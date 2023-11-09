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Израилю и Палестине нужно новое руководство, заявила Клинтон - РИА Новости, 09.11.2023
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10:02 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/klinton-1908325889.html
Израилю и Палестине нужно новое руководство, заявила Клинтон
Израилю и Палестине нужно новое руководство, заявила Клинтон - РИА Новости, 09.11.2023
Израилю и Палестине нужно новое руководство, заявила Клинтон
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Израилю и Палестине нужно новое руководство, чтобы получить хоть какой-то шанс на мирное соглашение. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T10:02
2023-11-09T10:02
хамас
оон
ликуд
хиллари клинтон
биньямин нетаньяху
эхуд ольмерт
палестина
израиль
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Израилю и Палестине нужно новое руководство, чтобы получить хоть какой-то шанс на мирное соглашение. "Нужно создать среду, в которой есть шанс оживить мирный процесс ... Я думаю, что необходимо новое руководство над израильтянами и палестинцами, чтобы получать какой-то шанс на какое-то мирное соглашение, особенно относительно решения двух государств", - заявила Клинтон на организованном агентством Блумберг экономическом форуме в Сингапуре. Ранее газета Wall Street Journal писала, что в партии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "Ликуд" считают, что он борется за свое политическое выживание и не удержится у власти на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Нетаньяху занимается политикой более 35 лет. Как отмечала Wall Street Journal, за это время он создал образ "ястреба", готового противостоять как Палестине, так и Ирану. При этом, по мнению издания, атака палестинского движения ХАМАС 7 октября разрушила этот имидж, поскольку в Израиле ее называют худшим провалом в сфере безопасности и разведки за 75 лет. Бывший израильский премьер Эхуд Ольмерт в интервью газете Politico заявлял, что Нетаньяху "морально уничтожен" из-за своего масштабного провала в вопросах национальной безопасности и находится в состоянии "нервного срыва", пытаясь избежать отставки. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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хамас, оон, ликуд, хиллари клинтон, биньямин нетаньяху, эхуд ольмерт, палестина, израиль, россия, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС, ООН, Ликуд, Хиллари Клинтон, Биньямин Нетаньяху, Эхуд Ольмерт, Палестина, Израиль, Россия, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израилю и Палестине нужно новое руководство, заявила Клинтон

Клинтон: Израилю и Палестине для урегулирования нужно новое руководство

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВид на район Яффо в Тель-Авиве
Вид на район Яффо в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Вид на район Яффо в Тель-Авиве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Израилю и Палестине нужно новое руководство, чтобы получить хоть какой-то шанс на мирное соглашение.
"Нужно создать среду, в которой есть шанс оживить мирный процесс ... Я думаю, что необходимо новое руководство над израильтянами и палестинцами, чтобы получать какой-то шанс на какое-то мирное соглашение, особенно относительно решения двух государств", - заявила Клинтон на организованном агентством Блумберг экономическом форуме в Сингапуре.
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Белый дом ожидает, что Израиль не будет нарушать международное право
7 ноября, 22:36
Ранее газета Wall Street Journal писала, что в партии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "Ликуд" считают, что он борется за свое политическое выживание и не удержится у власти на фоне обострения палестино-израильского конфликта.
Нетаньяху занимается политикой более 35 лет. Как отмечала Wall Street Journal, за это время он создал образ "ястреба", готового противостоять как Палестине, так и Ирану. При этом, по мнению издания, атака палестинского движения ХАМАС 7 октября разрушила этот имидж, поскольку в Израиле ее называют худшим провалом в сфере безопасности и разведки за 75 лет.
Бывший израильский премьер Эхуд Ольмерт в интервью газете Politico заявлял, что Нетаньяху "морально уничтожен" из-за своего масштабного провала в вопросах национальной безопасности и находится в состоянии "нервного срыва", пытаясь избежать отставки.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
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ХАМАСООНЛикудХиллари КлинтонБиньямин НетаньяхуЭхуд ОльмертПалестинаИзраильРоссияВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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