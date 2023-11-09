https://ria.ru/20231109/kitay-1908301798.html

В Китае рассказали о развитии отношений с российскими военными

В Китае рассказали о развитии отношений с российскими военными - РИА Новости, 09.11.2023

В Китае рассказали о развитии отношений с российскими военными

Отношения между военными Китая и России в последние годы динамично развиваются, заявил заместитель председателя центрального военного совета КНР Чжан Юся на... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T05:11

2023-11-09T05:11

2023-11-09T05:56

китай

россия

чжан юся

владимир путин

в мире

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ПЕКИН, 9 ноя - РИА Новости. Отношения между военными Китая и России в последние годы динамично развиваются, заявил заместитель председателя центрального военного совета КНР Чжан Юся на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Путин встретился с заместителем председателя центрального военного совета КНР Чжан Юся в среду в Москве. "В последние годы развитие отношений между военными Китая и России сохраняет устойчивую динамику", - приводит слова Чжан Юся в четверг официальный сайт министерства обороны КНР. Чжан Юся добавил, что во всех областях двустороннего сотрудничества между военными в последнее время "проявляются выдающиеся моменты". По его словам, Китай готов работать с Россией для дальнейшего углубления практического сотрудничества между вооруженными силами двух стран, совместной защиты интересов обеих стран, а также обеспечения процветания и стабильности в мире и регионе. "Отношения между военными двух стран являются важным символом высокого уровня и особого характера отношений между двумя странами", - сказал Чжан Юся.

https://ria.ru/20231108/si-1908160798.html

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китай, россия, чжан юся, владимир путин, в мире