны. Они всё хотят нам некие сигналы через эти свои рестрикции послать, ну просто смешно. Переписка в разных формах, в том числе, электронная, эпизодические телефонные контакты - вот тот инструментарий, которым мы пользуемся", - добавил Рябков.
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россия, сша, сергей рябков, москва
Россия, США, Сергей Рябков, Москва
Россия и США провели очные консультации по двусторонним отношениям

Рябков: РФ и США провели очные консультации, но прогресса в решении проблем мало

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия и США недавно провели очный раунд консультаций по раздражителям в двусторонних отношениях, но прогресса в решении проблем мало, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVI.
"Эпизодически имеют место очные контакты, в том числе и в третьих странах. Не так давно на ответственном уровне прошел раунд двусторонних консультаций по так называемым "раздражителям" в наших отношениях. Предсказуемо мало прогресса, слабые перспективы движения вперед, хотя уж по вопросам-то функционирования диппредставительств, по визовым делам стоило бы, наверное, двинуться в сторону большей нормальности. Но пока готовности с той стороны к этому нет", - сказал Рябков.
"Не хотят - не надо, когда захотят - скажут, мы тогда будем смотреть, нужно нам это или нет", - пояснил замминистра.
Он отметил, что каналы диалога между Москвой и Вашингтоном сведены к минимуму по инициативе американской стороны.
"Они сами перекрыли возможности для углубленного обсуждения в том числе актуальных региональных вопросов, вопросов стратегической стабильности и так далее. На сегодня МИД и госдепартамент коммуницируют через посольства. Это старый дедовский способ: встречи, созвоны. Не всё просто, кстати, с организацией встреч для нашего посла и сотрудников нашего посольства в госструктурах США, тоже часть какой-то дешевой игры, понимаете, с американской стороны. Они всё хотят нам некие сигналы через эти свои рестрикции послать, ну просто смешно. Переписка в разных формах, в том числе, электронная, эпизодические телефонные контакты - вот тот инструментарий, которым мы пользуемся", - добавил Рябков.
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