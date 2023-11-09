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В Китае рассказали о развитии отношений с российскими военными - РИА Новости, 09.11.2023
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05:11 09.11.2023 (обновлено: 05:56 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/kitay-1908301798.html
В Китае рассказали о развитии отношений с российскими военными
В Китае рассказали о развитии отношений с российскими военными - РИА Новости, 09.11.2023
В Китае рассказали о развитии отношений с российскими военными
Отношения между военными Китая и России в последние годы динамично развиваются, заявил заместитель председателя центрального военного совета КНР Чжан Юся на... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T05:11
2023-11-09T05:56
китай
россия
чжан юся
владимир путин
в мире
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ПЕКИН, 9 ноя - РИА Новости. Отношения между военными Китая и России в последние годы динамично развиваются, заявил заместитель председателя центрального военного совета КНР Чжан Юся на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Путин встретился с заместителем председателя центрального военного совета КНР Чжан Юся в среду в Москве. "В последние годы развитие отношений между военными Китая и России сохраняет устойчивую динамику", - приводит слова Чжан Юся в четверг официальный сайт министерства обороны КНР. Чжан Юся добавил, что во всех областях двустороннего сотрудничества между военными в последнее время "проявляются выдающиеся моменты". По его словам, Китай готов работать с Россией для дальнейшего углубления практического сотрудничества между вооруженными силами двух стран, совместной защиты интересов обеих стран, а также обеспечения процветания и стабильности в мире и регионе. "Отношения между военными двух стран являются важным символом высокого уровня и особого характера отношений между двумя странами", - сказал Чжан Юся.
https://ria.ru/20231108/si-1908160798.html
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китай, россия, чжан юся, владимир путин, в мире
Китай, Россия, Чжан Юся, Владимир Путин, В мире
В Китае рассказали о развитии отношений с российскими военными

ЦВС КНР: отношения между военными Китая и России устойчиво развиваются

© AP Photo / Ng Han GuanЗампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся
Зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
Зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 9 ноя - РИА Новости. Отношения между военными Китая и России в последние годы динамично развиваются, заявил заместитель председателя центрального военного совета КНР Чжан Юся на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Путин встретился с заместителем председателя центрального военного совета КНР Чжан Юся в среду в Москве.
Президент России Владимир Путин во время встречи с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юсей в Ново-Огарево. 8 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
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"В последние годы развитие отношений между военными Китая и России сохраняет устойчивую динамику", - приводит слова Чжан Юся в четверг официальный сайт министерства обороны КНР.
Чжан Юся добавил, что во всех областях двустороннего сотрудничества между военными в последнее время "проявляются выдающиеся моменты".
По его словам, Китай готов работать с Россией для дальнейшего углубления практического сотрудничества между вооруженными силами двух стран, совместной защиты интересов обеих стран, а также обеспечения процветания и стабильности в мире и регионе.
"Отношения между военными двух стран являются важным символом высокого уровня и особого характера отношений между двумя странами", - сказал Чжан Юся.
Президент России Владимир Путин и заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся во время встречи в Ново-Огарево. 8 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
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