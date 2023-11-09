https://ria.ru/20231109/konflikt-1908455311.html

На Украине забили тревогу из-за Залужного и Зеленского, пишут СМИ

На Украине забили тревогу из-за Залужного и Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 09.11.2023

На Украине забили тревогу из-за Залужного и Зеленского, пишут СМИ

В Киеве пытаются замять конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, возникшем на фоне признания последним патовой РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T16:59

2023-11-09T16:59

2023-11-09T16:59

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. В Киеве пытаются замять конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, возникшем на фоне признания последним патовой ситуации в конфликте с Россией, сообщает Bloomberg."Помощники украинского президента пытались сгладить разногласия, возникшие между политическим лидером страны и ее высшим военным командующим после того, как генерал (Залужный. – Прим. ред.) предупредил о "тупиковой ситуации" на поле боя", – отметили в статье.Залужный, который редко общается со СМИ, пользуется большим доверием населения, чем Зеленский, поэтому этот конфликт грозит сделать украинского лидера более уязвимым в политическом плане, говорится в материале.На прошлой неделе Залужный заявил в интервью Economist, что ВСУ зашли в тупик и, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. Позже Владимир Зеленский выразил несогласие со словами главкома ВСУ.В Кремле на это ответили, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231109/ukraina-1908343424.html

https://ria.ru/20231109/raskol-1908373453.html

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в мире, украина, киев, россия, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины